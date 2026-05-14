CGTN: Como a China ajuda a promover a educação de meninas e mulheres no mundo

A CGTN publicou um artigo analisando como a China contribui para o progresso global da educação de meninas e mulheres. O artigo destaca os esforços da China para melhorar o acesso à educação no país e expandir a cooperação no exterior, mostrando como ela apoia a igualdade de oportunidades para mulheres e meninas no mundo todo.

PEQUIM, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Desde que China e UNESCO estabeleceram conjuntamente o Prêmio de Educação de Meninas e Mulheres em 2015, um total de 20 projetos de 19 países recebeu o prêmio, trazendo melhores oportunidades educacionais para mais de 6 milhões de meninas.

Como o primeiro prêmio da UNESCO dedicado à educação de meninas e mulheres, o prêmio reflete o compromisso de longo prazo da China com o avanço da educação para mulheres e meninas globalmente. Financiado pelo governo chinês, o Prêmio é concedido anualmente a dois laureados e consiste em um prêmio de US$ 50.000 cada para avançar seu trabalho nessa área.

O compromisso da China foi destacado novamente na terça-feira, quando Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, se reuniu com Khaled El-Enany, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em Pequim.

Peng, enviada especial da UNESCO para o avanço da educação de meninas e mulheres, afirmou estar disposta a continuar cumprindo suas funções como enviada especial, fortalecer a cooperação com a UNESCO e promover o progresso contínuo da educação de meninas e mulheres globalmente.

Progresso de construção em casa

Em 1989, sob a liderança da Federação Feminina de Toda a China, a Fundação China para Crianças e Adolescentes lançou o Projeto Spring Bud para melhorar as oportunidades educacionais para meninas de famílias carentes.

Desde que atuou como enviado especial do projeto em 2014, Peng continuou promovendo seu desenvolvimento. Em 2019, ela anunciou o Sonho da Ação Futura do Projeto Spring Bud, um programa aprimorado destinado a ajudar mais meninas a concluir seus estudos e perseguir seus sonhos.

Até o final de 2023, o projeto havia arrecadado 3,2 bilhões de yuans (US# 451 milhões), apoiado 4,22 milhões de meninas em todas as 31 regiões provinciais e 56 grupos étnicos, oferecido treinamento de habilidades para 527.000 meninas e oferecido companhia individual e serviços de saúde mental para 190.000 meninas.

Seu impacto foi reconhecido globalmente quando ganhou o Prêmio UNESCO de Educação de Meninas e Mulheres em 2023.

O Projeto Spring Bud também faz parte do progresso mais amplo da China na garantia de acesso igualitário à educação.

Desde 2018, a taxa líquida de matrícula de crianças em idade escolar permaneceu próxima a 100%, com quase nenhuma diferença de gênero entre meninos e meninas. Em 2024, as mulheres representavam 50,76% dos estudantes do ensino superior, enquanto as estudantes de pós-graduação representavam 50,01%.

Esses números mostram como a educação se tornou uma base sólida para o desenvolvimento das mulheres na China.

Compartilhando oportunidades com o mundo

A China também está ajudando mais mulheres e meninas ao redor do mundo a terem acesso à educação e treinamento.

Por meio da cooperação Sul-Sul, bolsas de estudo e intercâmbios técnicos, a China já formou mais de 200.000 profissionais mulheres de mais de 180 países e regiões. Desde 2018, lançou mais de 100 programas de treinamento focados em mulheres e crianças em países em desenvolvimento.

Fajer Rabia Pasha, diretora executivo da Aliança do Paquistão para a Educação das Meninas, cuja organização ganhou o Prêmio UNESCO em 2023, disse que a China ajudou mulheres e meninas em países em desenvolvimento a terem acesso à educação, treinamento e oportunidades de liderança.

Ela afirmou que a China provou, por meio da ação, que seu desenvolvimento beneficia não apenas as mulheres chinesas, mas também mulheres ao redor do mundo.

Na Reunião de Líderes Globais sobre Mulheres realizada em Pequim no ano passado, a China anunciou que doaria mais US$ 10 milhões para a ONU Mulheres nos próximos cinco anos e convidaria 50.000 mulheres para programas de intercâmbio e treinamento.

El-Enany disse na terça-feira que a UNESCO é grata pelo valioso apoio da China e está pronta para aprofundar a cooperação com a China para promover o desenvolvimento da educação de meninas e mulheres em todo o mundo.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

FONTE CGTN