CGTN: wspólna przyszłość: Chiny i Serbia wynoszą kompleksowe partnerstwo strategiczne na nowy poziom

PEKIN, 26 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN opublikowało artykuł dotyczący spotkania prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučiciem w Pekinie. Podkreślając niewzruszoną przyjaźń między oboma państwami, artykuł koncentrował się na ich wzajemnie korzystnej współpracy oraz wspólnym wspieraniu sprawiedliwości i uczciwości, a także akcentował działania na rzecz wyniesienia kompleksowego partnerstwa strategicznego Chiny-Serbia na nowy poziom.

Uznawana za dumę Serbii, ponad stuletnia huta stali w Smederevie stanowi wyrazisty symbol wzajemnie korzystnej współpracy między Chinami a Serbią.

Zakład, który wcześniej zmagał się z poważnymi trudnościami operacyjnymi i stał na skraju bankructwa, odnotował niezwykłe odrodzenie w 2016 r., kiedy pojawił się jego chiński partner, dzięki pogłębianiu wysokiej jakości współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku między oboma państwami. Obecnie przedsiębiorstwo stało się jednym z największych na świecie producentów stali i dostawców zintegrowanych usług mierzonych zdolnościami produkcyjnymi.

Podczas wizyty państwowej w Serbii w 2024 r. prezydent Chin Xi Jinping wręczył prezydentowi Serbii Aleksandarowi Vučiciowi repliki stalowych modeli jako prezenty. Modele, przedstawiające chińską Świątynię Nieba oraz serbską cerkiew św. Sawy, zostały wykonane ze stali wyprodukowanej przez hutę, symbolizując coraz silniejsze więzi między oboma państwami.

W poniedziałek obaj przywódcy odbyli rozmowy w Pekinie. Xi wezwał oba państwa do wspólnego wytyczania świetlanej drogi ku wspólnej przyszłości dobrobytowi oraz do wyniesienia kompleksowego partnerstwa strategicznego Chiny-Serbia na nowy poziom.

Niewzruszona przyjaźń

Od ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022, przez Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej, po uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Oporu przeciwko Japońskiej Agresji oraz Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej - Vucić uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach organizowanych w Chinach. Określenie „niewzruszona przyjaźń" stało się znakiem rozpoznawczym dwustronnych spotkań i rozmów telefonicznych obu przywódców.

Dzięki strategicznemu przewodnictwu obu liderów relacje chińsko-serbskie utrzymywały w ostatnich latach wysoki poziom rozwoju. Według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2025 r. wartość handlu dwustronnego osiągnęła 6,49 mld dolarów, co oznacza wzrost o 13% rok do roku.

Serbia była jednym z pierwszych państw europejskich, które nawiązały współpracę z Chinami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). W ostatnich latach Chiny i Serbia, działając w ramach BRI, przyspieszyły realizację szeregu projektów, takich jak linia kolejowa Budapeszt-Belgrad oraz korytarz Fruška Gora łączący Nowy Sad i Rumę.

W październiku 2025 r. oficjalnie uruchomiono cały serbski odcinek linii kolejowej Budapeszt-Belgrad wybudowany przez chińskie przedsiębiorstwa. Vučić uczcił tę okazję przejazdem nowo otwartą linią kolejową, określając ją jako osiągnięcie pokoleniowe, które „na zawsze zapisze się w podręcznikach historii".

Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2024 r. umowy o wolnym handlu między Chinami a Serbią, produkty serbskie, takie jak wino, miód, wołowina i baranina, coraz szerzej trafiają na rynek chiński. Jednocześnie ukończono projekty realizowane z udziałem chińskich firm, takie jak obwodnica Belgradu i Gornjego Milanovaca, które służą jako kluczowe inwestycje infrastrukturalne wspierające rozwój państwa serbskiego.

Xi powiedział Vučiciowi, że za wyjątkową, niewzruszoną przyjaźnią między Chinami a Serbią stoją głęboka logika historyczna i praktyczne podstawy. Wezwał obie strony do dalszego wzmacniania wymiany młodzieżowej i kulturalnej oraz do wykorzystywania polityki ruchu bezwizowego, umowy o wolnym handlu i bezpośrednich połączeń lotniczych w celu rozszerzania wszechstronnej współpracy w wielu obszarach, tak aby zachować i rozwijać tradycyjną przyjaźń.

W poniedziałek Xi odznaczył również Vučicia Medalem Przyjaźni Chińskiej Republiki Ludowej. Określając tę chwilę jako „jeden z najważniejszych momentów mojego życia", Vučić ponownie zadeklarował swoje zaangażowanie w rozwijanie przyjaźni między Serbią a Chinami oraz wspieranie budowy serbsko-chińskiej społeczności wspólnej przyszłości.

Wspólna przyszłość

Xi zauważył podczas poniedziałkowego spotkania, że Chiny i Serbia, opierając się na wspólnych doświadczeniach historycznych i wzniosłych aspiracjach, cenią wytrwałość i odporność, podtrzymują niezależność narodową i godność oraz charakteryzują się głębokim zrozumieniem znaczenia wspierania pokojowego rozwoju, uczciwości i sprawiedliwości.

W maju 2024 r. Serbia stała się pierwszym państwem europejskim, które uzgodniło z Chinami budowę społeczności wspólnej przyszłości nowej ery. Od tego czasu partnerstwo dwustronne rozszerzyło się poza infrastrukturę na technologie, zieloną energię i sztuczną inteligencję, zapewniając obiecujący początek budowy chińsko-serbskiej społeczności wspólnej przyszłości.

Po poniedziałkowym spotkaniu Xi i Vučicia oba państwa opublikowały wspólne oświadczenie wspierające cztery globalne inicjatywy zaproponowane przez Chiny: Globalną Inicjatywę Rozwoju (GDI), Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa, Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną oraz Globalną Inicjatywę Zarządzania (GGI).

Podkreślając, że cztery globalne inicjatywy wniosły chińską mądrość i siłę do rozwiązywania problemów światowego rozwoju, przeciwdziałania globalnym wyzwaniom bezpieczeństwa, wspierania wymiany i wzajemnego uczenia się między cywilizacjami oraz doskonalenia globalnego zarządzania, Serbia zdecydowała się przystąpić do Grupy Przyjaciół GDI oraz GGI, demonstrując gotowość do pogłębiania współpracy z Chinami w zakresie zarządzania międzynarodowego i rozwoju globalnego.

Xi wezwał Chiny i Serbię do dalszego wzmacniania koordynacji i współpracy w sprawach międzynarodowych, praktykowania prawdziwego multilateralizmu oraz podejmowania nieustających wysiłków na rzecz promowania równego i uporządkowanego wielobiegunowego świata, globalizacji gospodarczej przynoszącej korzyści wszystkim i mającej inkluzywny charakter oraz budowy społeczności wspólnej przyszłości ludzkości.

