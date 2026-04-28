Cognex bringt den In-Sight Vision Controller mit NVIDIA-Technologie auf den Markt

Der fortschrittliche AI Vision Controller bietet die erforderliche Modularität, um anspruchsvolle, rechenintensive Fertigungsanwendungen ohne externe PCs zu bewältigen

NATICK, Mass., 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), der weltweit führende Technologieanbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, gab heute die Markteinführung des In-Sight® 6900 Vision Controllers bekannt. Der modulare In-Sight Vision Controller gibt Herstellern die Freiheit, Kameras, Optik und Beleuchtung genau für ihre Prüfanforderungen zu konfigurieren, wodurch die Kompromisse von Systemen mit fester Konfiguration vermieden werden. Dank der NVIDIA Jetson-Technologie bietet das Gerät leistungsstarke KI-Verarbeitungsfunktionen am Netzwerkrand und ermöglicht so die Ausführung anspruchsvollster industrieller Workloads ohne externe PCs oder komplexe verteilte Architekturen.

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

„Da Hersteller den Einsatz von KI immer weiter vorantreiben, suchen sie nach Lösungen, die sowohl leistungsstark als auch einfach zu implementieren sind", sagte Matt Moschner, President und CEO von Cognex. „Der In-Sight Vision Controller bietet genau das: Er vereint die Edge-KI-Verarbeitung von NVIDIA mit der modularen Hardware und den bewährten Bildverarbeitungswerkzeugen von Cognex. Dadurch können mehr Kunden anspruchsvolle Inspektionsaufgaben am Edge lösen, ohne die Kosten und die Komplexität PC-basierter Systeme in Kauf nehmen zu müssen, und es eröffnen sich Anwendungsmöglichkeiten, die zuvor nicht realisierbar waren."

Fortschrittliche KI- Toolmodi für anspruchsvollste Bildverarbeitungsaufgaben

Der In-Sight Vision Controller bietet die bislang fortschrittlichsten KI-Toolmodi von Cognex – speziell entwickelt für anspruchsvolle Inspektionen, geeignet für Teile unterschiedlicher Größe, zur Erkennung stark variierender Fehler und zur Erzielung konsistenter Ergebnisse selbst in dynamischen und unvorhersehbaren Produktionsumgebungen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Modulare Vision-Architektur: Die Unterstützung für austauschbare Kameras, Objektive und industrielle Beleuchtung ermöglicht eine präzise Systemkonfiguration, einschließlich des LOCA-Portfolios (Lens, Optics, Cameras, and Accessories) von Cognex.

Die Unterstützung für austauschbare Kameras, Objektive und industrielle Beleuchtung ermöglicht eine präzise Systemkonfiguration, einschließlich des LOCA-Portfolios (Lens, Optics, Cameras, and Accessories) von Cognex. Klassifizierung einiger Beispiele: Transformer-basierte Klassifizierungsmodelle, die lediglich 10 bis 20 Trainingsbilder benötigen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Datenerfassung verringert und die Bereitstellung beschleunigt wird.

Transformer-basierte Klassifizierungsmodelle, die lediglich 10 bis 20 Trainingsbilder benötigen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Datenerfassung verringert und die Bereitstellung beschleunigt wird. Robuste Segmentierung: Eine Segmentierung auf Pixelebene, die kritische Merkmale herausfiltert und so eine zuverlässige Analyse auch bei schwierigen Oberflächen ermöglicht.

Der In-Sight Vision Controller lässt sich zudem nahtlos in OneVision™ integrieren, die kollaborative KI-Plattform von Cognex, die es Entwicklungsteams ermöglicht, Inspektionsanwendungen weltweit aus einer einzigen Umgebung heraus zu entwickeln, zu optimieren und zu skalieren. Hersteller können Verbesserungen schneller umsetzen und eine gleichbleibende Qualität über alle Werke, Produktionslinien und Schichten hinweg gewährleisten.

Angetrieben von NVIDIA Jetson für Echtzeit-KI mit hohem Durchsatz am Edge

Durch die Integration des NVIDIA Jetson-Moduls wandelt sich der In-Sight Vision Controller von einem herkömmlichen Bildprozessor in eine leistungsstarke KI-Engine, die in der Lage ist, komplexe neuronale Netze direkt am Edge auszuführen.

Zu den Leistungshighlights gehören:

Parallelverarbeitung für komplexe Prüfungen : Dank einer KI-Leistung von bis zu 157 TOPS können mehrere hochauflösende KI-Modelle gleichzeitig ausgeführt werden.

: Dank einer KI-Leistung von bis zu 157 TOPS können mehrere hochauflösende KI-Modelle gleichzeitig ausgeführt werden. Echtzeit-Inferenz: Die optimierte NVIDIA TensorRT-Integration trägt dazu bei, dass die KI-Entscheidungsfindung mit dem im Mikrosekundenbereich liegenden Zeitablauf von Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien synchronisiert bleibt.

Informationen zu Cognex Corporation

Seit über 40 Jahren macht Cognex fortschrittliche Bildverarbeitung einfach und ebnet damit den Weg für Unternehmen aus Fertigung und Vertrieb, durch Automatisierung schneller, intelligenter und effizienter zu werden. Die innovative Technologie unserer Bildverarbeitungssensoren und -systeme löst kritische Herausforderungen in der Fertigung und im Vertrieb und bietet unvergleichliche Leistung für Branchen von der Automobilindustrie über die Unterhaltungselektronik bis hin zu verpackten Waren. Dank seiner langjährigen Spezialisierung auf KI macht Cognex diese Tools leistungsfähiger und einfacher zu implementieren und unterstützt so Fabriken und Lagerhäuser dabei, die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu maximieren, ohne dass hierfür tiefgreifendes technisches Fachwissen erforderlich ist. Wir haben unseren Hauptsitz in der Nähe von Boston, USA, mit Niederlassungen in über 30 Ländern und mehr als 30.000 Kunden weltweit. Erfahren Sie mehr unter cognex.com.

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Cognex Corporation

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