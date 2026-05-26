CGTN: สานอนาคตร่วมกัน: จีน-เซอร์เบีย ผลักดันความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รอบด้านสู่ระดับใหม่
News provided byCGTN
26 May, 2026, 23:23 CST
ปักกิ่ง 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน กับประธานาธิบดี Aleksandar Vucic ของเซอร์เบีย ณ กรุงปักกิ่ง โดยบทความดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และการธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความยุติธรรม พร้อมเน้นย้ำถึงความพยายามในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและเซอร์เบียไปสู่ระดับใหม่
โรงงานเหล็ก Smederevo ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าศตวรรษ ได้รับการยกย่องให้เป็นความภาคภูมิใจของเซอร์เบีย และเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนและเซอร์เบีย
โรงงานแห่งนี้ได้พลิกฟื้นกลับมาได้อย่างน่าทึ่งในปี 2559 จากที่เคยจมอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำเนินงานอย่างหนักและใกล้จะล้มละลาย เมื่อพันธมิตรจากจีนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายความร่วมมือคุณภาพสูงภายใต้โครงการ Belt and Road ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงผู้ให้บริการแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อวัดจากกำลังการผลิต
ในระหว่างการเยือนเซอร์เบียอย่างเป็นทางการในปี 2567 ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้มอบโมเดลเหล็กจำลองเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดี Aleksandar Vucic โดยโมเดลดังกล่าวเป็นรูปหอฟ้าเทียนถานของจีน และมหาวิหารเซนต์ซาวาของเซอร์เบีย ซึ่งผลิตขึ้นจากเหล็กที่ผลิตโดยโรงงานแห่งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองได้หารือร่วมกันในกรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดี Xi ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างเส้นทางที่สดใสสู่อนาคตและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน พร้อมยกระดับความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและเซอร์เบียสู่ระดับใหม่
มิตรภาพที่แน่นแฟ้น
ประธานาธิบดี Vucic ได้เข้าร่วมงานสำคัญหลายครั้งในจีน นับตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2565 ไปจนถึงการประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ Belt and Road และกิจกรรมรำลึกครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก ซึ่งเห็นได้ชัดว่า "มิตรภาพที่แน่นแฟ้น" ได้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประชุมทวิภาคี และการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสอง
ความสัมพันธ์จีน-เซอร์เบียจึงมีการพัฒนาในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผ่านการชี้นำทางยุทธศาสตร์จากผู้นำทั้งสอง ซึ่งตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่าในปี 2568 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศได้ก้าวขึ้นมาแตะระดับ 6.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เซอร์เบียเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปกลุ่มแรกที่ร่วมมือกับจีนในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนและเซอร์เบียได้เร่งการพัฒนาโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ เฉกเช่น โครงการรถไฟบูดาเปสต์-เบลเกรด และระเบียงเศรษฐกิจ Fruska Gora ที่เชื่อมระหว่างเมืองโนวีซาดและรูมา
ในเดือนตุลาคม 2568 โครงการรถไฟสายบูดาเปสต์-เบลเกรดช่วงที่ผ่านประเทศเซอร์เบีย ซึ่งก่อสร้างโดยจีนได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยประธานาธิบดี Vucic ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางในเที่ยวปฐมฤกษ์ของรถไฟสายใหม่นี้ พร้อมยกย่องว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญแห่งยุคสมัยที่ "จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป"
ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-เซอร์เบียที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ยังได้ช่วยให้สินค้าพิเศษจากเซอร์เบีย เช่น ไวน์ น้ำผึ้ง เนื้อวัว และเนื้อแกะได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน โครงการที่ก่อสร้างโดยบริษัทจีน เช่น ทางเลี่ยงเมืองเบลเกรด และทางเลี่ยงเมืองกอร์นยี มิลานอวัคก็ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศของเซอร์เบีย
ประธานาธิบดี Xi กล่าวกับประธานาธิบดี Vucic ว่า มิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนและเซอร์เบียนั้นมีความโดดเด่นเฉพาะตัว อีกทั้งยังมีแนวพินิจทางประวัติศาสตร์และรากฐานด้านแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้ง โดยได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเยาวชนต่อไป พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากนโยบายยกเว้นวีซ่า ข้อตกลงการค้าเสรี และเที่ยวบินตรง เพื่อขยายความร่วมมือที่ครอบคลุมในหลายด้านเพื่อสืบทอดและต่อยอดมิตรภาพอันเป็นธรรมเนียมดั้งเดิม
ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Xi ได้มอบเหรียญมิตรภาพแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ประธานาธิบดี Vucic โดยประธานาธิบดี Vucic ได้กล่าวถึงโอกาสนี้ว่าเป็น "หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม" พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพทวิภาคีระหว่างเซอร์เบียและจีน รวมถึงการเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างเซอร์เบียและจีนต่อไป
สานอนาคตร่วมกัน
ประธานาธิบดี Xi กล่าวระหว่างการพบหารือเมื่อวันจันทร์ว่า จีนและเซอร์เบียต่างผ่านบททดสอบทางประวัติศาสตร์และมีความมุ่งมั่นอันสูงส่ง ซึ่งทั้งสองประเทศต่างให้คุณค่ากับความพากเพียรและความอดทน โดยยึดมั่นในเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการธำรงไว้ ซึ่งการพัฒนาที่สันติ มีความเป็นธรรม และยุติธรรม
ในเดือนพฤษภาคม 2567 เซอร์เบียกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ตกลงร่วมกับจีนในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับยุคใหม่ ซึ่งนับแต่นั้นมา ความร่วมมือทวิภาคีได้ขยับขยายจากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่เทคโนโลยี พลังงานสะอาด และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สดใสสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและเซอร์เบีย
หลังจากการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองเมื่อวันจันทร์ ทั้งสองประเทศได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อผลักดันข้อริเริ่มระดับโลก 4 ประการที่จีนเสนอ ได้แก่ ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (GDI) ข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก ข้อริเริ่มอารยธรรมระดับโลก และข้อริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก (GGI)
เซอร์เบียตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร GDI และกลุ่มพันธมิตร GGI โดยเน้นย้ำว่าข้อริเริ่มระดับโลกทั้ง 4 ประการจะนำภูมิปัญญา และความแข็งแกร่งของจีนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในระดับโลก พร้อมจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงระดับโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม และปรับปรุงการกำกับดูแลระดับโลก ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านการกำกับดูแลระหว่างประเทศและการพัฒนาของโลก
ประธานาธิบดี Xi เรียกร้องให้จีนและเซอร์เบียเดินหน้าเสริมสร้างการประสานงาน และความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามแนวทางลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง และพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมโลกแบบหลายขั้วที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบ การโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน รวมถึงการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมนุษยชาติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก:
https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html
SOURCE CGTN
Share this article