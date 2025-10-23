CGTN AMERICA и CCTV UN: Глобальный диалог об инновациях, открытости и совместном развитии

ВАШИНГТОН, 24 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN опубликована статья «Глобальный диалог об инновациях, открытости и совместном развитии»

В пятницу, 24 октября, в посольстве Китайской Народной Республики в Вашингтоне, округ Колумбия, China Media Group проведет мероприятие для СМИ. В этом мероприятии, посвященном инновациям, открытости и совместному развитию, примут участие ведущие дипломаты, комментаторы и представители молодого поколения Китая и США, чтобы обсудить итоги и темы, вытекающие из четвертого пленума ЦК КП Китая, проходившего в Пекине с 20 по 23 октября.

На этом пленуме были рассмотрены предложения по содержанию 15-го Пятилетнего плана (2026–2030 годы) экономического и социального развития страны. Особое внимание было уделено качественному развитию, технологической самодостаточности, экологичной трансформации и созданию современной промышленной системы, объединяющей цифровой, интеллектуальный и устойчивый рост. На пленуме также была подчеркнута важная роль образования, науки и техники как двигателей модернизации с призывом к укреплению культурного доверия и углублению глобального взаимопонимания за счет диалога и обмена.

На предстоящем мероприятии для СМИ выступят официальные лица и комментаторы из Китая и США, после чего состоится оживленная панельная дискуссия с молодыми участниками, посвященная ключевым глобальным темам, включая глобальное управление, модернизацию Китая, искусственный интеллект и технологии, устойчивое развитие, изменение климата и международные обмены. Эти обсуждения отражают видение и устремления нового поколения, приверженного формированию более инклюзивного и перспективного мира.

В период с 2021 по 2024 год среднегодовой рост экономики Китая составлял 5,5 % в год, обеспечивая почти 30 % глобального роста, при этом обеспечивалось экологичное развитие, создание инноваций и повышение открытости. Цель дискуссии — предложить новый взгляд на то, как эти достижения и новые направления политики могут способствовать инклюзивному и устойчивому глобальному прогрессу.

