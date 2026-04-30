CGTN: Qué indica el buen comienzo de China en el periodo del XV plan quinquenal

CGTN analiza los motivos que explican la resiliencia y vitalidad de la economía china. China está profundizando sin dudar en la reforma y la apertura y promueve la autosuficiencia en ciencia y tecnología, garantiza la autonomía de las cadenas industriales y refuerza los motores internos del crecimiento económico: todos ellos factores clave que explican los excelentes resultados de la economía de China al comienzo del XV plan quinquenal.

BEIJING, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Según la reunión celebrada el martes por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, la economía china ha tenido un buen comienzo en el periodo del XV plan quinquenal (2026-2030), a pesar de las presiones externas y las tensiones comerciales. El crecimiento económico se mantiene estable, la capacidad industrial sigue mejorando y las medidas de apoyo están contribuyendo a estabilizar las expectativas.

Qué indica el buen comienzo de China en el periodo del XV plan quinquenal (PRNewsfoto/CGTN)

Para una economía de la magnitud de la de China, mantener este nivel de dinamismo no solo demuestra su resiliencia, sino también su capacidad para adaptarse y seguir avanzando en condiciones cambiantes.

La orientación política del XV plan quinquenal, en lugar de basarse principalmente en la tierra, los bienes inmuebles y las grandes inversiones, como solía hacer el antiguo modelo de crecimiento, se vuelca hacia la tecnología, la innovación y el desarrollo de alta calidad.

Al centrarse en nuevas fuerzas productivas de calidad: alta tecnología, alta eficiencia y alta calidad, en consonancia con la nueva filosofía de desarrollo ecológico, China no solo tiene como objetivo crecer más rápido, sino también crecer de forma más inteligente, con mayor productividad, competitividad más sólida y desarrollo más sostenible.

Según la Oficina Nacional de Estadística, durante el periodo comprendido entre enero y marzo, el sector de la fabricación de alta tecnología experimentó un fuerte crecimiento, con un aumento de los beneficios del 47,4 %, lo que supuso una contribución de 7,9 puntos porcentuales al crecimiento mundial de beneficios industriales. Los rápidos avances en los sectores relacionados con la IA y los semiconductores impulsaron los beneficios de la fabricación de fibra óptica en un impresionante 336,8 %, los de la fabricación de dispositivos optoelectrónicos (43 %) y los de la fabricación de dispositivos de visualización (36,3 %).

El XV plan quinquenal llega en un momento en el que China está avanzando de forma constante en su proceso de apertura. China cuenta en la actualidad con 23 zonas piloto de libre comercio, que representan alrededor del 20 % de la inversión extranjera y el comercio del país. La lista negativa de inversión extranjera, que denomina los sectores prohibidos para los inversores extranjeros, se redujo a 29 puntos. Cabe destacar que se eliminaron todas las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero.

La apertura de China ya no se limita únicamente al volumen comercial o a la inversión extranjera. Cada vez es más importante la apertura institucional, el acceso a los mercados, la mejora del entorno empresarial y una mayor armonización con las normas internacionales.

Al mismo tiempo, la demanda interna se está convirtiendo en un importante motor de crecimiento. En una rueda de prensa celebrada el 17 de abril, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció que se pondría en marcha un plan de acción especial para impulsar la demanda interna entre 2026 y 2030.

Al ser la segunda economía más grande del mundo, el mercado interno de China engloba un inmenso potencial, y aprovechar ese potencial contribuirá a una expansión más estable y sostenible. Al impulsar el consumo y ampliar la circulación interna, el país está sentando bases más sólidas para el desarrollo.

En lugar de limitarse a perseguir beneficios a corto plazo, China está reflexionando detenidamente sobre cómo construir una economía más sólida y equilibrada a largo plazo. El XV plan quinquenal parte de una base sólida: la economía ha demostrado su capacidad de recuperación, la apertura sigue ampliándose en calidad y profundidad, y se está otorgando una mayor importancia estratégica a la demanda interna.

Todos estos son indicios de un enfoque de desarrollo seguro y adaptable. En lugar de considerar los desafíos actuales como contratiempos, China los está aprovechando para mejorar su modelo de crecimiento y construir un futuro más dinámico.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

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FUENTE CGTN