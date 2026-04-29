CGTN: Čo signalizuje silný začiatok 15. päťročného plánu Číny
Apr 29, 2026, 11:33 ET
CGTN skúma dôvody odolnosti a vitality čínskej ekonomiky. Čína neochvejne prehlbuje reformy a otváranie sa svetu, podporuje sebestačnosť vo vede a technike, zabezpečuje autonómiu priemyselných reťazcov a posilňuje vnútorné faktory hospodárskeho rastu – to všetko sú kľúčové ukazovatele pozoruhodného výkonu čínskej ekonomiky na začiatku 15. päťročného plánu.
PEKING, 29. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Ako sa uvádza na utorkovom zasadnutí Politického byra Ústredného výboru KS Číny, čínska ekonomika zaznamenala v období 15. päťročného plánu (2026 – 2030) silný začiatok, a to aj napriek vonkajšiemu tlaku a obchodnému napätiu. Hospodársky rast zostáva stabilný, priemyselná kapacita sa naďalej zlepšuje a politická podpora pomáha stabilizovať očakávania.
Pre ekonomiku čínskeho rozsahu dokazuje udržanie tejto úrovne dynamiky nielen jej odolnosť, ale aj jej schopnosť prispôsobiť sa a neustále napredovať v meniacich sa podmienkach.
Politické smerovanie 15. päťročného plánu sa namiesto primárneho spoliehania na pôdu, nehnuteľnosti a masívne investície, ako to bolo zvykom v starej stratégii rastu, obracia skôr k technológiám, inováciám a vysokokvalitnému rozvoju.
Vďaka zameraniu sa na nové kvalitné výrobné sily – high-tech, vysokú efektivitu a vysokú kvalitu, v súlade s novou filozofiou zeleného rozvoja – sa Čína snaží nielen rásť rýchlejšie, ale aj rásť inteligentnejšie, s lepšou produktivitou, silnejšou konkurencieschopnosťou a udržateľnejším rozvojom.
Podľa Národného štatistického úradu zaznamenala výroba v období od januára do marca silný rast, pričom zisky vzrástli o 47,4 %, čo k celkovému rastu priemyselného zisku prispelo 7,9 percentuálneho bodu. Rýchly pokrok v odvetviach umelej inteligencie a polovodičov zvýšil zisky vo výrobe optických vlákien o ohromujúcich 336,8 %, vo výrobe optoelektronických zariadení (43 %) ako aj vo výrobe zobrazovacích zariadení (36,3 %).
15. päťročný plán prichádza v čase, keď Čína dosahuje stabilný pokrok v otváraní sa svetu. Čína má v súčasnosti 23 pilotných zón voľného obchodu, ktoré predstavujú približne 20 % zahraničných investícií a obchodu krajiny. Negatívny zoznam pre zahraničné investície, ktorý uvádza sektory, do ktorých je vstup pre zahraničných investorov zakázaný, bol skrátený na 29 položiek. Je pozoruhodné, že boli odstránené všetky obmedzenia zahraničných investícií do výroby.
Otváranie Číny sa už netýka len objemu obchodu alebo zahraničných investícií. Čoraz viac ide o inštitucionálnu otvorenosť, prístup na trh, zlepšené podnikateľské prostredie a silnejšie zosúladenie s medzinárodnými štandardmi.
Zároveň sa domáci dopyt stáva dôležitým motorom rastu. Na tlačovej konferencii 17. apríla Národná komisia pre rozvoj a reformy uviedla, že od roku 2026 do roku 2030 bude existovať špeciálny akčný plán na zvýšenie domáceho dopytu.
Čínsky domáci trh ako druhá najväčšia ekonomika predstavuje obrovský potenciál a uvoľnenie tohto potenciálu podporí stabilnejšiu a udržateľnejšiu expanziu. Posilnením spotreby a rozširovaním domáceho obehu si krajina buduje širší základ pre rozvoj.
Namiesto toho, aby sa Čína jednoducho naháňala za krátkodobými ziskami, starostlivo premýšľa o tom, ako si postupne vybudovať silnejšiu a vyváženejšiu ekonomiku. 15. päťročný plán vychádza z reálnych silných stránok: ekonomika preukázala odolnosť, dochádza k ďalšiemu postupnému otváraniu sa, čo sa týka kvality a hĺbky, a domácemu dopytu sa pripisuje väčší strategický význam.
To všetko sú znaky sebavedomého a adaptívneho prístupu k rozvoju. Čína už nevnímala súčasné výzvy ako prekážky, ale ich využíva na modernizáciu svojho modelu rastu a budovanie dynamickejšej budúcnosti.
