Cognex lance le contrôleur de vision In-Sight, optimisé par NVIDIA

Ce contrôleur de vision IA avancé offre la modularité nécessaire aux applications de fabrication exigeantes et gourmandes en ressources informatiques, sans PC externes

NATICK, Massachusetts, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader technologique mondial dans le domaine de la vision des machines industrielles, a annoncé aujourd'hui le lancement de son contrôleur de vision In-Sight® 6900. Le contrôleur de vision modulaire In-Sight donne aux fabricants la liberté de configurer précisément les caméras, les instruments optiques et l'éclairage en fonction de leurs besoins d'inspection pour éliminer tous les compromis liés aux systèmes à configuration fixe. Doté de la technologie NVIDIA Jetson, il apporte en périphérie un traitement IA de haute capacité qui permet l'exécution des charges de travail industrielles les plus exigeantes sans PC externes ni architectures distribuées complexes.

Cognex In-Sight® 6900 Vision Controller

« Les fabricants adoptent de plus en plus rapidement l'IA, mais ils veulent des solutions à la fois performantes et faciles à déployer », a déclaré Matt Moschner, président-directeur général de Cognex. « Le contrôleur de vision In-Sight répond exactement à cette attente en associant le traitement IA de NVIDIA en périphérie au matériel modulaire et aux outils de vision éprouvés de Cognex. Cette combinaison aide toujours plus de clients à mettre en place des applications d'inspection exigeantes en périphérie sans le coût et la complexité des systèmes basés sur PC, et ouvre la voie à des applications qui n'étaient pas possibles auparavant. »

Des modes d'outil IA avancés pour les défis de vision les plus difficiles

Le contrôleur de vision In-Sight propose les modes d'outil IA les plus avancés de Cognex à ce jour : conçus spécialement pour les inspections difficiles, capables de traiter des pièces de tailles différentes, de détecter des défauts très variables et de fournir des résultats cohérents même dans des environnements de production dynamiques et imprévisibles.

Capacités clés :

Architecture de vision modulaire : La compatibilité avec des caméras, des objectifs et des éclairages industriels interchangeables assure une configuration précise du système, notamment avec la gamme d'objectifs, d'instruments optiques, de caméras et d'accessoires de Cognex.

La compatibilité avec des caméras, des objectifs et des éclairages industriels interchangeables assure une configuration précise du système, notamment avec la gamme d'objectifs, d'instruments optiques, de caméras et d'accessoires de Cognex. Classification à partir d'un nombre réduit d'échantillons : Les modèles de classification basés sur des transformateurs ne nécessitent que 10 à 20 images d'apprentissage, ce qui réduit le temps de collecte des données pour accélérer le déploiement.

Les modèles de classification basés sur des transformateurs ne nécessitent que 10 à 20 images d'apprentissage, ce qui réduit le temps de collecte des données pour accélérer le déploiement. Segmentation solide : La segmentation au niveau du pixel isole les caractéristiques essentielles pour fournir une analyse fiable sur les surfaces difficiles.

Le contrôleur de vision In-Sight s'intègre aussi de manière transparente à OneVision™, la plateforme d'IA collaborative de Cognex, qui donne aux équipes d'ingénieurs les moyens de concevoir, d'affiner et de développer des applications d'inspection à l'échelle mondiale dans un environnement unique. Les fabricants peuvent ainsi apporter des améliorations plus rapidement et maintenir une qualité constante à travers les usines, les lignes de production et les équipes de travail.

Un système alimenté par NVIDIA Jetson pour une IA en temps réel et à haut débit en périphérie

En intégrant le module NVIDIA Jetson, le contrôleur de vision In-Sight dépasse le processeur d'image traditionnel pour devenir un moteur d'IA à haute performance, capable de créer des réseaux neuronaux sophistiqués directement en périphérie.

Performances phares :

Traitement parallèle pour les inspections complexes : Jusqu'à 157 TOPS de performance en IA garantissent l'exécution simultanée de plusieurs modèles d'IA à haute définition.

: Jusqu'à 157 TOPS de performance en IA garantissent l'exécution simultanée de plusieurs modèles d'IA à haute définition. Inférence en temps réel : L'intégration optimisée de NVIDIA TensorRT synchronise à la microseconde les décisions prises par l'IA avec les lignes de production à grande vitesse.

À propos de Cognex Corporation

Cognex facilite depuis plus de 40 ans la vision industrielle avancée, ouvrant la voie aux entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision, qui produit des performances inégalées dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées, permet de relever les défis cruciaux de la fabrication et de la distribution. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à sa longue expérience de l'IA, afin d'aider les sites de fabrication et les entrepôts à améliorer la qualité des produits et à devenir plus efficaces sans avoir besoin de compétences hautement techniques. Basée près de Boston, aux États-Unis, l'entreprise est présente dans plus de 30 pays et compte plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site cognex.com.

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