CGTN AMERICA i CCTV UN: globalny dialog na temat innowacji, otwartości i wspólnego rozwoju

WASZYNGTON, 23 października 2025 r. /PRNewswire/ -- CGTN America i CCTV UN ogłaszają publikację materiału „Globalny dialog na temat innowacji, otwartości i wspólnego rozwoju".

W piątek 24 października Chińska Grupa Medialna zorganizuje wydarzenie medialne w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Waszyngtonie. Wydarzenie, którego tematem przewodnim będą innowacje, otwartość i wspólny rozwój, zgromadzi czołowych dyplomatów, komentatorów oraz przedstawicieli młodego pokolenia z Chin i Stanów Zjednoczonych, aby omówić wyniki oraz tematy przewodnie Czwartej Sesji Plenarnej Chin odbywającej się w Pekinie w dniach od 20 do 23 października.

Podczas sesji plenarnej analizowane są propozycje dotyczące opracowania 15. Planu Pięcioletniego (2026-2030) krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego. Podkreślono w nim znaczenie rozwoju wysokiej jakości, samowystarczalności technologicznej, zielonej transformacji oraz stworzenia nowoczesnego systemu przemysłowego łączącego wzrost cyfrowy, inteligentny i zrównoważony. Na sesji wskazywana jest również istotna rola edukacji, nauki i technologii jako motorów modernizacji, z apelem o wzmocnienie pewności kulturowej oraz pogłębienie globalnego zrozumienia poprzez dialog i wymianę.

Podczas nadchodzącego wydarzenia medialnego z przemówieniami inauguracyjnymi wystąpią przedstawiciele władz i komentatorzy z Chin i Stanów Zjednoczonych, po których odbędzie się ożywiona dyskusja panelowa z udziałem młodych uczestników. Dyskusja ta skoncentruje się na kluczowych globalnych tematach - w tym na globalnym zarządzaniu, chińskiej modernizacji, sztucznej inteligencji i technologii, zrównoważonym rozwoju, zmianach klimatu oraz wymianie międzyludzkiej. Rozmowy te odzwierciedlają wizję i aspiracje nowego pokolenia, które dąży do kształtowania bardziej inkluzywnego i przyszłościowego świata.

W latach 2021-2024 gospodarka Chin rosła w średnim rocznym tempie 5,5%, odpowiadając za niemal 30% globalnego wzrostu, jednocześnie wspierając zielony rozwój, innowacje i otwartość. Celem dyskusji jest dostarczenie nowych spostrzeżeń na temat tego, w jaki sposób te osiągnięcia i nowe kierunki polityki mogą wspierać inkluzywny i zrównoważony rozwój na świecie.

(Niniejszy materiał jest dystrybuowany przez MediaLinks TV, LLC w imieniu CCTV. Dodatkowe informacje są dostępne w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie).

