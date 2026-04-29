CGTN -- О чем свидетельствует сильный старт 15-го пятилетнего плана Китая

CGTN рассматривает причины устойчивости и жизнеспособности китайской экономики. Китай неуклонно углубляет реформы и открытость, продвигает идею самообеспечения в науке и технике, поддерживает автономию промышленных цепочек и укрепляет внутренние драйверы экономического роста — все это ключевые факторы, стоящие за впечатляющими показателями экономики Китая в начале 15-й пятилетки.

ПЕКИН, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Китайская экономика уверенно вступила в новую 15-ю пятилетку (2026–2030 гг.), несмотря на внешнее давление и торговую напряженность. Об этом говорится на заседании Политбюро ЦК КПК, состоявшемся во вторник. Экономический рост остается стабильным, промышленный потенциал продолжает улучшаться, а политическая поддержка помогает стабилизировать ожидания.

Для такой крупной экономики как экономика Китая поддержание импульса на данном уровне не только доказывает ее устойчивость, но и способность адаптироваться и продолжать развиваться в меняющихся условиях.

What China's strong start to the 15th FYP period signals

Политическое направление 15-й пятилетки поворачивается в сторону технологий, инноваций и высококачественного развития вместо того, чтобы полагаться в первую очередь на землю, недвижимость и крупные инвестиции, как это было принято в старом сценарии роста и развития.

Сосредоточив внимание на новых качественных производительных силах – высокотехнологичных, высокоэффективных и высококачественных, в соответствии с новой философией зеленого развития – Китай стремится не только расти быстрее, но и расти умнее, с лучшей производительностью, более сильной конкурентоспособностью и более устойчивым развитием.

По данным Национального бюро статистики, в период с января по март высокотехнологичное производство продемонстрировало сильный рост, при этом прибыль выросла на 47,4 %, добавив 7,9 процентных пункта к общему росту прибыли в промышленности. Быстрый прогресс в отраслях, связанных с ИИ и полупроводниками, увеличил прибыль в производстве оптоволокна на колоссальные 336,8 %, производстве оптоэлектронных устройств (43 %) и производстве дисплейных устройств (36,3 %).

15-й пятилетний план реализуется в то время, когда Китай добивается устойчивого прогресса в открытости. В настоящее время в Китае действуют 23 пилотные зоны свободной торговли, на долю которых приходится около 20 % иностранных инвестиций и торговли страны. Список секторов экономики, в которые закрыт доступ иностранным инвесторам, сократился до 29 пунктов. Примечательно, что сняты все ограничения на иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность.

Открытость Китая больше не ограничивается объемом торговли или иностранными инвестициями. Все чаще речь идет об институциональной открытости, доступе к рынкам, улучшении бизнес-среды и более строгом соответствии международным стандартам.

В то же время внутренний спрос становится важным драйвером роста. На брифинге для прессы 17 апреля Национальная комиссия по развитию и реформам заявила, что будет разработан специальный план действий по расширению внутреннего спроса с 2026 по 2030 год.

Являясь второй по величине экономикой мира, внутренний рынок Китая имеет огромный потенциал, и раскрытие этого потенциала будет способствовать более стабильной и устойчивой экспансии. Укрепляя потребление и расширяя внутреннее обращение, страна строит более широкую основу для развития.

Вместо того, чтобы просто преследовать краткосрочные выгоды, Китай тщательно обдумывает план строительства более сильной и сбалансированной экономики со временем. 15-я пятилетка начинается с реальных сильных сторон: экономика продемонстрировала устойчивость, открытость продолжает расширяться и качественно и количественно, а внутреннему спросу придается все большее стратегическое значение.

Все это признаки уверенного и адаптивного подхода к развитию. Вместо того, чтобы рассматривать текущие проблемы как неудачи, Китай использует их для модернизации своей модели роста и построения более динамичного будущего.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2968045/image1.jpg