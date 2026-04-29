CGTN: 중국 제15차 5개년 계획의 순조로운 출발이 시사하는 바

CGTN이 중국 경제의 회복력과 활력의 배경을 분석했다. 중국은 개혁•개방을 흔들림 없이 심화하고 과학기술 자립을 추진하며 산업 공급망의 자율성을 확보하고 경제 성장의 내생적 동력을 강화하고 있다. 이는 15차 5개년 계획 초반 중국 경제가 보여준 두드러진 성과의 핵심 요인으로 평가된다.

베이징 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 중국 공산당 중앙위원회 정치국이 화요일 개최한 회의에 따르면, 중국 경제는 대외 압력과 무역 긴장 속에서도 제15차 5개년 계획(2026~2030년) 기간 초반 순조로운 출발을 보였다. 경제 성장은 안정적으로 유지되고 있으며 산업 역량은 지속적으로 개선되고 있고 정책 지원은 시장 기대를 안정시키는 데 기여하고 있다.

이와 같은 성장 모멘텀은 중국과 같은 규모의 경제에서 단순한 회복력을 넘어 변화하는 환경 속에서도 적응하고 지속적으로 발전할 수 있는 능력을 입증하는 것으로 평가된다.

What China's strong start to the 15th FYP period signals (PRNewsfoto/CGTN)

제15차 5개년 계획의 정책 방향은 과거 토지, 부동산, 대규모 투자 중심의 성장 방식에서 벗어나 기술, 혁신, 고품질 발전 중심으로 전환되고 있다.

중국은 첨단기술•고효율•고품질을 특징으로 하는 '신질 생산력'에 집중하며, 단순한 고속 성장이 아닌 생산성 향상, 경쟁력 강화, 지속가능성 확보를 목표로 보다 스마트한 성장을 추구하고 있다.

국가통계국에 따르면 1~3월 기간 동안 첨단 제조업이 높은 성장세를 보이며 이익이 47.4% 증가했고, 이는 전체 산업 이익 증가에 7.9%포인트를 기여했다. 인공지능(AI)과 반도체 관련 산업의 급격한 발전은 광섬유 제조(336.8%), 광전자 기기 제조(43%), 디스플레이 장비 제조(36.3%) 분야의 이익 증가를 견인했다.

제15차 5개년 계획은 중국의 개방 확대가 지속되는 시점에 시작됐다. 현재 중국은 23개의 자유무역시험구를 운영하고 있으며, 이는 전체 외국인 투자와 무역의 약 20%를 차지한다. 외국인 투자 제한 업종을 규정한 네거티브 리스트는 29개 항목으로 축소됐으며, 특히 제조업 분야의 외국인 투자 제한은 전면 폐지됐다.

중국의 개방은 더 이상 단순한 무역 규모나 외국인 투자 확대에 그치지 않는다. 제도적 개방, 시장 접근성 확대, 비즈니스 환경 개선, 국제 기준과의 정합성 강화 등 질적 측면으로 확대되고 있다.

동시에 내수는 중요한 성장 동력으로 부상하고 있다. 지난 4월 17일 기자 회견에서 국가발전개혁위원회는 2026년부터 2030년까지 내수 확대를 위한 특별 행동 계획을 추진할 것이라고 밝혔다.

세계 2위 경제 규모를 지닌 중국의 내수 시장은 막대한 잠재력을 보유하고 있으며, 그 잠재력을 끌어내는 것은 더욱 안정적이고 지속 가능한 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다. 중국은 소비를 강화하고 국내 대순환을 확대함으로써, 발전을 위한 더욱 넓은 토대를 구축하고 있다.

중국은 단기적 성과에 치중하기보다 장기적으로 보다 균형 잡히고 강력한 경제 구조를 구축하는 데 주력하고 있다. 제15차 5개년 계획은 경제의 회복력, 개방의 질적•심화된 확대, 내수의 전략적 중요성 강화라는 기반 위에서 출발하고 있다.

이는 자신감 있고 적응력 있는 발전 전략을 보여주는 신호로 평가된다. 중국은 현재의 도전을 후퇴로 보기보다 성장 모델을 고도화하고 보다 역동적인 미래를 구축하는 계기로 삼고 있다.

원문 기사: https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

SOURCE CGTN