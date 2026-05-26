CGTN : Un avenir commun : la Chine et la Serbie poussent le partenariat stratégique global vers de nouveaux sommets

PÉKIN , 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président serbe Aleksandar Vucic à Pékin. Soulignant l'amitié indéfectible entre les deux pays, l'article met l'accent sur leur coopération mutuellement bénéfique et le respect de l'équité et de la justice, et insiste sur les efforts déployés pour porter le partenariat stratégique global Chine-Serbie vers de nouveaux sommets.

Considérée comme la fierté de la Serbie, l'usine sidérurgique centenaire de Smederevo est un symbole éclatant de la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et la Serbie.

Autrefois enlisée dans de graves difficultés opérationnelles et au bord de la faillite, l'usine a fait un retour remarquable en 2016 avec l'arrivée de son partenaire chinois, grâce à l'approfondissement de la coopération de haute qualité entre les deux pays dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route ». Elle est aujourd'hui devenue l'un des plus grands fabricants de fer et d'acier et fournisseurs de services intégrés au monde par sa capacité de production.

Lors d'une visite d'État en Serbie en 2024, le président chinois Xi Jinping a offert au président serbe Aleksandar Vucic des répliques miniatures en acier. Les répliques, représentant le temple du ciel en Chine et l'église Saint-Sava en Serbie, ont été réalisées en acier produit par l'usine, témoignant du renforcement des liens entre les deux pays.

Lundi, les deux dirigeants se sont entretenus à Pékin. M. Xi a appelé les deux pays à tracer ensemble une voie lumineuse vers un avenir partagé et une prospérité commune, et à élever le partenariat stratégique global Chine-Serbie vers de nouveaux sommets.

L'amitié à toute épreuve

De la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin au Forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, en passant par les activités commémoratives marquant le 80ᵉ anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, M. Vucic a assisté à de nombreux événements majeurs en Chine. L'expression « amitié indéfectible » est devenue la marque de fabrique des réunions bilatérales et des appels téléphoniques entre les deux dirigeants.

Guidées par les orientations stratégiques des deux dirigeants, les relations entre la Chine et la Serbie ont connu un développement de haut niveau ces dernières années. En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 6,49 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % en glissement annuel, selon le ministère chinois des affaires étrangères.

La Serbie a été l'un des premiers pays européens à s'associer à la Chine dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route ». Ces dernières années, dans le cadre de cette initiative, la Chine et la Serbie ont accéléré le développement d'une série de projets tels que le chemin de fer Budapest-Belgrade et le corridor Fruska Gora reliant Novi Sad et Ruma.

En octobre 2025, le tronçon serbe du chemin de fer Budapest-Belgrade, construit par la Chine, a été entièrement inauguré. Vucic a marqué l'occasion en empruntant la ligne ferroviaire nouvellement ouverte et en la saluant comme une réalisation générationnelle qui « sera à jamais inscrite dans les livres d'histoire ».

Grâce à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre la Chine et la Serbie le 1er juillet 2024, les produits de spécialité serbes, tels que le vin, le miel, le bœuf et le mouton, entrent de plus en plus sur le marché chinois. Pendant ce temps, des projets construits avec la participation d'entreprises chinoises, comme la voie de contournement de Belgrade et la voie de contournement de Gornji Milanovac, ont été achevés, servant de projets d'infrastructures clés soutenant le développement national de la Serbie.

L'amitié indéfectible entre la Chine et la Serbie est unique et repose sur une logique historique et des fondements pratiques profonds, a déclaré M. Xi à M. Vucic, invitant fermement les deux parties à continuer de renforcer les échanges culturels et entre les jeunes et à tirer parti des politiques d'exemption de visa, de l'accord de libre-échange et des vols directs pour développer la coopération globale dans de nombreux domaines afin d'hériter de l'amitié traditionnelle et de perpétuer celle-ci.

Lundi, M. Xi a également décerné à M. Vucic la médaille de l'amitié de la République populaire de Chine. Décrivant cet événement comme « l'un des moments les plus importants de ma vie », M. Vucic a réaffirmé son engagement à promouvoir l'amitié bilatérale entre la Serbie et la Chine et à faire progresser la construction d'une communauté serbo-chinoise à l'avenir commun.

Un avenir commun

S'appuyant sur des épreuves historiques communes et de grandes aspirations, la Chine et la Serbie chérissent toutes deux la persévérance et la résilience, défendent l'indépendance et la dignité nationales, et partagent une compréhension profonde de l'importance de la défense du développement pacifique, de l'équité et de la justice, a souligné M. Xi au lors de la rencontre de lundi.

En mai 2024, la Serbie est devenue le premier pays européen à s'entendre avec la Chine sur la construction d'une communauté avec un avenir commun pour la nouvelle ère. Depuis lors, le partenariat bilatéral s'est étendu au-delà de l'infrastructure, pour englober aujourd'hui la technologie, l'énergie verte et l'intelligence artificielle, assurant un départ prometteur vers la construction d'une communauté serbo-chinoise à l'avenir commun.

Après la rencontre de lundi entre M. Xi et M. Vucic, les deux pays ont publié une déclaration commune mettant en avant les quatre initiatives mondiales proposées par la Chine : l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la civilisation mondiale et l'initiative pour la gouvernance mondiale.

Soulignant que les quatre initiatives mondiales avaient apporté la sagesse et la force de la Chine pour résoudre les problèmes de développement mondiaux, relever les défis de sécurité mondiale, promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations et améliorer la gouvernance mondiale, la Serbie a décidé de participer au groupe des amis de l'initiative mondiale pour le développement et au groupe des amis de l'initiative mondiale pour le développement, démontrant ainsi sa volonté d'approfondir la coopération avec la Chine en matière de gouvernance internationale et de développement mondial.

M. Xi a appelé la Chine et la Serbie à continuer de renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales, à pratiquer un véritable multilatéralisme et à déployer des efforts permanents pour promouvoir un monde multipolaire équitable et harmonieux, une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et la construction d'une communauté à l'avenir commun pour l'humanité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html