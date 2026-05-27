CGTN: Un futuro compartido: China y Serbia elevan a nuevos niveles la alianza estratégica integral entre ambos países

BEIJING, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre el encuentro en Beijing entre el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo serbio, el presidente Aleksandar Vucic. El artículo resalta la amistad inquebrantable entre ambos países, y se centra en la cooperación de beneficio mutuo y el respeto a la equidad y la justicia, a la vez que destaca los esfuerzos para llevar a nuevos niveles la alianza estratégica integral entre China y Serbia.

Considerada el orgullo de Serbia, la centenaria planta Smederevo Steelworks constituye un símbolo emblemático de la cooperación de beneficio mutuo entre China y Serbia.

Luego de haber estado en graves dificultades operativas y al borde de la quiebra, la planta logró una recuperación extraordinaria en 2016 con la llegada de su socio chino, gracias a la consolidación de la cooperación de alta calidad entre ambas naciones a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En la actualidad, la planta se ha convertido en uno de los fabricantes de hierro y acero más grandes del mundo, así como en uno de los principales proveedores mundiales de servicios integrados, determinado por la capacidad de producción.

Durante una visita oficial a Serbia en 2024, el presidente chino Xi Jinping le entregó a su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, réplicas en acero como regalo. Los modelos, que representaban el Templo del Cielo de China y el Templo de San Sava de Serbia, fueron fabricados con el acero producido por la planta, lo que representó el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

El lunes, ambos líderes sostuvieron conversaciones en Beijing. Xi exhortó a ambas naciones a construir juntas un camino prometedor hacia un futuro compartido y una prosperidad común, y llevar a nuevos niveles la alianza estratégica integral entre China y Serbia.

Una amistad inquebrantable

Vucic ha participado en varios eventos importantes en China, desde la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, hasta actividades conmemorativas por el 80.° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. El término "amistad inquebrantable" se ha convertido en un sello distintivo de los encuentros bilaterales y las llamadas telefónicas entre ambos líderes.

Con el papel orientador estratégico de ambos mandatarios, las relaciones entre China y Serbia han mantenido un desarrollo de alto nivel en los últimos años. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en 2025, el comercio bilateral alcanzó los 6.490 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 13 %.

Serbia fue uno de los primeros países europeos en asociarse a China en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Durante los últimos años, en el marco de la IFR, China y Serbia han acelerado el desarrollo de una serie de proyectos como el ferrocarril Budapest-Belgrado y el Corredor Fruska Gora que une las ciudades de Novi Sad y Ruma.

En octubre de 2025, quedó inaugurada en su totalidad la sección serbia del ferrocarril Budapest-Belgrado construida por China. Vucic celebró la ocasión haciendo un recorrido en el tren recién inaugurado y calificándolo como un logro generacional que "quedaría plasmado para siempre en los libros de historia".

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre China y Serbia, el 1.º de julio de 2024, los productos especializados serbios, como el vino, la miel y las carnes de res y cordero, se comercializan cada vez más en el mercado chino. Asimismo, ya se han completado proyectos construidos con la participación de empresas chinas, como la circunvalación de Belgrado y la circunvalación de Gornji Milanovac, que constituyen proyectos vitales de infraestructura que promueven el desarrollo nacional de Serbia.

La amistad inquebrantable entre China y Serbia es excepcional y es el resultado de una profunda lógica histórica y base práctica, le comentó Xi a Vucic, a la vez que exhortó a ambas partes a continuar fortaleciendo los intercambios juveniles y culturales, y aprovechar las políticas de exención de visado, el acuerdo de libre comercio y los vuelos directos para ampliar la cooperación integral en diversas áreas con el objetivo de heredar y perpetuar la amistad tradicional.

El lunes, Xi también le otorgó a Vucic la Medalla de la Amistad de la República Popular China. Al describir la ocasión como "uno de los momentos más importantes de mi vida", Vucic, reafirmó su compromiso con la promoción de la amistad bilateral entre Serbia y China, y el avance de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambas naciones.

Un futuro compartido

Como países construidos a partir de procesos históricos similares y grandes aspiraciones, tanto Serbia como China valoran la perseverancia y la resiliencia, defienden la independencia y dignidad nacionales, y comparten su profunda comprensión de la importancia de respetar el desarrollo pacífico, la equidad y la justicia, señaló Xi durante el encuentro del lunes.

En mayo de 2024, Serbia se convirtió en el primer país europeo en convenir con China la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la nueva era. Desde entonces, la colaboración bilateral ha ido más allá de la infraestructura para incluir la tecnología, las energías renovables y la inteligencia artificial, y con ello garantizar un inicio prometedor para la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Serbia.

Luego del encuentro del lunes entre Xi y Vucic, ambos países emitieron una declaración conjunta para promover las cuatro iniciativas globales propuestas por China: la Iniciativa para el Desarrollo Global (GDI), la Iniciativa para la Seguridad Global (GSI), la Iniciativa para la Civilización Global (GCI) y la Iniciativa para la Gobernanza Global (GGI).

Al resaltar que las cuatro iniciativas globales cuentan con la sabiduría y la fortaleza de China para resolver los problemas de desarrollo mundial, enfrentar los desafíos de seguridad a nivel mundial, promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones y mejorar la gobernanza global, Serbia ha decidido participar en el Grupo de Amigos de la GDI y en el Grupo de Amigos de la CGI, y con ello demostrar su disposición a ampliar la cooperación con China en la gobernanza internacional y el desarrollo mundial.

Xi exhortó a China y Serbia a continuar fortaleciendo la coordinación y la cooperación en política internacional, practicar el verdadero multilateralismo y realizar esfuerzos incesantes para la promoción de un mundo multipolar equitativo y ordenado, una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos, y la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

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https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html

FUENTE CGTN