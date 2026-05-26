CGTN: Futuro compartido: China y Serbia impulsan su asociación estratégica integral a nuevas cotas

PEKÍN, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre la reunión del presidente chino Xi Jinping con el presidente serbio Aleksandar Vucic en Pekín. Destacando la sólida amistad entre ambos países, el artículo se centró en su cooperación mutuamente beneficiosa y en la defensa de la equidad y la justicia, haciendo hincapié en los esfuerzos por elevar la asociación estratégica integral China-Serbia a nuevas cotas.

Considerada el orgullo de Serbia, la centenaria acería de Smederevo se erige como un brillante símbolo de la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Serbia.

Tras haber atravesado graves dificultades operativas y estar al borde de la quiebra, la planta experimentó una notable recuperación en 2016 con la llegada de su socio chino, gracias a la profundización de la cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre ambos países. Hoy en día, se ha convertido en uno de los mayores productores de hierro y acero del mundo y en un proveedor de servicios integrados en términos de capacidad de producción.

Durante una visita de Estado a Serbia en 2024, el presidente chino Xi Jinping obsequió al presidente serbio Aleksandar Vucic réplicas de maquetas de acero. Las maquetas, con la forma del Templo del Cielo de China y la Iglesia de San Sava de Serbia, fueron fabricadas con acero producido en la planta, lo que simboliza el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

El lunes, los dos líderes mantuvieron conversaciones en Pekín. Xi instó a ambos países a forjar conjuntamente un camino brillante hacia un futuro compartido y una prosperidad común, y a elevar la asociación estratégica integral China-Serbia a nuevas cotas.

Una amistad inquebrantable

Desde la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 hasta el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, pasando por las actividades conmemorativas del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, Vucic ha participado en numerosos eventos importantes en China. El término "amistad inquebrantable" se ha convertido en un sello distintivo de las reuniones bilaterales y las conversaciones telefónicas entre ambos líderes.

Guiadas por la dirección estratégica de ambos líderes, las relaciones entre China y Serbia han mantenido un alto nivel de desarrollo en los últimos años. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 6.490 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 13%, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Serbia fue uno de los primeros países europeos en asociarse con China en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). En los últimos años, China y Serbia, en el marco de la BRI, han acelerado el desarrollo de una serie de proyectos como el ferrocarril Budapest-Belgrado y el Corredor Fruska Gora, que conecta Novi Sad y Ruma.

En octubre de 2025, se inauguró por completo el tramo serbio del ferrocarril Budapest-Belgrado, construido por China. Vucic celebró la ocasión realizando un viaje en el recién inaugurado tren, calificándolo como un logro histórico que "quedará grabado para siempre en los libros de historia".

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre China y Serbia el 1 de julio de 2024, los productos serbios especializados, como el vino, la miel, la carne de vacuno y de cordero, están entrando cada vez más en el mercado chino. Mientras tanto, se han completado proyectos construidos con la participación de empresas chinas, como la circunvalación de Belgrado y la de Gornji Milanovac, que constituyen proyectos de infraestructura clave para el desarrollo nacional de Serbia.

La sólida amistad entre China y Serbia es única y posee una profunda lógica histórica y una base práctica, explicó Xi a Vucic, instando a ambas partes a seguir fortaleciendo los intercambios juveniles y culturales, y a aprovechar las políticas de exención de visados, el tratado de libre comercio y los vuelos directos para ampliar la cooperación integral en múltiples áreas, con el fin de preservar y continuar la amistad tradicional.

El lunes, Xi Jinping también otorgó a Vucic la Medalla de la Amistad de la República Popular China. Al describir la ocasión como "uno de los momentos más importantes de mi vida", Vucic reafirmó su compromiso de promover la amistad bilateral entre Serbia y China e impulsar la construcción de una comunidad serbio-china de futuro compartido.

Futuro compartido

Construidos sobre experiencias históricas compartidas y elevadas aspiraciones, China y Serbia valoran la perseverancia y la resiliencia, defienden la independencia y la dignidad nacionales, y comparten una profunda comprensión de la importancia de defender el desarrollo pacífico, la equidad y la justicia, señaló Xi Jinping durante la reunión del lunes.

En mayo de 2024, Serbia se convirtió en el primer país europeo en acordar con China la construcción de una comunidad de futuro compartido para la nueva era. Desde entonces, la asociación bilateral se ha expandido más allá de la infraestructura, abarcando la tecnología, las energías renovables y la inteligencia artificial, lo que supone un prometedor comienzo para la construcción de una comunidad China-Serbia de futuro compartido.

Tras la reunión del lunes entre Xi y Vucic, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que impulsaron las cuatro iniciativas globales propuestas por China: la Iniciativa de Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG).

Serbia, destacando que estas cuatro iniciativas globales han aportado la sabiduría y la fortaleza de China para resolver los problemas del desarrollo global, abordar los desafíos de la seguridad global, promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y mejorar la gobernanza global, decidió participar en el Grupo de Amigos de la IDG y en el Grupo de Amigos de la IGG, demostrando así su voluntad de profundizar la cooperación con China en materia de gobernanza internacional y desarrollo global.

Xi instó a China y Serbia a seguir fortaleciendo la coordinación y la cooperación en asuntos internacionales, practicar un verdadero multilateralismo y redoblar los esfuerzos para promover un mundo multipolar equitativo y ordenado, una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

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