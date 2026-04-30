CGTN: O que sinaliza o forte início da China no período do décimo quinto Plano Quinquenal

A CGTN examina as razões por trás da resiliência e vitalidade da economia chinesa. A China está aprofundando firmemente a reforma e a abertura, avançando na autossuficiência em ciência e tecnologia, garantindo a autonomia das cadeias industriais e fortalecendo os motores internos do crescimento econômico — todos fatores fundamentais por trás do desempenho notável da economia da China no início do 15º Plano Quinquenal.

PEQUIM, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A economia chinesa começou com força no período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), apesar da pressão externa e das tensões comerciais, de acordo com a reunião que o Gabinete Político do Comitê Central do PCC (Partido Comunista Chinês) realizou na terça-feira. O crescimento econômico permanece estável, a capacidade industrial continua a melhorar e o apoio das políticas está ajudando a estabilizar as expectativas.

O que sinaliza o forte início da China no período do 15º Plano Quinquenal (PRNewsfoto/CGTN)

Para uma economia da escala da China, manter esse nível de impulso não apenas prova sua resiliência, mas também sua capacidade de se adaptar e continuar avançando sob condições em constante mudança.

A direção política do 15º Plano Quinquenal, em vez de depender prioritariamente de terras, propriedades e investimentos pesados, como o antigo manual de crescimento costumava fazer, está se voltando para a tecnologia, a inovação e o desenvolvimento de alta qualidade.

Ao focar em novas forças produtivas de qualidade — alta tecnologia, alta eficiência e alta qualidade, em linha com a nova filosofia de desenvolvimento verde — a China visa não apenas crescer mais rápido, mas crescer de forma mais inteligente, com melhor produtividade, maior competitividade e um desenvolvimento mais sustentável.

Durante o período de janeiro a março, a manufatura de alta tecnologia registrou um crescimento robusto, com lucros subindo 47,4%, adicionando 7,9 pontos percentuais ao crescimento geral dos lucros industriais, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Os rápidos avanços na IA e nas indústrias relacionadas a semicondutores impulsionaram os lucros na fabricação de fibras ópticas em impressionantes 336,8%, na fabricação de dispositivos optoeletrônicos (43%) e na fabricação de dispositivos de exibição (36,3%).

O 15º Plano Quinquenal chega em um momento em que a China faz progressos constantes na abertura. A China possui atualmente 23 zonas piloto de livre comércio, que respondem por cerca de 20% do investimento estrangeiro e do comércio do país. A lista negativa para investimento estrangeiro, que tabula os setores fora do alcance de investidores estrangeiros, foi reduzida para 29 itens. Notavelmente, todas as restrições ao investimento estrangeiro na manufatura foram removidas.

A abertura da China não se trata mais apenas de volume comercial ou investimento estrangeiro. Trata-se, cada vez mais, de abertura institucional, acesso ao mercado, melhores ambientes de negócios e um alinhamento mais forte com os padrões internacionais.

Ao mesmo tempo, a demanda interna está se tornando um importante motor de crescimento. Em uma coletiva de imprensa em 17 de abril, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma afirmou que haveria um plano de ação especial para expandir a demanda interna de 2026 a 2030.

Como a segunda maior economia, o mercado interno da China representa um potencial imenso, e desbloquear esse potencial apoiará uma expansão mais estável e sustentável. Ao fortalecer o consumo e expandir a circulação interna, o país constrói uma base de desenvolvimento mais ampla.

Em vez de simplesmente buscar ganhos de curto prazo, a China está pensando cuidadosamente sobre como construir uma economia mais forte e equilibrada ao longo do tempo. O 15º Plano Quinquenal começa com forças reais: a economia demonstrou resiliência, a abertura continua a se expandir em qualidade e profundidade, e a demanda interna está recebendo maior importância estratégica.

Estes são todos sinais de uma abordagem de desenvolvimento confiante e adaptável. Em vez de enxergar os desafios atuais como retrocessos, a China os está utilizando para atualizar seu modelo de crescimento e construir um futuro mais dinâmico.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

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FONTE CGTN