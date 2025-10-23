CGTN AMERICA et CCTV UN : dialogue mondial sur l'innovation, l'ouverture et le développement partagé

WASHINGTON, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America et CCTV UN publient le « Dialogue mondial sur l'innovation, l'ouverture et le développement partagé »

China Media Group organise un événement médiatique le vendredi 24 octobre à l'ambassade de la République populaire de Chine à Washington. Cet événement, consacré à l'innovation, l'ouverture et le développement partagé, réunira d'éminents diplomates, commentateurs et représentants de la jeune génération de Chine et des États-Unis pour discuter des résultats et des thèmes qui ressortent de la quatrième session plénière de la Chine, qui s'est tenue à Pékin du 20 au 23 octobre.

La session plénière examine les propositions de formulation du 15e plan quinquennal (2026-2030) pour le développement économique et social national. Elle met l'accent sur un développement de haute qualité, l'autonomie technologique, la transformation verte et la création d'un système industriel moderne intégrant le numérique, l'intelligence et la croissance durable. La session souligne également l'importance de l'éducation, de la science et de la technologie en tant que moteurs de la modernisation et invite à un renforcement de la confiance culturelle et à une meilleure compréhension du monde par le dialogue et les échanges.

L'événement médiatique à venir comprendra des discours d'ouverture prononcés par des fonctionnaires et des commentateurs de Chine et des États-Unis, suivis d'une table ronde animée par de jeunes voix explorant des thèmes mondiaux clés - notamment la gouvernance mondiale, la modernisation chinoise, l'intelligence artificielle et la technologie, la durabilité, le changement climatique et les échanges interpersonnels. Ces conversations reflètent la vision et les aspirations d'une nouvelle génération déterminée à façonner un monde plus inclusif et tourné vers l'avenir.

Entre 2021 et 2024, l'économie chinoise a progressé à un rythme annuel moyen de 5,5 %, contribuant à près de 30 % de la croissance mondiale tout en faisant progresser le développement vert, l'innovation et l'ouverture. Le débat vise à apporter un éclairage nouveau sur la manière dont ces réalisations et les orientations politiques émergentes peuvent soutenir un progrès mondial inclusif et durable.

