A medida que las luces se apagan, Vivid Sydney 2026 deja la ciudad resplandeciente

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SÍDNEY, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras 23 noches de impresionantes espectáculos, eventos y experiencias impactantes, Vivid Sydney apaga sus luces para terminar así otra edición estelar del festival artístico más grande y completo del mundo. El festival volvió a sus raíces y apostó por la selección y la colaboración con talentos australianos consagrados y emergentes, junto con creadores, artistas y figuras destacadas del ámbito de la gastronomía de todo el mundo.

Un artista de acrobacias aéreas con un traje rojo realiza un spagat sobre telas rojas durante un evento de Vivid Sydney 2026, con el Puente del Puerto y la Ópera de Sídney iluminados al fondo y ante una gran multitud de espectadores Imagen panorámica nocturna de Sídney en la que se aprecia el festival Vivid Sydney 2026, con fuegos artificiales que iluminaron el cielo sobre la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto

El festival organizó más de 200 eventos distribuidos en cinco zonas interconectadas: Circular Quay y The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour y el centro de la ciudad. Más del 80 % de los eventos eran de acceso gratuito, y todo el recorrido Vivid Light Walk estuvo abierto a todo el mundo.

Vivid Sydney dio a conocer un extraordinario nivel de talentos internacionales, con lo que reforzó la influencia creativa mundial del festival. El público pudo disfrutar de un elenco dinámico que contó con 41 artistas internacionales que debutaron en Australia, entre los que se destacaron Saint Levant en una conversación que invita a la reflexión con la directora ganadora del Óscar Chloé Zhao.

El programa también contó con la participación de Sean Baker, director ganador de un Óscar y Jerry Saltz autor ganador del Premio Pulitzer, Roxane Gay, autora de éxitos de ventas del New York Times y Zane Lowe, nominado al Grammy. Yotam Ottolenghi dirigió la serie de cenas regionales y artistas de renombre internacional transformaron los lugares emblemáticos de Sídney, desde la Opera Mundi de Yann Nguema que iluminó la Ópera hasta Molecule of Light de Chris Levine, que creó un haz de luz cerca del Puente del Puerto de Sídney.

Brett Sheehy AO, director del festival Vivid Sydney, comentó: "El Vivid Sydney de este año fue un éxito extraordinario que superó nuestras expectativas, no solo por el número de entradas que se agotaron durante todo el programa, sino también por el nivel de entusiasmo, conexión y alegría que observamos en toda la ciudad".

"Lo que más me llamó la atención este año es el gran interés que suscitó el programa, ya que los visitantes lo exploraron más que nunca. En promedio, visitaron 4,5 lugares y pasaron unas tres horas disfrutando del festival en cada visita".

"Fue especialmente emocionante el recibimiento que tuvieron nuestras iniciativas para 2026: la incorporación de espectaculares actuaciones de acrobacias aéreas, elementos escultóricos y artes visuales, la reubicación y la enorme ampliación de la Fire Kitchen, nuestros impresionantes espectáculos de láser y pirotecnia, y el aumento de la magnitud de los cuatro pilares: luz, música, mentes y gastronomía".

Socios de Vivid Sydney

Los socios principales que se mantuvieron para 2026 fueron Kia, Samsung Electronics Australia e IREN. Kia celebró su quinto año consecutivo como socio principal y presentó Kia Refraction en la reserva Bligh & Barney.

Samsung inició su quinto año como socio de Sky Portal Studio, una instalación escultórica inmersiva e interactiva ubicada en First Fleet Park.

Lilly Australia se incorporó como socio oficial en 2026, con motivo de la celebración de su 150.º aniversario y presentó una sesión de debate de Vivid Minds titulada Un nuevo horizonte para la salud.

Uber se incorporó como socio oficial, con zonas específicas para retirar y dejar pasajeros en todo el complejo del festival. Dine Out with Uber Eats fue el patrocinador principal del escenario Food for Thought en Vivid Fire Kitchen.

El socio benéfico del festival en 2026 fue Foodbank NSW & ACT, que estuvo en el Tumbalong Park con una instalación interactiva llamada Foodbank Truck Packer.

FUENTE Destination New South Wales