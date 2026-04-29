CGTN : ce que le bon démarrage de la Chine au début de la 15e plan quinquennal laisse présager

CGTN examine les raisons de la résilience et de la vitalité de l'économie chinoise. La Chine approfondit sans relâche la réforme et l'ouverture, promeut l'autonomie dans le domaine des science et des technologies, assure l'autonomie des chaînes industrielles et renforce les moteurs internes de la croissance économique - autant de facteurs clés qui expliquent les performances remarquables de l'économie chinoise au début du 15e plan quinquennal.

PÉKIN, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'économie chinoise a démarré en force la période du 15e plan quinquennal (2026 - 2030) malgré la pression extérieure et les tensions commerciales, selon la réunion que le Bureau politique du Comité central du PCC a tenue mardi. La croissance économique reste soutenue, la capacité industrielle continue de s'améliorer et le soutien politique contribue à stabiliser les attentes.

What China's strong start to the 15th FYP period signals

Pour une économie de l'ampleur de celle de la Chine, le maintien d'une telle dynamique prouve non seulement sa résilience, mais aussi sa capacité à s'adapter et à continuer à progresser dans des conditions changeantes.

L'orientation politique du 15e plan quinquennal, au lieu de s'appuyer principalement sur le foncier, l'immobilier et les investissements lourds, comme le voulaient les méthodes traditionnelles de croissance, se tourne vers la technologie, l'innovation et le développement de haute qualité.

En se concentrant sur de nouvelles forces productives de qualité, haute technologie, haute efficacité et haute qualité, conformément à la nouvelle philosophie de développement vert, la Chine vise non seulement une croissance plus rapide, mais aussi une croissance plus intelligente, avec une meilleure productivité, une plus grande compétitivité et un développement plus durable.

Au cours de la période janvier à mars, l'industrie manufacturière de haute technologie a connu une forte croissance, avec des bénéfices en hausse de 47,4 %, contribuant à hauteur de 7,9 points de pourcentage à la croissance globale des bénéfices de l'industrie, selon le Bureau national des statistiques. Les progrès rapides de l'IA et des industries liées aux semi-conducteurs ont fait grimper les bénéfices de 336,8 % dans la fabrication de fibres optiques, de 43 % dans la fabrication de dispositifs optoélectroniques et de 36,3 % dans la fabrication de dispositifs d'affichage.

Le 15e plan quinquennal intervient à un moment où la Chine réalise des progrès constants en matière d'ouverture. Le pays compte actuellement 23 zones pilotes de libre-échange, qui représentent environ 20 % des investissements étrangers et du commerce du pays. La liste négative des investissements étrangers, qui répertorie les secteurs interdits aux investisseurs étrangers, a été ramenée à 29 éléments. Notamment, toutes les restrictions sur les investissements étrangers dans l'industrie manufacturière ont été supprimées.

L'ouverture de la Chine ne concerne plus seulement le volume des échanges commerciaux ou les investissements étrangers. Il s'agit de plus en plus d'ouverture institutionnelle, d'accès au marché, d'amélioration de l'environnement des entreprises et de renforcement de l'alignement sur les normes internationales.

Dans le même temps, la demande intérieure devient un moteur important de la croissance. Lors d'une conférence de presse tenue le 17 avril, la Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré qu'un plan d'action spécial visant à accroître la demande intérieure serait mis en place entre 2026 et 2030.

En tant que deuxième économie mondiale, le marché intérieur chinois recèle un immense potentiel, dont la libération favorisera une expansion plus stable et plus durable. En renforçant la consommation et en développant la circulation intérieure, le pays jette des bases plus solides pour son développement.

Au lieu de se contenter de rechercher des gains à court terme, la Chine réfléchit attentivement à la manière de construire une économie plus forte et plus équilibrée au fil du temps. Le 15e plan quinquennal commence avec des atouts réels : l'économie a fait preuve de résilience, l'ouverture continue de s'étendre en qualité et en profondeur, et la demande intérieure se voit accorder une plus grande importance stratégique.

Ce sont là autant de signes d'une approche de développement confiante et adaptative. Plutôt que de considérer les défis actuels comme des échecs, la Chine les utilise pour améliorer son modèle de croissance et construire un avenir plus dynamique.

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