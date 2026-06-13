불빛이 사라진 뒤에도, 비비드 시드니 2026은 도시를 환하게 빛내다

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시드니 2026년 6월 13일 /PRNewswire/ -- 23일 밤 동안 펼쳐진 화려한 볼거리, 이벤트, 체험을 뒤로하고 비비드 시드니(Vivid Sydney)가 조명을 끄며 세계 최대 종합 예술 축제로서 또 한 번 눈부신 축제의 막을 내렸다. 올해 축제는 뛰어난 글로벌 크리에이터, 예술가, 미식계 거장들과 함께 호주에서 명성을 얻은 인재와 떠오르는 인재를 큐레이션하고 협업해 온 전통으로 돌아갔다.

이번 축제는 서큘러 키 & 더 록스, 바랑가루, 달링 하버, 이너 시티 등 5개 연결 구역에서 200개 이상의 이벤트를 선보였다. 전체 이벤트의 80% 이상이 무료로 진행됐으며, 비비드 라이트 워크(Vivid Light Walk) 전 구간도 누구나 즐길 수 있도록 개방됐다.

An aerial performer in a red costume executes a split on red silks during a Vivid Sydney 2026 event, with the Sydney Harbour Bridge and Opera House illuminated in the background and a large audience watching A panoramic night view of Sydney showcasing Vivid Sydney 2026, with fireworks illuminating the sky above the Sydney Opera House and Harbour Bridge

비비드 시드니는 탁월한 수준의 국제적 인재들을 선보이며 축제의 글로벌 창의적 영향력을 다시 한번 입증했다. 관객들은 생 레반트(Saint Levant)의 눈부신 공연을 비롯해 호주에 처음 데뷔한 41개 국제 아티스트 공연부터 아카데미상을 수상한 클로이 자오(Chloé Zhao) 감독과의 사유를 자극하는 대담에 이르기까지 다채로운 프로그램을 경험했다.

프로그램에는 아카데미상을 수상한 숀 베이커(Sean Baker) 감독, 퓰리처상 수상 작가 제리 솔츠(Jerry Saltz), 뉴욕타임스 베스트셀러 작가 록산 게이(Roxane Gay), 그래미상 후보에 오른 제인 로우(Zane Lowe)도 포함됐다. 요탐 오토렝기(Yotam Ottolenghi)는 리저널 디너 시리즈(Regional Dinner Series)를 이끌었으며, 야안 응게마(Yann Nguema)의 오페라 문디(Opera Mundi)가 오페라 하우스를 밝히고 크리스 레빈(Chris Levine)의 몰리큘 오브 라이트(Molecule of Light)가 시드니 하버 브리지 인근에 빛의 등대를 만들어내는 등 세계적으로 유명한 예술가들이 시드니의 상징적인 랜드마크를 변화시켰다.

비비드 시드니 페스티벌의 브렛 시히 AO(Brett Sheehy AO) 디렉터는 "올해 비비드 시드니는 프로그램 전반에 걸친 매진 행렬뿐만 아니라 도시 곳곳에서 목격된 열정 유대감, 즐거움의 수준에서도 우리의 기대를 뛰어넘는 놀라운 성공을 거뒀다"고 말했다.

그는 이어 "올해 특히 인상적이었던 것은 프로그램 전반에 대한 참여의 깊이였다. 방문객들은 그 어느 때보다 더 폭넓게 축제를 탐험했다. 방문객들은 평균 4.5개 장소를 찾았고, 방문당 약 3시간을 축제에 몰입해 보냈다"고 말했다.

또한 "특히 고무적이었던 것은 2026년 이니셔티브에 대한 반응이었다. 화려한 공중 공연, 조각 및 시각예술 요소의 도입, 이전과 함께 대폭 확대된 파이어 키친(Fire Kitchen), 대형 레이저 및 불꽃 쇼, 그리고 라이트, 뮤직, 마인즈, 푸드 등 네 가지 축제 축 전반의 규모 확대가 큰 호응을 얻었다"고 덧붙였다.

비비드 시드니 파트너

2026년 주요 파트너로는 기아(Kia), 삼성전자 호주(Samsung Electronics Australia), 아이렌(IREN)이 다시 참여했다. 기아는 블라이 앤 바니 리저브(Bligh & Barney Reserve)에서 기아 리프랙션(Kia Refraction)을 선보이며 5년 연속 주요 파트너로 참여했다.

삼성전자는 5년 연속 파트너로 참여해 퍼스트 플리트 파크(First Fleet Park)에 몰입형 인터랙티브 조각 설치 작품인 스카이 포털 스튜디오(Sky Portal Studio)를 선보였다.

릴리 호주(Lilly Australia)는 2026년 공식 파트너로 새롭게 참여해 창립 150주년을 기념하고 비비드 마인즈(Vivid Minds) 패널인 새로운 건강의 지평(A New Horizon of Health)을 선보였다.

우버(Uber)는 공식 파트너로 참여해 축제 구역 전반에 전용 승하차 구역을 운영했다. 다인 아웃 위드 우버이츠(Dine Out with Uber Eats)는 비비드 파이어 키친 내 푸드 포 소트 스테이지(Food for Thought Stage)의 프레젠팅 파트너로 참여했다.

2026년 축제의 자선 파트너는 푸드뱅크 NSW & ACT(Foodbank NSW & ACT)로, 텀발롱 파크(Tumbalong Park)에서 인터랙티브 설치물 푸드뱅크 트럭 패커(Foodbank Truck Packer)를 선보였다.

SOURCE Destination New South Wales