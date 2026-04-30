CGTN: Co nám říká úspěšný start 15. pětiletého plánu v Číně
News provided byCGTN
Apr 30, 2026, 09:50 ET
CGTN zkoumá, co stojí za odolností a vitalitou čínské ekonomiky. Čína sebejistě prohlubuje reformy, pokračuje v otevírání se světu a zvyšuje svou nezávislost na poli vědy a technologií, aby tak dosáhla autonomie průmyslových řetězců a posílila vnitřní hnací síly ekonomického růstu — tak by se daly shrnout klíčové faktory čínského hospodářství na prahu 15. pětiletého plánu.
PEKING, 30. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Čínská ekonomika vstoupila do období 15. pětiletého plánu (2026–2030) navzdory vnějšímu tlaku a obchodním napětím úspěšně. Vyplývá to z úterního zasedání Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Ekonomický růst zůstává stabilní, průmyslová kapacita se dále zvyšuje a politická podpora pomáhá stabilizovat očekávání.
Pro ekonomiku s rozsahem té čínské je udržení této dynamiky nejen důkazem odolnosti, ale také schopnosti přizpůsobit se a pokračovat v rozvoji i za proměnlivých podmínek.
Směr politiky 15. pětiletého plánu se obrací k technologiím, inovacím a vysoce kvalitnímu rozvoji namísto spoléhání především na pozemky, nemovitosti a masivní investice, charakteristické pro minulá období.
Zaměřením se na nové kvalitní výrobní síly – špičkové technologie, vysokou efektivitu a vysokou kvalitu v souladu s novou filozofií zeleného rozvoje – chce Čína dosáhnout nejen rychlejšího, ale i chytřejšího růstu definovaného vyšší produktivitou, silnější konkurenceschopností a udržitelnějším rozvojem.
Podle Národního statistického úřadu zaznamenala high-tech výroba v období leden–březen silný růst, přičemž zisky vzrostly o 47,4 % a přispěly tak 7,9 procentního bodu k celkovému růstu zisků v průmyslu. Rychlý pokrok v oborech souvisejících s umělou inteligencí a polovodiči zvýšil zisky ve výrobě optických vláken o neuvěřitelných 336,8 %, ve výrobě optoelektronických zařízení o 43 % a ve výrobě zobrazovacích zařízení o 36,3 %.
15. pětiletý plán Čína zahajuje v období, kdy zároveň dosahuje stabilních pokroků v otevírání se světu. Aktuálně provozuje již 23 pilotních zón volného obchodu, které představují přibližně 20 % zahraničních investic a obchodu země. Negativní seznam pro zahraniční investice, který uvádí odvětví nepřístupná zahraničním investorům, byl zkrácen na 29 položek. Odstraněna z něj byla zejména veškerá omezení týkající se zahraničních investic ve výrobním sektoru.
Otevření Číny světu již není pouze otázkou objemu obchodu nebo zahraničních investic. Stále více se jedná o institucionální otevřenost, přístup na trh, rozvoj podnikatelského prostředí a důslednější sjednocení s mezinárodními standardy.
Důležitým motorem růstu se přitom současně stává i domácí ekonomika. Národní komise pro rozvoj a reformy na tiskové konferenci 17. dubna oznámila, že bude připraven speciální akční plán na rozšíření domácí poptávky v letech 2026 až 2030.
Jako druhá největší ekonomika světa představuje čínský domácí trh obrovský potenciál a jeho uvolnění přispěje ke stabilnějšímu a udržitelnějšímu růstu. Posílením spotřeby a rozšířením domácího oběhu si země zároveň buduje širší základ pro rozvoj.
Namísto honby za krátkodobými zisky dnes Čína pečlivě zvažuje, jak v dlouhodobém horizontu vybudovat silnější a vyváženější ekonomiku. 15. pětiletý plán vychází z reálných silných stránek země: její ekonomika prokázala svou odolnost, otevírání se světu dále nabývá na intenzitě i rozsahu a domácí poptávce je přikládán větší strategický význam.
To vše jsou známky sebevědomého a adaptivního přístupu k rozvoji. Čína nepovažuje aktuální výzvy za překážky – naopak je využívá k modernizaci svého modelu růstu a budování dynamičtější budoucnosti.
https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html
Share this article