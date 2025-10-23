CGTN PRO AMERIKU A PRO OSN: globální dialog o inovacích, otevřenosti a společném rozvoji
Oct 23, 2025, 10:19 ET
WASHINGTON, 23. října 2025 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN pro Ameriku a Čínská státní televizní stanice pro OSN vydávají „Globální dialog o inovacích, otevřenosti a společném rozvoji"
China Media Group uspořádá v pátek 24. října na čínském velvyslanectví ve Washingtonu, D.C., mediální akci. Tento podnik, který se zaměří na inovace, otevřenost a společný rozvoj, přivítá přední diplomaty, komentátory a zástupce mladé generace z Číny a Spojených států, kteří budou diskutovat o výsledcích a tématech vyplývajících ze čtvrtého plenárního zasedání Čínské lidové republiky, které se konalo v Pekingu ve dnech 20. až 23. října.
Plenární zasedání přezkoumává návrhy na formulování 15. pětiletého plánu (2026–2030) pro národní hospodářský a sociální rozvoj. Klade důraz na vysoce kvalitní rozvoj, technologickou soběstačnost, zelenou transformaci a vytvoření moderního průmyslového systému integrujícího digitální, inteligentní a udržitelný růst. Zasedání také podtrhuje význam vzdělávání, vědy a technologií jako motorů modernizace a vyzývá k posílení kulturní sebedůvěry a zlepšení globálního porozumění prostřednictvím dialogu a výměny.
Na nadcházející mediální akci zazní úvodní projevy čínských a amerických představitelů a komentátorů, po nichž bude následovat živá panelová diskuse s mladými hlasy, které se budou zabývat klíčovými globálními tématy – včetně globální správy, modernizace Číny, umělé inteligence a technologie, udržitelnosti, změny klimatu a mezilidských výměn. Tyto rozhovory odrážejí vizi a aspirace nové generace, která se zavázala k utváření inkluzivnějšího a progresivnějšího světa.
V letech 2021 až 2024 rostla čínská ekonomika průměrným ročním tempem 5,5 % a přispěla tak téměř 30 % ke globálnímu růstu, přičemž podporovala zelený rozvoj, inovace a otevřenost. Cílem diskuse je nabídnout nový pohled na to, jak tyto úspěchy a nové směry politiky mohou podpořit inkluzivní a udržitelný globální pokrok.
