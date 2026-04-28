Cognex、NVIDIA搭載In-Sight Vision Controllerを発表

高度なAIビジョンコントローラが、外部PCなしで、要求度が高く計算負荷の大きい製造用途に対応するために必要なモジュール性を提供

マサチューセッツ州ナティック、2026年4月28日 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation（NASDAQ：CGNX）は、産業用マシンビジョンのグローバルテクノロジーリーダーであり、本日、In-Sight® 6900 Vision Controllerの発売を発表しました。モジュール式のIn-Sight Vision Controllerにより、メーカーはカメラ、光学系、照明を検査要件に合わせて正確に構成でき、固定構成システムの制約を解消できます。NVIDIA Jetsonテクノロジーを搭載し、エッジで大容量のAI処理を実現することで、最も要求度の高い産業用ワークロードを、外部PCや複雑な分散アーキテクチャなしで実行できるようにします。

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

Cognexの社長兼CEOであるMatt Moschnerは、次のように述べています。「メーカーがAI導入を加速させる中、強力で導入しやすいソリューションが求められています。In-Sight Vision Controllerは、NVIDIAのエッジAI処理とCognexのモジュール式ハードウェアおよび実績あるビジョンツールを組み合わせることで、まさにそのニーズに応えます。これにより、より多くの顧客が、PCベースシステムのコストや複雑さを伴わずに、要求度の高い検査用途にエッジで対応できるようになり、これまで不可能だった用途への道が開かれます。」

ビジョンの最も困難な課題に対応する高度なAIツール モード

In-Sight Vision Controllerには、Cognexのこれまでで最も高度なAIツールモードが導入されています。これは、難度の高い検査向けに設計され、さまざまなサイズの部品への対応、ばらつきの大きい欠陥の検出、動的で予測困難な生産環境でも一貫した結果の提供が可能です。

主な機能：

モジュール式ビジョンアーキテクチャ： 交換可能なカメラ、レンズ、産業用照明に対応しており、Cognexのレンズ、光学部品、カメラ、アクセサリ（LOCA）ポートフォリオを含め、システムを正確に構成できます。

交換可能なカメラ、レンズ、産業用照明に対応しており、Cognexのレンズ、光学部品、カメラ、アクセサリ（LOCA）ポートフォリオを含め、システムを正確に構成できます。 少数 サンプル分類： わずか10～20枚のトレーニング画像で済むTransformerベースの分類モデルにより、データ収集時間を短縮し、導入を加速できます。

わずか10～20枚のトレーニング画像で済むTransformerベースの分類モデルにより、データ収集時間を短縮し、導入を加速できます。 堅牢なセグメンテーション：重要な特徴を分離するピクセルレベルのセグメンテーションにより、解析が難しい表面でも信頼性の高い解析を実現します。

In-Sight Vision Controllerは、Cognexの協働型AIプラットフォームである OneVision™ともシームレスに統合します。これにより、エンジニアリングチームは単一の環境から、世界各地の検査用途を開発、改良、拡張できます。メーカーは改善をより迅速に展開し、工場、生産ライン、シフト全体で一貫した品質を 維持 できます。

NVIDIA Jetsonを搭載し、エッジでリアルタイムかつ高スループットのAIを実現

NVIDIA Jetson モジュールを組み込むことで、In-Sight Vision Controllerは従来の画像プロセッサから、エッジで高度なニューラルネットワークを直接実行できる高性能AIエンジンへと進化します。

性能面の主な特長は以下のとおりです：

複雑な検査に対応する並列処理 ： 最大157TOPSのAI性能により、複数の高解像度AI モデルを同時に実行できます。

： 最大157TOPSのAI性能により、複数の高解像度AI モデルを同時に実行できます。 リアルタイム推論：最適化された NVIDIA TensorRT 統合により、高速生産ラインのマイクロ秒レベルのタイミングとAIの意思決定の同期を保つことができます。

Cognex Corporationについて

Cognexは40年以上にわたり、高度なマシンビジョンを使いやすくし、製造・流通企業が自動化によってより迅速に、よりスマートに、より効率的になる道を切り開いてきました。当社のビジョンセンサーおよびシステムに搭載された革新的な技術は、製造・流通における重要な課題を解決し、自動車から家電製品、包装消費財に至るまで、さまざまな業界に比類ない性能を提供します。Cognexは、長年にわたるAIへの注力により、これらのツールをより高機能で導入しやすいものにし、高度な技術的 専門知識を必要とせずに、工場や倉庫の品質向上と効率最大化を支援しています。当社は米国ボストン近郊に本社を置き、30か国以上に拠点を展開し、世界中で30,000社を超える顧客にサービスを提供しています。詳しくはcognex.comをご覧ください。

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2960783/Cognex_In_Sight_6900_Vision_Controller.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation