CGTN: Společná budoucnost: Čína a Srbsko posouvají komplexní strategické partnerství na novou úroveň

Společná budoucnost: Čína a Srbsko posouvají komplexní strategické partnerství na novou úroveň
May 26, 2026, 08:18 ET
PEKING, 26. května 2026 /PRNewswire/ -- CGTN zveřejnila článek o setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Pekingu. Článek zdůrazňuje „železné přátelství" mezi oběma zeměmi, jejich vzájemně prospěšnou spolupráci a prosazování spravedlnosti a poukazuje na snahu posunout komplexní strategické partnerství mezi Čínou a Srbskem na novou úroveň.
Stoletá ocelárna Smederevo, která je považována za pýchu Srbska, představuje zářivý symbol vzájemně prospěšné spolupráce mezi Čínou a Srbskem.
Závod, který se kdysi potýkal s vážnými provozními problémy a stál na pokraji bankrotu, zaznamenal pozoruhodnou obnovu, když do něj v roce 2016 vstoupil čínský partner, a to díky prohlubování vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy „Pás a stezka" mezi oběma zeměmi. Dnes se z něj stala jedna z největších světových oceláren a poskytovatelů integrovaných služeb podle výrobní kapacity.
Během státní návštěvy Srbska v roce 2024 daroval čínský prezident Si Ťin-pching srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi repliky ocelových modelů čínského Chrámu nebes a srbského kostela svatého Sávy. Modely byly vyrobeny z oceli vyprodukované právě v tomto závodě a symbolizovaly tak silnější vazby mezi oběma zeměmi.
V pondělí se oba prezidenti setkali k jednání v Pekingu. Si vyzval obě země, aby společně vytyčily jasnou cestu ke společné budoucnosti a společné prosperitě a pozvedly komplexní strategické partnerství mezi Čínou a Srbskem na novou úroveň.
Železné přátelství
Vučič se zúčastnil řady významných událostí v Číně – od zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Pekingu 2022 přes Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pás a stezka" až po vzpomínkové akce u příležitosti 80. výročí vítězství v čínském lidovém odporu proti japonské agresi a ve světové protifašistické válce. Pojem „železné přátelství" se stal charakteristickým znakem bilaterálních setkání a telefonických rozhovorů mezi oběma prezidenty.
Pod strategickým vedením obou státníků si čínsko-srbské vztahy v posledních letech udržují vysokou úroveň rozvoje. Podle čínského ministerstva zahraničí dosáhl vzájemný obchod v roce 2025 hodnoty 6,49 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 13 %.
Srbsko patřilo mezi první evropské země, které navázaly spolupráci s Čínou v rámci iniciativy Pás a stezka (BRI). V posledních letech Čína a Srbsko v rámci BRI urychlily rozvoj řady projektů, jako je železniční trať Budapešť–Bělehrad a koridor Fruška Gora spojující Novi Sad a Rumu.
V říjnu 2025 byl slavnostně otevřen srbský úsek železniční trati Budapešť–Bělehrad, vybudovaný čínskými firmami. Vučič se při této příležitosti novou tratí projel a označil ji za generační úspěch, který „navždy vstoupí do učebnic dějepisu".
S nástupem platnosti dohody o volném obchodu mezi Čínou a Srbskem dne 1. července 2024 se na čínský trh dostává stále více srbských specialit, jako je víno, med, hovězí a skopové maso. Zároveň byly dokončeny projekty realizované za účasti čínských společností, například obchvat Bělehradu a obchvat města Gornji Milanovac, které představují klíčovou infrastrukturu podporující rozvoj Srbska.
„Železné přátelství" mezi Čínou a Srbskem je jedinečné a má hlubokou historickou logiku i praktický základ, řekl Si Vučičovi. Vyzval také obě strany, aby nadále posilovaly výměny mládeže a kulturní výměny a využívaly politiky bezvízového styku, dohodu o volném obchodu a přímé letecké spojení k rozšíření všestranné spolupráce v mnoha oblastech, aby zachovaly a rozvíjely tradiční přátelství.
V pondělí Si také udělil Vučičovi Medaili přátelství Čínské lidové republiky. Vučič tuto chvíli označil za „jeden z nejdůležitějších okamžiků mého života" a znovu potvrdil své odhodlání podporovat bilaterální přátelství mezi Srbskem a Čínou a prosazovat budování srbsko-čínského společenství se společnou budoucností.
Společná budoucnost
Čína a Srbsko, spojené společnými historickými zkouškami i ambiciózními cíli, si váží vytrvalosti a odolnosti, hájí národní nezávislost a důstojnost a sdílejí hluboké porozumění významu mírového rozvoje, spravedlnosti a rovnosti, poznamenal Si během pondělního setkání.
V květnu 2024 se Srbsko stalo první evropskou zemí, která se s Čínou dohodla na budování společenství se společnou budoucností pro novou éru. Od té doby se bilaterální partnerství rozšířilo z oblasti infrastruktury do oblasti technologií, zelené energie a umělé inteligence, čímž zajistilo slibný start k budování čínsko-srbského společenství komunity se společnou budoucností.
Po pondělním setkání Si Ťin-pchinga a Vučiče vydaly obě země společné prohlášení podporující čtyři globální iniciativy navržené Čínou: Globální rozvojovou iniciativu (GDI), Globální bezpečnostní iniciativu, Globální civilizační iniciativu a Globální iniciativu pro správu věcí veřejných (GGI).
Srbsko zdůraznilo, že tyto čtyři globální iniciativy přispěly čínskou moudrostí a silou k řešení problémů globálního rozvoje, řešení globálních bezpečnostních výzev, podpoře výměn a vzájemného učení mezi civilizacemi a zlepšení globální správy, a rozhodlo se proto zapojit do Skupiny přátel GDI a Skupiny přátel GGI, čímž prokázalo svou ochotu prohloubit spolupráci s Čínou v oblasti mezinárodní správy a globálního rozvoje.
Si vyzval Čínu a Srbsko, aby i nadále posilovaly koordinaci a spolupráci v mezinárodních záležitostech, uplatňovaly skutečný multilateralismus a vyvíjely neúnavné úsilí o prosazování rovného a uspořádaného multipolárního světa, všeobecně prospěšné a inkluzivní ekonomické globalizace a budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo.
