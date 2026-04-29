CGTN: co sygnalizuje mocne rozpoczęcie okresu nowego 15. Planu pięcioletniego?

CGTN analizuje powody odporności i dynamiki chińskiej gospodarki. Chiny konsekwentnie pogłębiają reformy i otwarcie na świat, zwiększając samowystarczalność w obszarze nauki i technologii, zapewniając autonomię łańcuchów przemysłowych i umacniając wewnętrzne siły napędowe rozwoju gospodarczego – stanowiące kluczowe czynniki niesamowitych wyników gospodarki Chin na początku 15. Planu pięcioletniego.

PEKIN, 29 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Chińska gospodarka odnotowała mocną inaugurację okresu 15. Planu pięcioletniego (2026-2030) pomimo zewnętrznych nacisków i napięć handlowych – stwierdzono podczas spotkania Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, które odbyło się we wtorek. Wzrost gospodarczy pozostaje na stabilnym poziomie, potencjał przemysłowy wzrasta, a wsparcie polityczne pomaga w stabilizacji oczekiwań.

What China's strong start to the 15th FYP period signals

W przypadku gospodarki o skali Chin, zachowanie takiego poziomu dynamiki dowodzi nie tylko jej odporności, lecz również jej zdolności dostosowania się i ciągłych postępów w zmiennych warunkach.

Zamiast polegać głównie na gruntach, własności i dużych inwestycjach, co było zgodne ze starą strategią, kierunek polityki 15. Planu pięcioletniego zwraca się ku technologii, innowacjom i rozwojowi o wysokiej jakości.

Koncentrując się na nowych jakościowych siłach produkcyjnych – zaawansowanych technologiach, wysokiej wydajności i jakości, zgodnie z nową filozofią ekologicznego rozwoju, Chiny chcą rozwijać się nie tylko szybciej, ale i mądrzej, dzięki lepszej produktywności, silniejszej konkurencyjności i wyższemu poziomowi zrównoważonego rozwoju.

Według danych Krajowego Biura Statystycznego, w okresie od stycznia do marca odnotowano znaczący wzrost w obszarze produkcji zaawansowanych technologii, przy zwiększeniu zysków o 47,7% i udziale w łącznych zyskach z działalności przemysłowej na poziomie 7,9%. Dynamiczne postępy w branżach związanych z technologią AI i półprzewodnikami wywindowały zyski z produkcji światłowodów o niewiarygodne 336,8%, z produkcji urządzeń optoelektronicznych (43%) i z produkcji wyświetlaczy (36,3%).

Realizacja 15. Planu pięcioletniego rozpoczyna się w okresie stabilnych postępów, jakie Chiny poczyniły w otwieraniu się na świat. Chiny obecnie dysponują 23 pilotażowymi strefami wolnego handlu, które odpowiadają za 20% zagranicznych inwestycji i handlu zagranicznego w tym kraju. Negatywna lista inwestycji zagranicznych, w której wyszczególniono sektory poza zasięgiem inwestorów zagranicznych, została skrócona do 29 pozycji. Warto podkreślić, że wszystkie ograniczenia inwestycji zagranicznych w produkcji zostały wyeliminowane.

Otwarcie Chin nie polega już wyłącznie na wolumenie wymiany handlowej czy inwestycjach zagranicznych. W coraz większym stopniu chodzi tutaj o otwartość instytucjonalną, dostęp do rynku, udoskonalone środowisko biznesowe i mocniejszą harmonizację z międzynarodowymi standardami.

Jednocześnie zapotrzebowanie na rynku krajowym staje się istotną siłą napędową wzrostu gospodarczego. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 kwietnia, przedstawiciele Krajowej Komisji ds. Rozwoju i Reform zapowiedzieli realizację specjalnego planu działania na rzecz zwiększenia zapotrzebowania krajowego w latach 2026-2030.

Jako druga największa gospodarka świata, chiński rynek krajowy oznacza ogromny potencjał, którego uwolnienie będzie wsparciem dla bardziej stabilnej i trwałej ekspansji. Poprzez umocnienie konsumpcji i rozszerzenie krajowego obiegu, kraj buduje rozleglejsze fundamenty rozwoju.

Zamiast poszukiwać krótkofalowych korzyści, Chiny szczegółowo analizują sposoby na budowę silniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej. Realizacja 15. Planu pięcioletniego rozpoczyna się z realnymi atutami: gospodarka wykazała odporność, otwarcie na świat zwiększa się pod względem jakości i głębi, a krajowe zapotrzebowanie nabrało strategicznego znaczenia.

Są to oznaki pewnego i elastycznego podejścia do rozwoju. Zamiast postrzegać obecne wyzwania jako przeszkody, Chiny wykorzystują je do modernizacji modelu wzrostu i budowy bardziej dynamicznej przyszłości.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2968045/image1.jpg