Com o apagar das luzes, Vivid Sydney 2026 deixa a cidade iluminada

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Destination New South Wales

13 jun, 2026, 19:11 GMT

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SYDNEY, 13 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Após 23 noites de espetáculos visuais, eventos e experiências, o Vivid Sydney apaga suas luzes e encerra mais uma edição de destaque como o maior festival abrangente de artes do mundo. O festival voltou às suas raízes ao fazer curadoria e colaborar com talentos australianos consagrados e emergentes, ao lado de criadores, artistas e nomes de peso da gastronomia internacional.

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Artista aérea vestida de vermelho faz espacate em tecidos acrobáticos durante evento do Vivid Sydney 2026, com a Sydney Harbour Bridge e a Opera House iluminadas ao fundo, diante de um grande público
Artista aérea vestida de vermelho faz espacate em tecidos acrobáticos durante evento do Vivid Sydney 2026, com a Sydney Harbour Bridge e a Opera House iluminadas ao fundo, diante de um grande público
Uma vista panorâmica noturna de Sydney apresentando o Vivid Sydney 2026, com fogos de artifício iluminando o céu acima da Ópera de Sydney e da Harbour Bridge
Uma vista panorâmica noturna de Sydney apresentando o Vivid Sydney 2026, com fogos de artifício iluminando o céu acima da Ópera de Sydney e da Harbour Bridge

O festival teve curadoria de mais de 200 eventos distribuídos por cinco zonas conectadas: Circular Quay, The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour e Inner City. Mais de 80% dos eventos tiveram entrada gratuita, e todo o percurso do Vivid Light Walk foi aberto ao público.

O Vivid Sydney reuniu talentos internacionais de alto nível, reforçando a influência criativa global do festival. O público acompanhou uma programação dinâmica, que incluiu 41 atrações internacionais em estreia na Austrália, entre elas apresentações de destaque de Saint Levant, além de uma conversa provocadora com a diretora Chloé Zhao, vencedora do Oscar.

A programação também contou com a participação do diretor Sean Baker, ganhador do Oscar; do autor Jerry Saltz, vencedor do Prêmio Pulitzer; da autora best-seller do New York Times Roxane Gay; e do indicado ao Grammy Zane Lowe. Yotam Ottolenghi liderou a Regional Dinner Series, enquanto artistas de renome internacional transformaram os marcos icônicos de Sydney — de Yann Nguema, com Opera Mundi, iluminando a Ópera de Sydney, até Molecule of Light, de Chris Levine, que criou um farol de luz perto da Sydney Harbour Bridge.

Brett Sheehy AO, Diretor do Festival Vivid Sydney, afirmou: "O Vivid Sydney deste ano foi um sucesso extraordinário, superando nossas expectativas não apenas pelo número de apresentações esgotadas ao longo da programação, mas também pelo entusiasmo, pela conexão e pelo encantamento que vimos por toda a cidade."

"O que chamou atenção neste ano foi, sobretudo, a profundidade do engajamento com a programação, com visitantes explorando o festival mais do que nunca. Em média, eles visitaram 4,5 locais e passaram cerca de três horas imersos no festival a cada visita."

"Foi especialmente empolgante ver a resposta às nossas iniciativas de 2026 — a inclusão de espetáculos aéreos, de elementos de escultura e artes visuais, da Fire Kitchen, realocada e amplamente ampliada, dos grandes shows de laser e pirotecnia, e da expansão da escala dos quatro pilares: luz, música, ideias e gastronomia."

Parceiros do Vivid Sydney

Entre os Parceiros Principais que retornaram em 2026 estavam Kia, Samsung Electronics Australia e IREN. A Kia marcou seu quinto ano consecutivo como parceira principal ao apresentar Kia Refraction no Bligh & Barney Reserve.

A Samsung marcou seu quinto ano como parceira com o Sky Portal Studio, instalação escultórica imersiva e interativa no First Fleet Park.

A Lilly Australia estreou como parceira oficial em 2026, ano em que celebra seu 150º aniversário, e apresentou o painel do Vivid Minds Um Novo Horizonte para a Saúde.

A Uber entrou como parceira oficial, com áreas dedicadas de embarque e desembarque distribuídas pela área do festival. O Dine Out with Uber Eats foi a marca apresentadora do palco Food for Thought, dentro da Vivid Fire Kitchen.

A parceira beneficente do festival em 2026 foi a Foodbank NSW & ACT, que esteve no Tumbalong Park com a instalação interativa Foodbank Truck Packer.

FONTE Destination New South Wales

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