CGTN AMERICA & CCTV UN: Dialog Global Tentang Inovasi, Keterbukaan, dan Pembangunan Bersama

WASHINGTON, 24 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV PBB merilis "Dialog Global tentang Inovasi, Keterbukaan, dan Pembangunan Bersama"

China Media Group akan menyelenggarakan acara media pada hari Jumat, pada tanggal 24 Oktober di Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Washington, DC. Acara yang menyoroti inovasi, keterbukaan, dan pembangunan bersama ini akan mempertemukan diplomat, komentator, dan perwakilan generasi muda yang terkemuka dari Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mendiskusikan berbagai hasil dan tema yang muncul dari Sidang Paripurna Keempat Tiongkok di Beijing pada tanggal 20-23 Oktober.

Sidang paripurna ini meninjau proposal untuk merumuskan Rencana Lima Tahun (2026-2030) ke-15 untuk pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Pembangunan tersebut menekankan pembangunan bermutu tinggi, kemandirian teknologi, transformasi ramah lingkungan, dan penciptaan sistem industri modern yang mengintegrasikan pertumbuhan digital, yang cerdas dan berkelanjutan. Sesi ini juga menekankan pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai mesin modernisasi, menyerukan kepercayaan yang lebih kuat pada budaya dan pemahaman global yang lebih baik melalui dialog dan pertukaran.

Acara media mendatang akan menampilkan pidato utama pejabat dan komentator Tiongkok dan Amerika Serikat, diikuti diskusi panel yang penuh semangat berisi kaum muda yang menjajaki berbagai tema global utama - termasuk tata kelola global, modernisasi Tiongkok, kecerdasan buatan dan teknologi, keberlanjutan, perubahan iklim, dan pertukaran antar masyarakat. Percakapan ini mencerminkan visi dan aspirasi generasi baru yang berkomitmen untuk membentuk dunia yang lebih inklusif dan berpandangan ke depan.

Tahun 2021-2024, ekonomi Tiongkok bertumbuh rata-rata 5,5% setiap tahun dan berkontribusi hampir 30% terhadap pertumbuhan global selagi memajukan pembangunan ramah lingkungan, inovasi, dan keterbukaan. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pencapaian dan arah kebijakan yang muncul dapat mendukung kemajuan global yang inklusif dan berkelanjutan.

