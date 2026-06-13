Al caer la noche, Vivid Sydney 2026 deja la ciudad resplandeciente

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SÍDNEY, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras 23 noches de espectáculos, eventos y experiencias inolvidables, Vivid Sydney apaga sus luces, clausurando así otro festival estelar como el festival de artes más grande e integral del mundo. El festival retomó su tradición de programar y colaborar con talentos australianos consagrados y emergentes, junto a creadores, artistas y figuras destacadas de la gastronomía a nivel mundial.

An aerial performer in a red costume executes a split on red silks during a Vivid Sydney 2026 event, with the Sydney Harbour Bridge and Opera House illuminated in the background and a large audience watching A panoramic night view of Sydney showcasing Vivid Sydney 2026, with fireworks illuminating the sky above the Sydney Opera House and Harbour Bridge

El festival organizó más de 200 eventos en cinco zonas interconectadas: Circular Quay y The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour y el centro de la ciudad. Más del 80 % de los eventos fueron gratuitos, y el Vivid Light Walk estuvo abierto a todo el público.

Vivid Sydney exhibió un extraordinario calibre de talento internacional, reforzando la influencia creativa global del festival. El público disfrutó de una programación dinámica que incluyó desde 41 artistas internacionales que debutaron en Australia, entre ellos las destacadas actuaciones de Saint Levant, hasta una estimulante conversación con la directora ganadora del Premio de la Academia, Chloé Zhao.

El programa también contó con la participación del director ganador del Premio Óscar, Sean Baker, el autor ganador del Premio Pulitzer, Jerry Saltz, la autora superventas del New York Times, Roxane Gay, y el nominado al Grammy, Zane Lowe. Yotam Ottolenghi dirigió la Serie de Cenas Regionales y artistas de renombre internacional transformaron los lugares emblemáticos de Sídney, desde la Opera Mundi de Yann Nguema, que iluminó la Ópera de Sídney, hasta la Molecule of Light de Chris Levine, que creó un faro de luz cerca del Puente del Puerto de Sídney.

El director del festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, declaró: "La edición de este año de Vivid Sydney ha sido un éxito extraordinario, superando nuestras expectativas no solo en cuanto al número de entradas agotadas en todo el programa, sino también en el nivel de entusiasmo, conexión y alegría que hemos visto en toda la ciudad".

"Lo que ha resultado especialmente llamativo este año es el alto grado de participación en todo el programa, con visitantes que han explorado más que nunca. De media, visitaron 4,5 lugares y dedicaron alrededor de tres horas a disfrutar del festival en cada visita".

"La respuesta a nuestras iniciativas de 2026 ha sido especialmente emocionante: la inclusión de espectaculares actuaciones aéreas, esculturas y elementos de artes visuales, la reubicación y la enorme ampliación de la Cocina de Fuego, nuestros espectáculos láser y pirotécnicos de gran éxito, y el crecimiento en escala de los cuatro pilares: luz, música, mentes y gastronomía".

Socios de Vivid Sydney

Kia, Samsung Electronics Australia e IREN regresaron como patrocinadores principales para 2026. Kia celebró su quinto año consecutivo como patrocinador principal, presentando Kia Refraction en Bligh & Barney Reserve.

Samsung renueva su alianza por quinto año consecutivo con Sky Portal Studio, una instalación escultórica inmersiva e interactiva ubicada en First Fleet Park.

Lilly Australia se unió como socio oficial en 2026, celebrando su 150 aniversario y presentando un panel de Vivid Minds titulado "Un nuevo horizonte para la salud".

Uber se unió como socio oficial, con zonas exclusivas de recogida y entrega en todo el recinto del festival. Dine Out with Uber Eats fue el patrocinador principal del escenario Food for Thought dentro de Vivid Fire Kitchen.

La organización benéfica colaboradora del festival en 2026 fue Foodbank NSW & ACT, que estuvo presente en Tumbalong Park con su instalación interactiva Foodbank Truck Packer.