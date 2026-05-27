CGTN: Общее будущее: Китай и Сербия выводят всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень

ПЕКИН, 27 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Канал CGTN опубликовал статью о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине. Подчеркивая нерушимую дружбу между двумя странами, статья акцентирует внимание на взаимовыгодном сотрудничестве, совместном отстаивании справедливости и равноправия, а также стремлении вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Сербией на новый уровень.

Считающийся гордостью Сербии металлургический комбинат в Смедерево (Smederevo), история которого насчитывает более века, стал ярким символом взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Сербией.

Предприятие, которое прежде столкнулось с серьезными производственными трудностями и оказалось на грани банкротства, смогло с триумфом вернуться к жизни в 2016 году после прихода китайского партнера, благодаря углублению качественного сотрудничества двух стран в рамках инициативы «Пояс и путь». Сегодня по объемам производства комбинат входит в число крупнейших в мире предприятий металлургической промышленности и интегрированных поставщиков услуг.

Во время государственного визита в Сербию в 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту Сербии Александру Вучичу в качестве подарка памятные стальные модели. Модели в форме китайского Храма Неба и сербского Храма Святого Саввы, изготовленные из стали, произведенной комбинатом, символизировали укрепление связей между двумя странами.

В понедельник лидеры двух стран провели переговоры в Пекине. Си Цзиньпин призвал совместно прокладывать путь к общему будущему и совместному процветанию и вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Сербией на новый уровень.

Нерушимая дружба

От церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине до Форума международного сотрудничества «Пояс и путь» и памятных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, Александр Вучич неоднократно принимал участие в крупнейших мероприятиях в Китае. Выражение «нерушимая дружба» стало визитной карточкой двусторонних встреч и телефонных переговоров лидеров двух стран.

Под их стратегическим руководством отношения между Китаем и Сербией в последние годы сохраняют высокий уровень развития. По данным МИД КНР, в 2025 году объем двусторонней торговли достиг 6,49 млрд долларов США, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Сербия была одной из первых европейских стран, присоединившихся к предложенной Китаем инициативе «Пояс и путь» (BRI). В последние годы Китай и Сербия ускорили реализацию ряда проектов в рамках BRI, включая железную дорогу Будапешт-Белград и транспортный коридор Фрушка-Гора (Fruska Gora), соединяющий города Нови-Сад (Novi Sad) и Рума (Ruma).

В октябре 2025 года состоялся полный ввод в эксплуатацию построенного китайской стороной сербского участка железной дороги Будапешт-Белград. По этому случаю Александр Вучич лично совершил поездку по новой линии, назвав проект достижением поколения, которое «навсегда войдет в учебники истории».

После вступления в силу 1 июля 2024 года Соглашения о свободной торговле между Китаем и Сербией национальные сербские продукты — вино, мед, говядина и баранина — все активнее выходят на китайский рынок. Тем временем были завершены и другие проекты с участием китайских компаний, такие как Белградская объездная дорога и объездная дорога Горни-Милановац (Gornji Milanovac), которые стали важнейшими инфраструктурными объектами национального развития Сербии.

Нерушимая дружба между Китаем и Сербией уникальна, обладает глубокой исторической логикой и опирается на прочную практическую основу, отметил Си Цзиньпин в разговоре с Вучичем, призвав стороны продолжить расширение молодежных и культурных обменов, задействовать преимущества безвизового режима, соглашения о свободной торговле и прямого авиасообщения для углубления всестороннего сотрудничества и сохранения добрых отношений.

В понедельник Си Цзиньпин также вручил Александру Вучичу медаль Дружбы Китайской Народной Республики. Назвав этот момент «одним из важнейших в своей жизни», Вучич подтвердил свою приверженность укреплению отношений между Сербией и Китаем и формированию сербско-китайского сообщества единой судьбы.

Общее будущее

Опираясь на совместно пережитые исторические испытания и высокие устремления, Китай и Сербия одинаково ценят настойчивость и стойкость, отстаивают национальную независимость и достоинство и разделяют глубокое понимание важности мирного развития, справедливости и равноправия, отметил Си Цзиньпин во время встречи в понедельник.

В мае 2024 года Сербия стала первой европейской страной, достигшей с Китаем договоренности о совместном построении сообщества единой судьбы новой эпохи. С тех пор двустороннее партнерство вышло далеко за рамки инфраструктуры и распространилось на технологии, экологически чистую энергетику и искусственный интеллект, обеспечив многообещающее начало строительства китайско-сербского сообщества единой судьбы.

По итогам состоявшейся в понедельник встречи Си Цзиньпина и Александра Вучича было опубликовано совместное заявление о продвижении четырех глобальных инициатив, предложенных Китаем: Инициативы глобального развития (GDI), Инициативы глобальной безопасности, Глобальной цивилизационной инициативы и Инициативы глобального управления (GGI).

Подчеркнув, что четыре глобальные инициативы, отражающие мудрость и силу Китая, стали вкладом в решение проблем глобального развития, преодоление вызовов международной безопасности, развитие межцивилизационного обмена и совершенствование глобального управления, Сербия приняла решение присоединиться к Группе друзей GDI и Группе друзей GGI, подтвердив свою готовность углублять сотрудничество с Китаем в области международного управления и глобального развития.

Си Цзиньпин призвал Китай и Сербию продолжать укрепление координации и сотрудничества в международных делах, следовать принципам подлинной многосторонности и прилагать неустанные усилия для продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира, всеобщей и инклюзивной экономической глобализации и построения сообщества единой судьбы человечества.

