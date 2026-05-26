CGTN: Spoločná budúcnosť: Čína a Srbsko pozdvihujú komplexné strategické partnerstvo na novú úroveň
May 26, 2026, 18:36 ET
PEKING, 27. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spravodajstvo CGTN vydalo článok o stretnutí čínskeho prezidenta Xi Jinpinga so srbským prezidentom Aleksandarom Vucicom v Pekingu. Článok zdôraznil pevné priateľstvo medzi oboma krajinami, zameral sa na ich vzájomne prospešnú spoluprácu, dodržiavanie spravodlivosti a rovnosti a zdôraznil snahy o pozdvihnutie komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Srbskom na novú úroveň.
Železiarne Smederevo so storočnou tradíciou, oslavované ako pýcha Srbska, stoja ako žiarivý symbol vzájomne prospešnej spolupráce medzi Čínou a Srbskom.
Závod, ktorý sa kedysi potýkal s vážnymi prevádzkovými ťažkosťami a bol na pokraji bankrotu, v roku 2016 pozoruhodne ožil s príchodom svojho čínskeho partnera, a to vďaka prehĺbeniu vysokokvalitnej spolupráce v rámci iniciatívy Belt and Road medzi oboma krajinami. K dnešnému dňu sa stal jedným z najväčších svetových výrobcov železa a ocele a poskytovateľov integrovaných služieb podľa výrobnej kapacity.
Počas štátnej návštevy Srbska v roku 2024 daroval čínsky prezident Xi Jinping srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vucicovi repliky oceľových modelov. Modely v tvare čínskeho Chrámu nebies a srbského Chrámu svätého Sávu boli vyrobené z ocele priamo v tomto závode, čo symbolizuje silnejšie väzby medzi oboma krajinami.
V pondelok sa obaja lídri stretli v Pekingu. Xi Jinping vyzval obe krajiny, aby spoločne vytvárali svetlú cestu k spoločnej budúcnosti a spoločnej prosperite a pozdvihli komplexné strategické partnerstvo medzi Čínou a Srbskom na novú úroveň.
Železné priateľstvo
Vucic sa zúčastnil viacerých významných podujatí v Číne, od otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier v Pekingu 2022 cez Fórum pre medzinárodnú spoluprácu iniciatívy Belt and Road až po pamätné aktivity pripomínajúce 80. výročie víťazstva v Čínskej ľudovej vojne odporu proti japonskej agresii a svetovej vojne proti fašizmu. Pojem „neochvejné priateľstvo" sa stal charakteristickým znakom bilaterálnych stretnutí a telefonátov medzi oboma lídrami.
Vďaka strategickému vedeniu oboch lídrov si čínsko-srbské vzťahy za posledné roky udržiavajú vysokú úroveň rozvoja. Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí dosiahol bilaterálny obchod v roku 2025 hodnotu 6,49 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.
Srbsko patrilo medzi prvé európske krajiny, ktoré sa spojili s Čínou v rámci iniciatívy Belt and Road (BRI). V posledných rokoch Čína a Srbsko v rámci iniciatívy BRI urýchlili rozvoj série projektov, ako je železničná trať Budapešť – Belehrad či koridor Fruska Gora, ktorý prepája mestá Nový Sad a Ruma.
V októbri 2025 bol plne otvorený srbský úsek železničnej trate Budapešť – Belehrad postavený Čínskymi spoločnosťami. Vucic si túto príležitosť pripomenul jazdou novootvorenou železnicou a označil ju za generačný úspech, ktorý „sa navždy zapíše do histórie".
S nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode medzi Čínou a Srbskom 1. júla 2024 sa na čínsky trh stále viac dostávajú srbské špecializované výrobky, ako je víno, med, hovädzie a baranie mäso. Zároveň sa dokončujú projekty postavené s účasťou čínskych spoločností, ako napríklad obchvat Belehradu a obchvat Gornji Milanovac, ktoré slúžia ako kľúčové infraštruktúrne projekty na podporu národného rozvoja Srbska.
Xi Jinping povedal Vucicovi, že pevné priateľstvo medzi Čínou a Srbskom je jedinečné a má hlbokú historickú logiku a praktický základ. Vyzval obe strany, aby naďalej posilňovali výmeny mládeže a kultúry a využívali politiku oslobodenia od víz, dohodu o voľnom obchode a priame lety na rozšírenie všestrannej spolupráce vo viacerých oblastiach s cieľom zdediť a ďalej rozvíjať tradičné priateľstvo.
V pondelok Xi Jinping zároveň udelil Vucicovi medailu priateľstva Čínskej ľudovej republiky. Vucic označil túto udalosť za „jeden z najdôležitejších okamihov svojho života" a znovu potvrdil svoj záväzok podporovať bilaterálne priateľstvo medzi Srbskom a Čínou, v snahe budovať srbsko-čínske spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou.
Spoločná budúcnosť
Čína aj Srbsko, postavené na paralelných historických skúškach a vznešených ašpiráciách, si cenia vytrvalosť a odolnosť, presadzujú národnú nezávislosť a dôstojnosť a zdieľajú hlboké pochopenie významu presadzovania mierového rozvoja, spravodlivosti a rovnosti, poznamenal Xi Jinping počas pondelkového stretnutia.
V máji 2024 sa Srbsko stalo prvou európskou krajinou, ktorá sa s Čínou dohodla na budovaní spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre novú éru. Odvtedy sa bilaterálne partnerstvo rozšírilo nad rámec infraštruktúry do technológií, zelenej energie a umelej inteligencie, čím zabezpečilo sľubný začiatok budovania čínsko-srbského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou.
Po pondelkovom stretnutí medzi Xi Jinpingom a Vucicom vydali obe krajiny spoločné vyhlásenie, v ktorom presadzujú štyri globálne iniciatívy navrhnuté Čínou: Iniciatíva pre globálny rozvoj (GDI), Iniciatíva pre globálnu bezpečnosť, Iniciatíva pre globálnu civilizáciu a Iniciatíva pre globálnu správu vecí verejných (GGI).
Srbsko zdôraznilo, že tieto štyri globálne iniciatívy prispeli čínskou múdrosťou a silou k riešeniu problémov globálneho rozvoja, riešeniu globálnych bezpečnostných výziev, podpore výmen a vzájomného učenia sa medzi civilizáciami a zlepšovaniu globálnej správy vecí verejných. Zároveň sa rozhodlo zapojiť do Skupiny priateľov GDI a Skupiny priateľov GGI, čím preukázalo svoju ochotu prehĺbiť spoluprácu s Čínou v oblasti medzinárodnej správy vecí verejných a globálneho rozvoja.
Xi Jinping vyzval Čínu aj Srbsko, aby naďalej posilňovali koordináciu a spoluprácu v medzinárodných záležitostiach, praktizovali skutočný multilateralizmus a neúnavne sa snažili o podporu rovnocenného a usporiadaného multipolárneho sveta, univerzálne prospešnej a inkluzívnej ekonomickej globalizácie a budovania spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.
