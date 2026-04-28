Cognex lanza el controlador de visión In-Sight con tecnología NVIDIA

Este avanzado controlador de visión con IA ofrece la modularidad necesaria para resolver aplicaciones de fabricación exigentes y de alto rendimiento computacional sin necesidad de ordenadores externos.

NATICK, Mass., 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder tecnológico mundial en visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento del In-Sight® 6900 Vision Controller. El controlador de visión modular In-Sight ofrece a los fabricantes la libertad de configurar cámaras, ópticas e iluminación con precisión según sus necesidades de inspección, eliminando las limitaciones de los sistemas de configuración fija. Impulsado por la tecnología NVIDIA Jetson, proporciona procesamiento de IA de alta capacidad en el borde de la red, lo que permite ejecutar las cargas de trabajo industriales más exigentes sin necesidad de PC externas ni arquitecturas distribuidas complejas.

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

"A medida que los fabricantes aceleran la adopción de la IA, buscan soluciones potentes y fáciles de implementar", afirmó Matt Moschner, presidente y consejero delegado de Cognex. "El controlador de visión In-Sight ofrece precisamente eso, combinando el procesamiento de IA en el borde de NVIDIA con el hardware modular y las herramientas de visión probadas de Cognex. Esto permite que más clientes resuelvan aplicaciones de inspección exigentes en el borde, sin el coste ni la complejidad de los sistemas basados en PC, y abre un abanico de aplicaciones que antes no eran posibles".

Modos avanzados de herramientas de IA para los desafíos de visión más exigentes

El controlador de visión In-Sight presenta los modos de herramientas de IA más avanzados de Cognex hasta la fecha: diseñados específicamente para inspecciones complejas, capaces de procesar piezas de diversos tamaños, detectar defectos muy variables y ofrecer resultados consistentes incluso en entornos de producción dinámicos e impredecibles.

Las principales funcionalidades incluyen:

Arquitectura de visión modular: La compatibilidad con cámaras, lentes e iluminación industrial intercambiables permite una configuración precisa del sistema, incluyendo el catálogo de lentes, óptica, cámaras y accesorios (LOCA) de Cognex.

La compatibilidad con cámaras, lentes e iluminación industrial intercambiables permite una configuración precisa del sistema, incluyendo el catálogo de lentes, óptica, cámaras y accesorios (LOCA) de Cognex. Clasificación con pocas muestras: Los modelos de clasificación basados en transformadores requieren tan solo 10-20 imágenes de entrenamiento, lo que reduce el tiempo de recopilación de datos y acelera la implementación.

Los modelos de clasificación basados en transformadores requieren tan solo 10-20 imágenes de entrenamiento, lo que reduce el tiempo de recopilación de datos y acelera la implementación. Segmentación robusta: La segmentación a nivel de píxel aísla las características críticas, proporcionando un análisis fiable en superficies complejas.

El controlador de visión In-Sight se integra a la perfección con OneVision™, la plataforma de IA colaborativa de Cognex que permite a los equipos de ingeniería desarrollar, perfeccionar y escalar aplicaciones de inspección a nivel global desde un único entorno. Los fabricantes pueden implementar mejoras con mayor rapidez y mantener una calidad uniforme en todas las plantas, líneas de producción y turnos.

Impulsado por NVIDIA Jetson para IA de alto rendimiento en tiempo real en el borde de la red

Al incorporar el módulo NVIDIA Jetson, el controlador de visión In-Sight se transforma de un procesador de imágenes tradicional en un motor de IA de alto rendimiento capaz de ejecutar sofisticadas redes neuronales directamente en el borde de la red.

Entre las características de rendimiento más destacadas se incluyen:

Procesamiento paralelo para inspecciones complejas: Hasta 157 TOPS de rendimiento de IA permiten ejecutar simultáneamente múltiples modelos de IA de alta resolución.

Hasta 157 TOPS de rendimiento de IA permiten ejecutar simultáneamente múltiples modelos de IA de alta resolución. Inferencia en tiempo real: La integración optimizada de NVIDIA TensorRT garantiza que la toma de decisiones de la IA se mantenga sincronizada con la precisión de microsegundos de las líneas de producción de alta velocidad.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha simplificado la visión artificial avanzada, allanando el camino para que las empresas de fabricación y distribución sean más rápidas, inteligentes y eficientes mediante la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos de fabricación y distribución, proporcionando un rendimiento sin precedentes para industrias que van desde la automotriz hasta la electrónica de consumo y los bienes de consumo envasados. Cognex hace que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque tradicional en la IA, ayudando a fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston, EE.UU., con presencia en más de 30 países y más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

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Cognex Corporation

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