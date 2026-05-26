CGTN: สานอนาคตร่วมกัน: จีน-เซอร์เบีย ผลักดันความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รอบด้านสู่ระดับใหม่

News provided by

CGTN

26 May, 2026, 23:23 CST

ปักกิ่ง 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน กับประธานาธิบดี Aleksandar Vucic ของเซอร์เบีย ณ กรุงปักกิ่ง โดยบทความดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และการธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความยุติธรรม พร้อมเน้นย้ำถึงความพยายามในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและเซอร์เบียไปสู่ระดับใหม่

โรงงานเหล็ก Smederevo ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าศตวรรษ ได้รับการยกย่องให้เป็นความภาคภูมิใจของเซอร์เบีย และเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนและเซอร์เบีย

โรงงานแห่งนี้ได้พลิกฟื้นกลับมาได้อย่างน่าทึ่งในปี 2559 จากที่เคยจมอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำเนินงานอย่างหนักและใกล้จะล้มละลาย เมื่อพันธมิตรจากจีนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายความร่วมมือคุณภาพสูงภายใต้โครงการ Belt and Road ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงผู้ให้บริการแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อวัดจากกำลังการผลิต

ในระหว่างการเยือนเซอร์เบียอย่างเป็นทางการในปี 2567 ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้มอบโมเดลเหล็กจำลองเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดี Aleksandar Vucic โดยโมเดลดังกล่าวเป็นรูปหอฟ้าเทียนถานของจีน และมหาวิหารเซนต์ซาวาของเซอร์เบีย ซึ่งผลิตขึ้นจากเหล็กที่ผลิตโดยโรงงานแห่งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองได้หารือร่วมกันในกรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดี Xi ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างเส้นทางที่สดใสสู่อนาคตและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน พร้อมยกระดับความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและเซอร์เบียสู่ระดับใหม่

มิตรภาพที่แน่นแฟ้น

ประธานาธิบดี Vucic ได้เข้าร่วมงานสำคัญหลายครั้งในจีน นับตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2565 ไปจนถึงการประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ Belt and Road และกิจกรรมรำลึกครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก ซึ่งเห็นได้ชัดว่า "มิตรภาพที่แน่นแฟ้น" ได้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประชุมทวิภาคี และการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสอง

ความสัมพันธ์จีน-เซอร์เบียจึงมีการพัฒนาในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผ่านการชี้นำทางยุทธศาสตร์จากผู้นำทั้งสอง ซึ่งตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่าในปี 2568 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศได้ก้าวขึ้นมาแตะระดับ 6.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เซอร์เบียเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปกลุ่มแรกที่ร่วมมือกับจีนในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนและเซอร์เบียได้เร่งการพัฒนาโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ เฉกเช่น โครงการรถไฟบูดาเปสต์-เบลเกรด และระเบียงเศรษฐกิจ Fruska Gora ที่เชื่อมระหว่างเมืองโนวีซาดและรูมา

ในเดือนตุลาคม 2568 โครงการรถไฟสายบูดาเปสต์-เบลเกรดช่วงที่ผ่านประเทศเซอร์เบีย ซึ่งก่อสร้างโดยจีนได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยประธานาธิบดี Vucic ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางในเที่ยวปฐมฤกษ์ของรถไฟสายใหม่นี้ พร้อมยกย่องว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญแห่งยุคสมัยที่ "จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป"

ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-เซอร์เบียที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ยังได้ช่วยให้สินค้าพิเศษจากเซอร์เบีย เช่น ไวน์ น้ำผึ้ง เนื้อวัว และเนื้อแกะได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน โครงการที่ก่อสร้างโดยบริษัทจีน เช่น ทางเลี่ยงเมืองเบลเกรด และทางเลี่ยงเมืองกอร์นยี มิลานอวัคก็ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศของเซอร์เบีย

ประธานาธิบดี Xi กล่าวกับประธานาธิบดี Vucic ว่า มิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนและเซอร์เบียนั้นมีความโดดเด่นเฉพาะตัว อีกทั้งยังมีแนวพินิจทางประวัติศาสตร์และรากฐานด้านแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้ง โดยได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเยาวชนต่อไป พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากนโยบายยกเว้นวีซ่า ข้อตกลงการค้าเสรี และเที่ยวบินตรง เพื่อขยายความร่วมมือที่ครอบคลุมในหลายด้านเพื่อสืบทอดและต่อยอดมิตรภาพอันเป็นธรรมเนียมดั้งเดิม

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Xi ได้มอบเหรียญมิตรภาพแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ประธานาธิบดี Vucic โดยประธานาธิบดี Vucic ได้กล่าวถึงโอกาสนี้ว่าเป็น "หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม" พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพทวิภาคีระหว่างเซอร์เบียและจีน รวมถึงการเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างเซอร์เบียและจีนต่อไป

สานอนาคตร่วมกัน

ประธานาธิบดี Xi กล่าวระหว่างการพบหารือเมื่อวันจันทร์ว่า จีนและเซอร์เบียต่างผ่านบททดสอบทางประวัติศาสตร์และมีความมุ่งมั่นอันสูงส่ง ซึ่งทั้งสองประเทศต่างให้คุณค่ากับความพากเพียรและความอดทน โดยยึดมั่นในเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการธำรงไว้ ซึ่งการพัฒนาที่สันติ มีความเป็นธรรม และยุติธรรม

ในเดือนพฤษภาคม 2567 เซอร์เบียกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ตกลงร่วมกับจีนในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับยุคใหม่ ซึ่งนับแต่นั้นมา ความร่วมมือทวิภาคีได้ขยับขยายจากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่เทคโนโลยี พลังงานสะอาด และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สดใสสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและเซอร์เบีย

หลังจากการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองเมื่อวันจันทร์ ทั้งสองประเทศได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อผลักดันข้อริเริ่มระดับโลก 4 ประการที่จีนเสนอ ได้แก่ ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (GDI) ข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก ข้อริเริ่มอารยธรรมระดับโลก และข้อริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก (GGI)

เซอร์เบียตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร GDI และกลุ่มพันธมิตร GGI โดยเน้นย้ำว่าข้อริเริ่มระดับโลกทั้ง 4 ประการจะนำภูมิปัญญา และความแข็งแกร่งของจีนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในระดับโลก พร้อมจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงระดับโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม และปรับปรุงการกำกับดูแลระดับโลก ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านการกำกับดูแลระหว่างประเทศและการพัฒนาของโลก

ประธานาธิบดี Xi เรียกร้องให้จีนและเซอร์เบียเดินหน้าเสริมสร้างการประสานงาน และความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามแนวทางลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง และพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมโลกแบบหลายขั้วที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบ การโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน รวมถึงการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมนุษยชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก:
https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: Masa depan bersama: China, Serbia dorong perkongsian strategik komprehensif ke tahap lebih tinggi

CGTN menerbitkan satu artikel mengenai pertemuan Presiden China, Xi Jinping dengan Presiden Serbia, Aleksandar Vucic di Beijing. Dengan...

CGTN: China dan Pakistan tegaskan semula hubungan, berikrar majukan dunia multipolar

CGTN menerbitkan satu artikel sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif ke China yang mengetengahkan bagaimana China dan...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics