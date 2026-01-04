CCTV+：習主席、新たな質の高い生産力発展の主要な方向性を示す

北京、2026年1月4日 /PRNewswire/ -- 中国の習近平国家主席は、過去1年間にわたり生産現場の最前線で綿密な現地調査と視察を行い、新たな質の高い生産力の発展に向けた突破口と主要な方向性を示しました。

習主席は、中国共産党（CPC）中央委員会総書記および中央軍事委員会主席も務めており、AIの発展を極めて重視し、年内を通じて一連の重要な指示を出してきました。

2025年4月、中国共産党中央委員会政治局は集団学習会を開催し、AIの発展と規制の強化に焦点を当てました。

同学習会において、習主席は、AI分野における技術革新、産業発展、応用による価値創出を総合的に推進するとともに、規制体系とメカニズムを整備し、AIの発展とガバナンスにおいて主導権を確固として維持する必要性を強調しました。

集団学習会のわずか4日後、習主席はAIの発展状況を自ら把握するための視察に乗り出しました。

昨年4月下旬に行われた上海での視察では、上海「模速空間」大模型創新生態社区（Shanghai Foundation Model Innovation Center）を訪問しました。

習主席は、「AIの取り組みは、中国式現代化を推進し、中国を強国へと建設し、民族復興という偉大な事業を実現するための取り組みの一環であり、その希望は皆さん一人ひとりに託されています」と述べました。

昨年1月、中国東北部・遼寧省にあるBensteel Groupを視察した際、習主席は、鉄鋼産業は国の重要な基幹産業であり、実体経済にとって極めて重要であると強調しました。

また、5月に中国中部・河南省洛陽市のLuoyang Bearing Groupを視察した際に、同氏は現代製造業は科学技術によるエンパワーメントに依拠していると述べました。

「中国は一貫して実体経済を発展させる道を歩んできました。かつてはマッチや石けん、鉄を輸入に頼っていましたが、現在では世界で最も産業分野がそろった最大の製造大国となり、正しい道を歩んできたのです。中国式現代化を真に実現するためには、製造業を引き続き強化し、製造技術を自主的に掌握していかなければなりません」と、習主席は述べました。

昨年7月、中国北部・山西省での視察中にYangquan Valve Co., Ltdの従業員と懇談した際、習主席は、実体経済を軽視してはならず、伝統産業も放棄すべきではないと述べる一方で、技術革新を通じた産業の転換と高度化を強調しました。

SOURCE CCTV+