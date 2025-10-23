CGTV 아메리카와 CCTV 유엔: 혁신과 개방성, 공동 발전에 관한 글로벌 대담

2025년 10월 23일

워싱턴, 2025년 10월 23일/PRNewswire/ -- CGTN 아메리카(CGTN America) CCTV 유엔(CCTV UN), "혁신, 개방성, 공동발전에관한글로벌대담" 공개

중국 미디어 그룹 (China Media Group) 10 24 금요일 워싱턴 DC 소재 중화인민공화국 대사관에서 미디어 이벤트를 연다 . 이번 행사의 초점은 혁신과 개방성 , 공동 발전으로 , 중국과 미국의 주요 외교관과 평론가 , 젊은 세대 인사들이 한데 모여 10 20 일부터 23 일까지 베이징에서 열린 4 전회의 결과와 주제에 관해 의견을 교환할 예정이다 .

이번 전회에서는 15 국가 경제 사회 발전 5 개년 계획 (2026~2030 ) 수립을 위한 여러 제안을 검토하였다 . 양질의 발전과 기술 자립 , 녹색 전환 , 디지털 , 지능형 , 지속 가능한 성장을 아우르는 현대 산업 시스템의 구축이 제안들의 요지였다 . 전회에서는 현대화의 동력으로서 교육 , 과학 , 기술의 중요성이 부각되었으며 대화와 교류를 통한 문화적 자신감 고양과 글로벌 인식의 증진도 강조되었다 .

이번 미디어 행사에서는 양국 정부 당국자와 논평가들이 기조연설을 하고 이어서 젊은 인사들이 토론자로 나서 글로벌 거버넌스 , 중국 현대화 , 인공지능과 기술 , 지속가능성 , 기후 변화 , 인적 교류 주요 글로벌 현안을 두고 의견을 교환할 예정이다 . 이번 대담은 포용성과 미래 지향성 강화를 중시하는 세대의 비전과 열망이 투영된 행사가 것으로 기대를 모으고 있다 .

중국 경제는 2021 년부터 2024 년까지 연평균 5.5% 성장하며 세계 성장에 30% 기여하였고 동시에 친환경 발전과 혁신 , 개방성의 진전에도 기여하였다 . 이번 토론회는 같은 성과와 정책 변화가 포용성과 지속 가능성 발전에 기여하는 원리를 엿볼 있는 좋을 기회가 전망이다 .

( 자료는 CCTV 대신하여 MediaLinks TV, LLC 에서 배포한 것이다 .)

