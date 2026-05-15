CGTN: "Estabilidade estratégica construtiva": China e EUA vislumbram nova visão para as relações bilaterais

A CGTN publicou um artigo sobre o encontro histórico entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente americano Donald Trump. Destacando a nova visão de construção de uma relação China-EUA construtiva e de estabilidade estratégica, o artigo ressaltou a importância da diplomacia entre chefes de Estado na condução das relações bilaterais e enfatizou que ambos os países têm a ganhar com a cooperação e a perder com o confronto.

PEQUIM, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em uma reunião histórica entre o presidente chinês, Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump em Pequim, na quinta-feira, os dois chefes de Estado concordaram com uma nova visão para a construção de uma relação China-EUA construtiva e de estabilidade estratégica – uma estrutura que deverá fornecer orientação estratégica para as relações China-EUA nos próximos três anos e além.

Durante as conversas de mais de duas horas no Grande Salão do Povo, Xi afirmou que espera trabalhar em conjunto com o presidente dos EUA para definir o rumo e conduzir o gigantesco navio das relações China-EUA, de modo a fazer de 2026 um ano histórico e marcante que abra um novo capítulo nas relações bilaterais.

Como as relações China-EUA estão entre os laços bilaterais mais importantes em um mundo repleto de mudanças interligadas e caos, ambos os países têm a ganhar com a cooperação e a perder com o confronto.

Nova visão

Ao detalhar a nova visão, Xi declarou que a "estabilidade estratégica construtiva" deve ser uma estabilidade positiva com a cooperação como pilar principal, uma estabilidade sólida com competição moderada, uma estabilidade constante com diferenças administráveis e uma estabilidade duradoura com promessas de paz.

Ele enfatizou que a construção de uma relação construtiva de estabilidade estratégica entre a China e os EUA não deve ser um mero slogan, mas sim uma ação concreta tomada por ambos os lados em prol do mesmo objetivo.

Guiados pela diplomacia entre chefes de Estado, a China e os EUA mantiveram uma estabilidade geral. Xi Jinping enfatizou a importância de os dois líderes navegarem pelo complexo cenário internacional e garantirem a continuidade da relação bilateral entre China e EUA.

Há mais de um ano, os dois chefes de Estado mantêm uma comunicação sólida, incluindo vários telefonemas e uma reunião bem-sucedida na cidade de Busan, na República da Coreia, definindo a direção e o rumo das relações bilaterais.

Notavelmente, desde a reunião de Busan em outubro do ano passado, as relações entre a China e os EUA mantiveram uma estabilidade geral e um ímpeto positivo, um desenvolvimento amplamente saudado por ambos os países e pela comunidade internacional.

Os efeitos positivos da diplomacia entre chefes de Estado são especialmente evidentes nas relações econômicas e comerciais. Desde 2025, as equipes econômicas e comerciais de ambos os lados realizaram diversas rodadas de consultas e alcançaram consensos positivos.

Xi Jinping disse a Trump que os laços econômicos entre a China e os EUA são mutuamente benéficos e vantajosos para ambos os lados. "Onde houver divergências e atritos, a consulta em pé de igualdade é a única escolha correta."

Ecoando a opinião de Xi, Trump disse que a cooperação entre os EUA e a China pode alcançar muitos resultados positivos e importantes para ambos os países e para o mundo.

Wang Yiwei, professor da Universidade Renmin da China, disse à CGTN que o resultado mais importante do encontro é a nova visão. A construção de uma relação construtiva entre a China e os EUA será definida em quatro áreas de estabilidade, afirmou. "Acredito que isso marca um novo capítulo nas relações sino-americanas."

A diplomacia dos chefes de Estado continua a desempenhar um papel estratégico orientador, acrescentou Wang, expressando a convicção de que o estado atual das relações bilaterais tem um importante significado prático.

Prosperidade compartilhada

Mais de uma dúzia de líderes empresariais dos EUA, incluindo Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, Tim Cook, CEO da Apple, Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, e Jensen Huang, CEO da Nvidia, acompanharam Trump, refletindo a contínua confiança das empresas americanas no mercado chinês.

Os benefícios da cooperação econômica bilateral são tangíveis e profundamente interligados. No Porto de Los Angeles – o maior e mais movimentado porto de contêineres dos EUA – aproximadamente 40% de toda a movimentação de cargas está diretamente ligada ao comércio com a China, que é o seu maior parceiro comercial.

Enquanto isso, empresas chinesas e americanas continuam buscando oportunidades de "investimento bilateral". Por exemplo, a Gigafábrica da Tesla em Xangai produziu seu veículo de número 4 milhões em dezembro de 2025, com 95% de seus componentes provenientes de fontes locais na China.

A Gigafábrica estabeleceu um "círculo de 4 horas" ao longo do Delta do rio Yangtzé, integrando mais de 400 fornecedores chineses de primeira linha. Dentre eles, mais de 60 foram integrados à cadeia de suprimentos global da Tesla, o que demonstra a profunda integração das cadeias industriais e de suprimentos entre os dois países.

Um relatório recente divulgado pela Câmara Americana de Comércio na China mostra que 52% das empresas financiadas pelos EUA e com atuação na China, segundo a pesquisa, devem ser lucrativas em 2025, um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, enquanto mais da metade das empresas pesquisadas continuou a classificar a China entre seus três principais destinos globais de investimento.

Ao se reunir com empresários americanos, Xi disse que as portas da China se abrirão ainda mais, convidando os EUA a fortalecer a cooperação mutuamente benéfica com a China.

Este ano, tanto a China quanto os EUA têm itens importantes em suas agendas. A China iniciou seu 15º Plano Quinquenal (2026-2030). Os EUA celebrarão o 250º aniversário de sua independência. Enquanto isso, a China e os EUA sediarão, respectivamente, a Reunião de Líderes Econômicos da APEC e a Cúpula do G20.

Como ambos os eventos têm um impacto significativo na governança econômica global e impulsionarão o desenvolvimento mundial, os dois chefes de Estado manifestaram apoio mútuo.

Como disse Xi, o sucesso de um é uma oportunidade para o outro, e uma relação bilateral estável é boa para o mundo.

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}https://news.cgtn.com/news/2026-05-14/-Constructive-strategic-stability-China-US-eye-new-vision-for-ties-1N8BqABl5fy/p.html

FONTE CGTN