CGTN: Tương lai chung: Trung Quốc và Serbia thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới

BẮC KINH, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN đã đăng tải một bài viết về cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tại Bắc Kinh. Nhấn mạnh tình hữu nghị sắt son giữa hai nước, bài viết tập trung vào hợp tác cùng có lợi và việc bảo vệ công bằng và công lý, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Serbia lên tầm cao mới.

Nhà máy Thép Smederevo với lịch sử hơn một thế kỷ, được ca ngợi là niềm tự hào của Serbia, là biểu tượng tiêu biểu cho quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Serbia.

Từng đối mặt với khủng hoảng hoạt động nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ phá sản, nhà máy đã có màn phục hồi ngoạn mục vào năm 2016 khi đối tác Trung Quốc tham gia, nhờ vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chất lượng cao trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường giữa hai nước. Ngày nay, nhà máy đã trở thành một trong những nhà sản xuất sắt thép và nhà cung cấp dịch vụ tích hợp lớn nhất thế giới xét theo năng lực sản xuất.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Serbia năm 2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic các mô hình thép thu nhỏ làm quà tặng. Các mô hình này được chế tác từ thép sản xuất tại nhà máy, với hình dáng Đàn Thiên Đàn của Trung Quốc và Nhà thờ Thánh Sava của Serbia, tượng trưng cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Hôm thứ Hai, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh. Ông Tập kêu gọi hai nước cùng mở ra con đường tươi sáng hướng tới tương lai chung và thịnh vượng chung, đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Serbia lên tầm cao mới.

Tình hữu nghị sắt son

Từ lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Diễn đàn Vành đai và Con đường vì Hợp tác Quốc tế cho tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh chống phát xít thế giới, ông Vucic đã tham dự nhiều sự kiện lớn tại Trung Quốc. Thuật ngữ "tình hữu nghị sắt son" đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong các cuộc gặp và điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Dưới sự định hướng chiến lược của hai nhà lãnh đạo, quan hệ Trung Quốc-Serbia trong những năm gần đây đã duy trì đà phát triển ở tiêu chuẩn cao. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 6,49 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Serbia là một trong những quốc gia Châu Âu đầu tiên hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Những năm gần đây, trong khuôn khổ BRI Trung Quốc và Serbia đã đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án như tuyến đường sắt Budapest-Belgrade và Hành lang Fruska Gora kết nối Novi Sad với Ruma.

Tháng 10 năm 2025, đoạn qua lãnh thổ Serbia của tuyến đường sắt Budapest-Belgrade do Trung Quốc xây dựng đã được khánh thành toàn tuyến. Nhân dịp này, ông Vucic đã trực tiếp trải nghiệm tuyến đường sắt mới khai trương và ca ngợi đây là thành tựu mang ý nghĩa cho nhiều thế hệ, "sẽ mãi được ghi vào sử sách".

Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Serbia có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, các sản phẩm đặc trưng của Serbia như rượu vang, mật ong, thịt bò và thịt cừu ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, các dự án xây dựng có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc như tuyến đường vành đai Belgrade và tuyến đường vành đai Gornji Milanovac đã hoàn thành, đóng vai trò là những dự án hạ tầng trọng điểm hỗ trợ quá trình phát triển quốc gia của Serbia.

Ông Tập nhấn mạnh với ông Vucic rằng tình hữu nghị sắt son giữa Trung Quốc và Serbia là độc nhất vô nhị và có nền tảng lịch sử sâu sắc và cơ sở thực tiễn vững chắc. Ông kêu gọi hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu thanh niên và văn hóa, đồng thời tận dụng chính sách miễn thị thực, hiệp định thương mại tự do và các đường bay thẳng để mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, qua đó kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống.

Cũng trong ngày thứ Hai, Ông Tập đã trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho ông Vucic. Mô tả sự kiện này là "một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình", ông Vucic tái khẳng định cam kết thúc đẩy tình hữu nghị song phương giữa Trung Quốc và Serbia và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Serbia.

Tương lai chung

Trong cuộc gặp ngày thứ Hai, Chủ tịch Tập nhận định rằng, được hình thành từ những thử thách lịch sử tương đồng và những khát vọng cao đẹp, Trung Quốc và Serbia đều đề cao tinh thần kiên trì và tính kiên cường, bảo vệ độc lập và phẩm giá dân tộc, đồng thời có chung nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì phát triển hòa bình cũng như bảo vệ công bằng và công lý.

Tháng 5 năm 2024, Serbia trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên đạt được đồng thuận với Trung Quốc về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trong kỷ nguyên mới. Kể từ đó, quan hệ đối tác song phương đã mở rộng từ lĩnh vực hạ tầng sang công nghệ, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, đạt được một khởi đầu đầy hứa hẹn hướng tới xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Serbia.

Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai nước đã ra tuyên bố chung thúc đẩy bốn sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất gồm: Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI), Sáng kiến An ninh Toàn cầu, Sáng kiến Văn minh Toàn cầu và Sáng kiến Quản trị Toàn cầu (GGI).

Nhấn mạnh rằng bốn sáng kiến toàn cầu này đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc vào việc giải quyết các vấn đề phát triển toàn cầu, ứng phó các thách thức an ninh quốc tế, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh cũng như cải thiện quản trị toàn cầu, Serbia đã quyết định tham gia Nhóm Bạn bè của GDI và Nhóm Bạn bè của GGI, thể hiện mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với Trung Quốc trong quản trị quốc tế và phát triển toàn cầu.

Ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Serbia tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế, thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất, đồng thời nỗ lực không ngừng thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự, toàn cầu hóa kinh tế toàn diện và mang lại lợi ích cho mọi bên, và xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho toàn nhân loại.

