Ketika Cahaya Pudar, Vivid Sydney 2026 Labuh Tirai Dalam Suasana Bandar Bercahaya

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SYDNEY, 13 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Selepas berlangsung selama 23 malam dengan pemandangan, acara dan pengalaman menakjubkan, Vivid Sydney 2026 melabuhkan tirainya, menamatkan satu lagi festival cemerlang iaitu sebagai festival seni komprehensif terbesar di dunia. Festival tersebut kembali kepada warisannya untuk mengkurasi dan bekerjasama dengan bakat Australia yang terkenal dan sedang meningkat naik, di samping pencipta, artis dan tokoh kulinari global yang luar biasa.

An aerial performer in a red costume executes a split on red silks during a Vivid Sydney 2026 event, with the Sydney Harbour Bridge and Opera House illuminated in the background and a large audience watching A panoramic night view of Sydney showcasing Vivid Sydney 2026, with fireworks illuminating the sky above the Sydney Opera House and Harbour Bridge

Festival tersebut mengkurasi lebih daripada 200 acara yang merangkumi lima zon terhubung: Circular Quay & The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour, dan the Inner City. Lebih daripada 80% acara boleh dihadiri secara percuma, dengan keseluruhan Vivid Light Walk terbuka kepada semua.

Vivid Sydney mempamerkan kaliber bakat antarabangsanya yang luar biasa, sekali gus mengukuhkan lagi pengaruh kreatif global daripada festival berkenaan. Pengunjung berpeluang menyaksikan barisan bakat dinamik bermula daripada 41 artis antarabangsa yang membuat penampilan sulung Australia mereka termasuk persembahan menonjol oleh Saint Levant hinggalah sesi perbualan yang merangsang minda bersama pengarah pemenang Anugerah Academy, Chloé Zhao.

Program tersebut turut menampilkan pengarah pemenang Anugerah Academy Sean Baker dan penulis pemenang Pulitzer Prize Jerry Saltz, penulis terlaris New York Times Roxane Gay, dan calon Grammy Zane Lowe. Yotam Ottolenghi mengetuai Regional Dinner Series dan artis terkenal di peringkat antarabangsa mengubah mercu tanda ikonik Sydney daripada Opera Mundi hasil ciptaan Yann Nguema yang menerangi Panggung Opera kepada Molecule of Light karya Chris Levine yang mencipta suar cahaya berhampiran Jambatan Pelabuhan Sydney.

Pengarah Festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, "Vivid Sydney tahun ini telah mencipta kejayaan luar biasa dan melebihi jangkaan kami bukan sahaja dari segi persembahan yang tiketnya habis dijual sepanjang program, malah tahap keterujaan, hubungan, dan kegembiraan yang kami saksikan di seluruh bandar.

"Apa yang amat menarik perhatian pada tahun ini ialah penglibatan yang mendalam sepanjang program ini, dengan pengunjung meneroka lebih banyak tempat berbanding sebelum ini. Secara purata mereka menghadiri 4.5 lokasi dan menghabiskan masa sekitar tiga jam menyelami festival ini setiap kunjungan.

"Sesuatu yang amat mengujakan ialah sambutan terhadap inisiatif 2026 kami - penyertaan persembahan udara yang menakjubkan, elemen arca dan seni visual, Fire Kitchen yang telah dipindahkan dan diperluas dengan pesat, pertunjukan laser dan piroteknik blokbuster kami, dan pertumbuhan skala keempat-empat tonggak - cahaya, muzik, pemikiran dan makanan."

Rakan Kongsi Vivid Sydney

Kembali sebagai Rakan Kongsi Utama bagi tahun 2026 ialah Kia, Samsung Electronics Australia dan IREN. Kia meraikan tahun kelima berturut-turut sebagai Rakan Kongsi Utama dengan mempersembahkan Kia Refraction di Bligh & Barney Reserve.

Samsung pula diaktifkan untuk tahun kelima sebagai rakan kongsi dengan Sky Portal Studio; sebuah pemasangan arca interaktif dan imersif di First Fleet Park.

Lilly Australia menyertai festival sebagai Rakan Kongsi Rasmi pada tahun 2026, sempena meraikan ulang tahunnya yang ke-150 dan mempersembahkan panel Vivid Minds, A New Horizon of Health.

Uber turut serta sebagai Rakan Kongsi Rasmi dengan menyediakan zon mengambil dan menurunkan penumpang khas di seluruh kawasan festival. Dine Out with Uber Eats menjadi penaja utama bagi Food for Thought Stage dalam Vivid Fire Kitchen.

Rakan Amal festival bagi tahun 2026 ialah Foodbank NSW & ACT, yang dapat dilihat di Tumbalong Park dengan pemasangan Foodbank Truck Packer yang interaktif.

SOURCE Destination New South Wales