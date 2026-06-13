À l'heure où les lumières s'éteignent, Vivid Sydney 2026 quitte une ville rayonnante

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SYDNEY, 13 juin 2026 /PRNewswire/ -- Au terme de 23 nuits de spectacles, d'événements et d'expériences exceptionnels, Vivid Sydney fait ses adieux, clôturant ainsi une nouvelle édition exceptionnelle du plus grand festival artistique multidisciplinaire au monde. Le festival a renoué avec sa tradition de programmation et de collaboration avec des talents australiens reconnus et émergents, aux côtés de créateurs, d'artistes et de grands noms de la gastronomie venus du monde entier.

An aerial performer in a red costume executes a split on red silks during a Vivid Sydney 2026 event, with the Sydney Harbour Bridge and Opera House illuminated in the background and a large audience watching A panoramic night view of Sydney showcasing Vivid Sydney 2026, with fireworks illuminating the sky above the Sydney Opera House and Harbour Bridge

Le festival a proposé plus de 200 événements répartis dans cinq zones interconnectées : Circular Quay et The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour et le centre-ville. Plus de 80 % des événements étaient gratuits et l'ensemble du parcours lumineux Vivid Light Walk était accessible à tous.

Vivid Sydney a mis à l'honneur des artistes internationaux d'un calibre exceptionnel, renforçant ainsi l'influence créative du festival à l'échelle mondiale. Le public a pu découvrir une programmation variée, dont 41 artistes internationaux faisant leurs débuts en Australie, avec notamment les performances remarquables de Saint Levant, et une conversation stimulante avec la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao.

Au programme figuraient également Sean Baker, réalisateur oscarisé, Jerry Saltz, auteur lauréat du prix Pulitzer, Roxane Gay, autrice à succès du New York Times, ainsi que Zane Lowe, nominé aux Grammy Awards. Yotam Ottolenghi a animé la série de dîners régionaux, tandis que des artistes de renommée internationale ont transformé les sites emblématiques de Sydney, d'Opera Mundi, l'œuvre de Yann Nguema qui a illuminé l'Opéra de Sydney, à Molecule of Light de Chris Levine, qui a fait rayonner un phare de lumière près du Sydney Harbour Bridge.

Brett Sheehy AO, directeur du festival Vivid Sydney, a déclaré : « Cette édition de Vivid Sydney a connu un succès extraordinaire, dépassant nos attentes tant par le nombre de spectacles affichant complet tout au long du programme que par l'enthousiasme, la convivialité et l'émerveillement observés dans toute la ville.

« Ce qui a particulièrement marqué cette année, c'est le fort intérêt suscité par l'ensemble du programme, les visiteurs s'y étant plongés plus que jamais. En moyenne, ils se sont rendus sur 4,5 sites et ont passé environ trois heures à profiter pleinement du festival à chaque visite.

« La réaction suscitée par nos initiatives pour 2026 a été particulièrement stimulante : l'intégration de spectacles aériens spectaculaires, d'éléments de sculpture et d'arts visuels, le déménagement et l'agrandissement majeur de Fire Kitchen, nos spectacles phares mêlant lasers et effets pyrotechniques, ainsi que le développement de nos quatre piliers que sont la lumière, la musique, la réflexion et la gastronomie ».

Partenaires de Vivid Sydney

Parmi les partenaires principaux pour 2026 figuraient à nouveau Kia, Samsung Electronics Australia et IREN. Kia a célébré sa cinquième année consécutive en tant que partenaire principal en présentant « Kia Refraction » à la réserve Bligh & Barney.

Samsung entame sa cinquième année de partenariat avec Sky Portal Studio, une installation sculpturale immersive et interactive située au First Fleet Park.

Lilly Australia est devenue partenaire officiel en 2026, année où elle a célébré son 150e anniversaire et organisé une table ronde « Vivid Minds » intitulé « A New Horizon of Health ».

Uber s'est associé au festival en tant que partenaire officiel, avec des zones dédiées à la prise en charge et à la dépose des passagers réparties sur l'ensemble du site du festival. Dine Out with Uber Eats a été le partenaire principal de la scène « Food for Thought » au sein de Vivid Fire Kitchen.

Le partenaire caritatif du festival pour 2026 était Foodbank NSW & ACT, qui s'est installée au parc Tumbalong avec son installation interactive Foodbank Truck Packer.