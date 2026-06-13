Vivid Sydney 2026 ทิ้งประกายความงดงามไว้ทั่วทั้งซิดนีย์ แม้แสงไฟค่อย ๆ ดับลง
News provided byDestination New South Wales
13 Jun, 2026, 21:00 CST
ชมภาพประกอบที่นี่
ซิดนีย์, 13 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- หลังจากการแสดงแสงสีอันตระการตา กิจกรรมสุดพิเศษ และประสบการณ์อันน่าประทับใจตลอด 23 คืนผ่านไป เทศกาล Vivid Sydney ได้ดับแสงไฟอย่างเป็นทางการ ปิดฉากอีกหนึ่งบทแห่งความสำเร็จอันโดดเด่นของเทศกาลศิลปะครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้ เทศกาลได้หวนกลับสู่มรดกรากฐานที่สำคัญ ด้วยการคัดสรรและร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับทั้งศิลปินชาวออสเตรเลียผู้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ควบคู่ไปกับนักสร้างสรรค์ ศิลปิน และบุคคลสำคัญแห่งวงการอาหารจากทั่วโลก
เทศกาลนี้ได้คัดสรรกิจกรรมมากกว่า 200 รายการ ครอบคลุมพื้นที่จัดงานที่เชื่อมโยงถึงกัน 5 โซน ได้แก่ Circular Quay & The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour และ Inner City โดยกิจกรรมทั้งหมดมากกว่า 80% เปิดให้เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยเส้นทางการจัดแสดงแสงไฟ Vivid Light Walk ทั้งสายที่เปิดให้ประชาชนทุกคนเข้าชมได้ฟรี
Vivid Sydney ได้นำเสนอกลุ่มศิลปินและนักสร้างสรรค์ระดับนานาชาติที่มีผลงานโดดเด่น ตอกย้ำอิทธิพลของเทศกาลในฐานะเวทีสร้างสรรค์ระดับโลก ผู้ชมได้สัมผัสกับโปรแกรมที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายและมีชีวิตชีวา ตั้งแต่การแสดงของศิลปินนานาชาติ 41 รายที่เปิดตัวบนเวทีออสเตรเลียเป็นครั้งแรก รวมถึงการแสดงอันโดดเด่นของ Saint Levant ไปจนถึงการสนทนาอันลุ่มลึกชวนขบคิดกับผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ Chloé Zhao
โปรแกรมในปีนี้ยังรวมถึงผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ Sean Baker และนักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ Jerry Saltz นักเขียนหนังสือขายดีของ The New York Times อย่าง Roxane Gay และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี Zane Lowe ขณะที่ Yotam Ottolenghi เป็นผู้นำกิจกรรม Regional Dinner Series และศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติได้ร่วมกันเปลี่ยนโฉมสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ ตั้งแต่ผลงาน Opera Mundi ของ Yann Nguema ที่ส่องแสงประดับความโดดเด่นให้อาคารโอเปราเฮาส์ ไปจนถึงผลงาน Molecule of Light ของ Chris Levine ที่สร้างลำแสงเจิดจรัสประหนึ่งประภาคารบริเวณใกล้สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์
Brett Sheehy AO ผู้อำนวยการเทศกาล Vivid Sydney กล่าวว่า "Vivid Sydney ในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง และเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ ไม่เพียงแต่ในแง่ของกิจกรรมที่จำหน่ายบัตรหมดเกลี้ยงทั้งโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับของความกระตือรือร้น ความรู้สึกเชื่อมโยงร่วมกัน และความสุขที่เราได้เห็นเกิดขึ้นทั่วทั้งเมือง
"สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษในปีนี้ คือระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมที่ลึกซึ้งกว่าที่เคย ผู้คนออกไปสำรวจและเที่ยวชมเทศกาลมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าชมได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 4.5 แห่ง และใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงดื่มด่ำกับเทศกาลในการมาเยือนแต่ละครั้ง
"สิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ คือกระแสตอบรับอันยอดเยี่ยมต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เราได้นำเสนอในปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการแสดงกายกรรมทางอากาศสุดตระการตา การผสานประติมากรรมและทัศนศิลป์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน การย้ายสถานที่และขยายพื้นที่ของ Fire Kitchen จนยิ่งใหญ่กว่าที่เคย การแสดงเลเซอร์และพลุประกอบแสงสีอันยิ่งใหญ่สุดอลังการ ตลอดจนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทั้งสี่เสาหลักของเทศกาล ได้แก่ แสง ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และอาหาร"
พันธมิตรของ Vivid Sydney
พันธมิตรหลักที่กลับมาร่วมงานอีกครั้งในปี 2569 ได้แก่ Kia, Samsung Electronics Australia และ IREN โดย Kia เข้าร่วมในฐานะพันธมิตรหลักเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมนำเสนอผลงาน Kia Refraction ใน Bligh & Barney Reserve
ส่วน Samsung ก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เช่นกัน ด้วยผลงาน Sky Portal Studio ซึ่งเป็นผลงานศิลปะจัดวางเชิงประติมากรรมแบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ชวนผู้ชมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ ภายใน First Fleet Park
Lilly Australia เข้าร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่อย่างเป็นทางการในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปีขององค์กร ด้วยการนำเสนอเวทีเสวนาในหมวด Vivid Minds ภายใต้หัวข้อ A New Horizon of Health
Uber เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ โดยจัดพื้นที่รับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะสำหรับงานเทศกาลในหลายจุดทั่วพื้นที่จัดงาน ขณะที่ Dine Out with Uber Eats ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักของเวที Food for Thought Stage ภายในโซน Vivid Fire Kitchen
ส่วนพันธมิตรด้านการกุศลของเทศกาลในปี 2569 คือ Foodbank NSW & ACT ได้นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางเชิงอินเทอร์แอคทีฟ Foodbank Truck Packer ที่ Tumbalong Park
SOURCE Destination New South Wales
Share this article