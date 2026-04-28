Cognex 推出由 NVIDIA 驅動的 In-Sight 視覺控制器

此先進人工智能視覺控制器採用模組化設計，不必外接個人電腦下駕馭要求嚴格、運算量高的製造應用

麻省納蒂克2026年4月28日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的全球領導者 Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) 今天發佈了 In-Sight® 6900 視覺控制器。 模組化設計的 In-Sight 視覺控制器，讓製造商配置相機、光學及照明，精準配合檢測所需，擺脫固定配置系統的種種局限。 此控制器採用 NVIDIA Jetson 技術，於邊緣端進行高容量人工智能處理，讓最嚴苛的工業工作負載不必依賴外接個人電腦 (PC) 或複雜的分佈式系統也執行得到。

Cognex 董事長兼行政總裁 Matt Moschner 表示：「製造商正加快應用人工智能 (AI)，其追求的解決方案既要效能強勁，亦要容易部署。 In-Sight 視覺控制器正合所需，融匯 NVIDIA 的邊緣人工智能處理能力，與 Cognex 的模組化硬件及久經考驗的視覺工具。 這樣一來，更多客戶得以在邊緣端攻破嚴苛的檢測關卡，擺脫個人電腦系統的高昂成本及繁瑣問題，並開拓前所未有的應用領域。」

Cognex In-Sight® 6900 視覺控制器

先進人工智能工具模式，克服最嚴峻的視覺挑戰

In-Sight 視覺控制器帶來 Cognex 歷來最先進的人工智能工具模式 —— 專為棘手的檢測任務而生，能處理尺寸各異的工件，識別多變的缺陷，即使在變幻莫測的生產環境中依然輸出一致結果。

主要功能包括：

模組化視覺架構： 由於支援互換的相機、鏡頭和工業燈光，用家可精準配置系統，涵蓋 Cognex 的鏡頭、光學、相機及配件 (LOCA) 系列。

由於支援互換的相機、鏡頭和工業燈光，用家可精準配置系統，涵蓋 Cognex 的鏡頭、光學、相機及配件 (LOCA) 系列。 少量樣本分類： 基於 Transformer 的分類模型，僅需 10 至 20 幀訓練影像，數據收集時間減少，部署步伐因而加快。

基於 Transformer 的分類模型，僅需 10 至 20 幀訓練影像，數據收集時間減少，部署步伐因而加快。 穩健分割：像素級分割，精準提取關鍵特徵，縱然表面狀況棘手，依然給予可靠分析。

In-Sight 視覺控制器亦可與 OneVision™ 無縫整合。該平台是 Cognex 的協作式人工智能平台，工程團隊能在單一環境下，於全球各地開發、改進和擴充檢測應用。 製造商可更迅速地推出改進措施，無論是廠房、產線還是班次之間，質素始終如一。

由 NVIDIA Jetson 驅動，於邊緣端實時提供高吞吐量的人工智能

整合 NVIDIA Jetson 模組之下，In-Sight 視覺控制器由傳統圖像處理器，搖身一變成為高效能的人工智能引擎，可直接在邊緣端運行複雜的神經網絡。

效能亮點包括：

複雜檢測的並行處理 ：人工智能效能高達 157 TOPS，可讓多個高解像度的人工智能模型同時運行。

：人工智能效能高達 157 TOPS，可讓多個高解像度的人工智能模型同時運行。 實時推論：透過加以完善的 NVIDIA TensorRT 整合，能讓人工程序的決策與高速生產線的微秒級時間控制保持同步。

關於 Cognex Corporation

40 多年來，Cognex 始終致力簡化先進機器視覺技術的應用，為製造及分銷企業鋪路，助其透過自動化變得更迅速、更明智、更具效率。 視覺感應器及系統採用創新科技，能夠解決製造及分銷過程中的種種嚴峻挑戰，為汽車、消費電子以至包裝商品等各行各業，帶來無可比擬的優越性能。 基於對人工智能技術的長年投入，Cognex 得以讓旗下工具變得更強大、更易部署，即使不具備深厚技術背景，工廠及倉庫也能有效提升品質，將效率推向極致。 我們總部位於美國波士頓附近，業務遍佈全球超過 30 個國家，服務超過 30,000 個客戶。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 cognex.com。

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