코그넥스, 엔비디아 기반 In-Sight Vision Controller 출시

첨단 AI 비전 컨트롤러, 외부 PC 없이 까다롭고 연산 집약적인 제조 애플리케이션을 해결하는 데 필요한 모듈성 제공

내틱, 매사추세츠, 2026년 4월 28일 /PRNewswire/ -- 산업용 머신 비전 분야의 글로벌 기술 리더인 코그넥스(Cognex Corporation, NASDAQ: CGNX)가 오늘 In-Sight® 6900 Vision Controller 출시를 발표했다. 모듈형 In-Sight Vision Controller는 제조업체에 검사 요구사항에 정확히 맞춰 카메라, 광학 장치, 조명을 구성할 수 있는 자유를 제공해 고정 구성 시스템의 한계를 없앤다. NVIDIA Jetson 기술로 구동되는 이 제품은 엣지에서 고용량 AI 처리를 제공해 외부 PC나 복잡한 분산 아키텍처 없이 가장 까다로운 산업 워크로드를 실행할 수 있게 한다.

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

코그넥스의 맷 모슈너(Matt Moschner) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "제조업체들이 AI 도입을 가속함에 따라 강력하면서도 배치하기 쉬운 솔루션을 원하고 있다"며 "In-Sight Vision Controller는 엔비디아(NVIDIA)의 엣지 AI 처리와 코그넥스의 모듈형 하드웨어 및 검증된 비전 도구를 결합해 바로 이러한 요구를 충족한다. 이를 통해 더 많은 고객이 PC 기반 시스템의 비용과 복잡성 없이 엣지에서 까다로운 검사 애플리케이션을 해결할 수 있으며, 이전에는 불가능했던 애플리케이션을 열어준다"고 말했다.

가장 까다로운 비전 과제를 위한 첨단 AI 도구 모드

In-Sight Vision Controller는 까다로운 검사를 위해 특수 목적으로 제작된 코그넥스 역사상 가장 진보된 AI 도구 모드를 도입했다. 이 모드는 다양한 크기의 부품을 처리하고 매우 가변적인 결함을 감지하며 역동적이고 예측 불가능한 생산 환경에서도 일관된 결과를 제공할 수 있다.

주요 역량은 다음과 같다:

모듈형 비전 아키텍처: 교체 가능한 카메라, 렌즈, 산업용 조명을 지원해 코그넥스의 렌즈, 광학 장치, 카메라 및 액세서리(LOCA) 포트폴리오를 포함한 정밀한 시스템 구성 가능

교체 가능한 카메라, 렌즈, 산업용 조명을 지원해 코그넥스의 렌즈, 광학 장치, 카메라 및 액세서리(LOCA) 포트폴리오를 포함한 정밀한 시스템 구성 가능 적은 샘플 분류: 단 10~20개의 훈련 이미지만 필요한 트랜스포머 기반 분류 모델로 데이터 수집 시간을 단축하고 배치 가속화

단 10~20개의 훈련 이미지만 필요한 트랜스포머 기반 분류 모델로 데이터 수집 시간을 단축하고 배치 가속화 강력한 세분화: 중요한 특징을 분리하는 픽셀 수준의 세분화로 까다로운 표면에서 신뢰할 수 있는 분석 제공

In-Sight Vision Controller는 또한 엔지니어링 팀이 단일 환경에서 전 세계적으로 검사 애플리케이션을 개발, 개선, 확장할 수 있도록 지원하는 코그넥스의 협업 AI 플랫폼인 OneVision™과 원활하게 통합된다. 제조업체는 개선사항을 더 빠르게 적용하고 공장, 생산 라인, 교대 근무조 전반에 걸쳐 일관된 품질을 유지할 수 있다.

엣지에서 실시간 고처리량 AI를 구현하는 NVIDIA Jetson 기반

NVIDIA Jetson 모듈을 통합함으로써 In-Sight Vision Controller는 기존 이미지 프로세서에서 엣지에서 직접 정교한 신경망을 실행할 수 있는 고성능 AI 엔진으로 변모한다.

주요 성능 특징은 다음과 같다:

복잡한 검사를 위한 병렬 처리: 최대 157 TOPS의 AI 성능으로 여러 고해상도 AI 모델의 동시 실행 가능

최대 157 TOPS의 AI 성능으로 여러 고해상도 AI 모델의 동시 실행 가능 실시간 추론: 최적화된 NVIDIA TensorRT 통합으로 AI 의사결정이 고속 생산 라인의 마이크로초 수준 타이밍과 동기화 유지 보장

코그넥스 소개

지난 40년 동안 코그넥스는 쉽게 사용할 수 있는 첨단 머신 비전을 만들어 제조 및 유통 기업이 자동화를 통해 더 빠르고 스마트하며 효율적으로 변화할 수 있는 길을 열어왔다. 비전 센서와 시스템의 혁신적인 기술은 제조 및 유통의 핵심 과제를 해결하며, 자동차부터 가전제품, 포장재에 이르는 다양한 산업에 비할 데 없는 성능을 제공한다. 코그넥스는 AI에 대한 오랜 집중을 통해 이러한 도구를 더 강력하고 쉽게 배포할 수 있도록 만들어 공장과 창고가 고도로 기술적인 전문 지식 없이도 품질을 개선하고 효율성을 극대화할 수 있도록 돕고 있다. 본사는 미국 보스턴 인근에 있으며 30개국 이상에 지사를 두고 전 세계 3만 개 이상의 고객을 보유하고 있다. 자세한 내용은 cognex.com에서 확인할 수 있다.

미디어 연락처:

리즈 브래들리(Liz Bradley) – 커뮤니케이션 책임자

코그넥스

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IR 연락처:

그리어 아비브(Greer Aviv) – 투자자 관계 책임자

코그넥스

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2960783/Cognex_In_Sight_6900_Vision_Controller.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation