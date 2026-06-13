明かりが消えゆく中、Vivid Sydney 2026が街を輝かせた

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シドニー、2026年6月13日 /PRNewswire/ -- 23夜にわたる壮大な光景、イベント、体験を経て、Vivid Sydneyはその灯りを消し、世界最大級の総合芸術祭として、また一つ輝かしいフェスティバルの幕を下ろしました。このフェスティバルは、 オーストラリアの著名な才能や新進気鋭の才能、そして世界的に傑出したクリエイター、アーティスト、料理界の重鎮たちと協力し、彼らを厳選して紹介するという伝統に立ち返りました。

このフェスティバルでは、サーキュラー・キーやザ・ロックス、バランガルー、ダーリング・ハーバー、そして都心部の5つのエリアにまたがる200以上のイベントが企画されました。イベントの80％以上が無料で参加可能で、Vivid Light Walkは誰でも自由に楽しむことができました。

An aerial performer in a red costume executes a split on red silks during a Vivid Sydney 2026 event, with the Sydney Harbour Bridge and Opera House illuminated in the background and a large audience watching A panoramic night view of Sydney showcasing Vivid Sydney 2026, with fireworks illuminating the sky above the Sydney Opera House and Harbour Bridge

Vivid Sydneyは、卓越した国際的な才能の数々を披露し、このフェスティバルの世界的な創造的影響力をさらに強固なものとしました。観客は、Saint Levant氏など、オーストラリア初登場となる41組の国際的なアーティストによる圧巻のパフォーマンスから、アカデミー賞受賞監督のChloé Zhao氏との示唆に富む対談に至るまで、多彩なラインナップを堪能しました。

このプログラムには、アカデミー賞受賞監督のSean Baker氏、ピューリッツァー賞受賞作家のJerry Saltz氏、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家のRoxane Gay氏、そしてグラミー賞ノミネートのZane Lowe氏も参加しました。Yotam Ottolenghi氏がリージョナル・ディナー・シリーズを率い、国際的に著名なアーティストたちがシドニーの象徴的なランドマークを彩りました。Yann Nguema氏のオペラ・ムンディによるオペラ・ハウスのライトアップ、そしてChris Levine氏のモレキュール・オブ・ライトがシドニー・ハーバー・ブリッジ付近に光の灯台を創り出しました。

Vivid Sydney FestivalのディレクターであるBrett Sheehy AOは次のように述べています。「今年のVivid Sydneyは、プログラム全体の公演が完売しただけでなく、街全体に見られた熱気、一体感、そして喜びの度合いにおいても、私たちの予想を上回る大成功を収めました。

「今年特に印象的だったのは、プログラム全体にわたる参加者の熱心さで、来場者はこれまで以上に積極的に体験を楽しんでいました。参加者は平均して4.5カ所を訪れ、1回の訪問につき約3時間、フェスティバルを満喫していました。

「特に大きな反響を呼んでいるのが、2026年の新企画です。壮大な空中パフォーマンスや彫刻・ビジュアルアートの要素の導入、場所を移して大幅に拡張された「ファイヤー・キッチン」、大人気のレーザー＆花火ショー、そして「光」「音楽」「知性」「食」という4つの柱すべてにおけるスケールの拡大などが挙げられます。」

Vivid Sydneyのパートナー企業

Kia、Samsung Electronics Australia、IRENが、2026年も引き続き主要パートナーとして参加しています。Kiaは5年連続でメジャーパートナーを務め、ブライ＆バーニー保護区にて「Kia Refraction」を披露しました。

Samsungは、ファースト・フリート・パークに設置された没入型でインタラクティブな彫刻インスタレーション「スカイ・ポータル・スタジオ」のパートナーとして、5年目を迎えました。

Lilly Australiaは、2026年に公式パートナーとして参画しました。同社は創立150周年を迎え、「Vivid Minds」パネルディスカッション「A New Horizon of Health」を開催しました。

Uberが公式パートナーとして参画し、フェスティバル会場全域に専用の乗降場を設置しました。Dine Out with Uber Eatsは、Vivid Fire Kitchenのフード・フォー・ソート・ステージのプレゼンティング・パートナーを務めました。

2026年のフェスティバルのチャリティパートナーは、Foodbank NSW & ACTであり、同団体はタンバロング・パークにて、インタラクティブなインスタレーション「Foodbank Truck Packer」を展示しました。

SOURCE Destination New South Wales