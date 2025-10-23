CGTN AMERICA a CCTV OSN: Globálny dialóg o inováciách, otvorenosti a spoločnom rozvoji

News provided by

MediaLinks TV LLC

Oct 23, 2025, 17:03 ET

WASHINGTON, 23. októbra 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV OSN uvádzajú dokument „Globálny dialóg o inováciách, otvorenosti a spoločnom rozvoji"

Spoločnosť China Media Group usporiada v piatok 24. októbra mediálne podujatie na veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky vo Washingtone, D.C. Podujatie zamerané na inovácie, otvorenosť a spoločný rozvoj, spojí popredných diplomatov, komentátorov a zástupcov mladej generácie z Číny aj Spojených štátov, aby prediskutovali výsledky a témy, ktoré vyplynuli zo štvrtého plenárneho zasadnutia Číny, ktoré sa konalo v Pekingu od 20. do 23. októbra.

Plenárne zasadnutie skúma návrhy na formuláciu 15. päťročného plánu (2026 – 2030) pre národný hospodársky a sociálny rozvoj. Zdôrazňuje vysokokvalitný rozvoj, technologickú sebestačnosť, zelenú transformáciu a vytvorenie moderného priemyselného systému s integráciou digitálneho, inteligentného a udržateľného rastu. Zasadnutie tiež zdôrazňuje význam vzdelávania, vedy a techniky ako hnacej sily modernizácie a vyzýva k silnejšej kultúrnej dôvere a lepšiemu globálnemu porozumeniu prostredníctvom dialógu a výmeny.

Nadchádzajúce mediálne podujatie uvedie príhovory zástupcov a komentátorov z Číny aj Spojených štátov. Po nich bude nasledovať živá panelová diskusia s mladými osobnosťami, ktoré sa budú zaoberať kľúčovými globálnymi témami – vrátane globálneho riadenia, modernizácie Číny, umelej inteligencie a technológií, udržateľnosti, klimatických zmien a medziľudských výmen. Tieto rozhovory odrážajú víziu a ašpirácie novej generácie, ktorá sa zaviazala formovať inkluzívnejší a progresívnejší svet.

Od roku 2021 do 2024 rástla čínska ekonomika priemerným ročným tempom 5,5 %, čo predstavuje takmer 30 % globálneho rastu, popri súčasnej podpore zeleného rozvoja, inovácií a otvorenosti. Cieľom diskusie je ponúknuť nový pohľad na to, ako tieto úspechy a novovznikajúce politické smery môžu podporiť inkluzívny a udržateľný globálny pokrok.

(Tento materiál distribuuje MediaLinks TV, LLC v mene CCTV. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, Washington, D.C.)

Kontakt: [email protected]

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CGTN AMERICA & CCTV UN: Globaler Dialog zu Innovation, Offenheit sowie gemeinsamer Entwicklung

CGTN America & CCTV UN veröffentlicht „globalen Dialog über Innovation, Offenheit und gemeinsame Entwicklung" Die China Media Group wird am Freitag,...

CGTN AMERICA y CCTV ONU: Diálogo global sobre innovación, apertura y desarrollo compartido

CGTN América y CCTV ONU lanzan el "Diálogo Global sobre Innovación, Apertura y Desarrollo Compartido". China Media Group organizará un evento para...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Education

Education

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics