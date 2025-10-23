CGTN AMERICA & CCTV UN: Globaler Dialog zu Innovation, Offenheit sowie gemeinsamer Entwicklung

News provided by

MediaLinks TV LLC

Oct 23, 2025, 18:26 ET

WASHINGTON, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN veröffentlicht „globalen Dialog über Innovation, Offenheit und gemeinsame Entwicklung"

Die China Media Group wird am Freitag, 24. Oktober, eine Medienveranstaltung in der Botschaft der Volksrepublik China in Washington, D.C., durchführen. Bei der Veranstaltung, wo Innovation, Offenheit und gemeinsame Entwicklung im Mittelpunkt stehen, werden führende Diplomaten, Kommentatoren sowie Vertreter der jungen Generation aus China und den Vereinigten Staaten zusammenkommen, um die Ergebnisse und Themen der vierten chinesischen Plenartagung zu diskutieren, die vom 20. bis 23. Oktober in Peking stattfand.

Auf der Plenarsitzung werden die Vorschläge für die Formulierung des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes geprüft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, technologischer Eigenständigkeit, grüner Transformation sowie der Schaffung eines modernen Industriesystems, das digitales, intelligentes und nachhaltiges Wachstum integriert. Die Tagung unterstreicht auch die Bedeutung von Bildung, Wissenschaft sowie Technologie als Motoren der Modernisierung und fordert ein stärkeres kulturelles Vertrauen sowie ein besseres globales Verständnis durch Dialog und Austausch.

Auf dem bevorstehenden Medienevent halten Beamte und Kommentatoren aus China und den Vereinigten Staaten Grundsatzreden, gefolgt von einer lebhaften Podiumsdiskussion mit jungen Persönlichkeiten, die sich mit wichtigen globalen Themen befassen – darunter Global Governance, die Modernisierung Chinas, künstliche Intelligenz und Technologie, Nachhaltigkeit, Klimawandel sowie der Austausch zwischen den Menschen. Diese Gespräche spiegeln die Visionen und Bestrebungen einer neuen Generation wider, die sich für die Gestaltung einer integrativeren sowie zukunftsorientierten Welt einsetzt.

Von 2021 bis 2024 ist Chinas Wirtschaft mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 5,5 % gewachsen und hat damit fast 30 % zum weltweiten Wachstum beigetragen, während es gleichzeitig die grüne Entwicklung, Innovation und Offenheit vorantrieb. Die Diskussion zielt darauf ab, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie diese Errungenschaften und die sich abzeichnenden politischen Richtungen einen integrativen und nachhaltigen globalen Fortschritt unterstützen können.

(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV ausgegeben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Justizministerium in Washington, D.C.)

Kontakt: [email protected]

