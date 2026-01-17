SHENZHEN, China, 17 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 16 de janeiro, a Huawei divulgou as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento para 2026. Wang Zhiwu, presidente da Divisão de Redes de Carregamento Inteligente da Huawei, apresentou uma análise detalhada das tendências tecnológicas e do setor.

Tendência 1: Desenvolvimento de alta qualidade

Construindo Juntos o Caminho para o Futuro | Huawei Divulga as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento em 2026 (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

De veículos de passeio a veículos comerciais, a "alta qualidade" se tornou indispensável para infraestrutura de carregamento ultrarrápido, impulsionando a atualização em larga escala de dispositivos de carregamento legados para atender às necessidades energéticas de diferentes modelos de veículos. O desenvolvimento de alta qualidade irá de "cidades de carregamento ultrarrápido" às "cidades de carregamento de megawatts" por meio de planejamento, padrões, supervisão, operação e manutenção unificados, permitindo que os parceiros do setor transformem alta qualidade em altos retornos.

Tendência 2: Carregamento ultrarrápido abrangente

Veículos com carregamento ultrarrápido, antes itens de luxo, serão adotados por todos. A aplicação extensiva de materiais semicondutores de terceira geração e baterias de tração de alta taxa C aumentará ainda mais a participação de mercado dos veículos de carregamento ultrarrápido. Veículos comerciais com capacidade de carregamento em megawatts dominarão o mercado.

Tendência 3: Eletrificação logística em escala de megawatt

A conversão de "combustível em eletricidade" para negócios viáveis expandirá rapidamente de veículos pesados de aplicações limitadas e restritas para adoção generalizada em todos os cenários. A redução de custos das baterias de tração e a inovação das tecnologias de carregamento em megawatts farão da eletrificação logística em escala de megawatts uma tendência imparável, trazendo valores econômicos e sociais significativos.

Tendência 4: Usinas de escala de cem megawatts

Na tendência da logística eletrificada, estações de carregamento com capacidade de 100 MW se tornarão a infraestrutura essencial para operações de alto rendimento. Fatores como pontos fortes técnicos, preços competitivos da eletricidade e implantação escalável desbloquearão poderosos efeitos de cluster e garantirão lucratividade sustentável e de longo prazo para investimentos em estações de recarga.

Tendência 5: Segurança e confiabilidade

Comparados aos veículos de passeio, veículos comerciais exigem maior potência de recarga e uma maior proporção da capacidade do sistema de armazenamento de energia (ESS) nas estações de recarga. Portanto, segurança e confiabilidade se tornarão requisitos fundamentais para as redes de carregamento. A arquitetura abrangente de proteção de segurança elétrica protegerá perfeitamente pessoas, veículos e carregadores, reforçada por uma base robusta de cibersegurança.

Tendência 6: Carregamento ultrarrápido com refrigeração líquida

O carregamento ultrarrápido refrigerado a líquido oferece dissipação e proteção superior ao calor, permitindo desempenho confiável em cenários de carregamento cada vez mais distribuídos. Em contraste, sistemas convencionais refrigerados a ar enfrentam dificuldades em ambientes exigentes como alta temperatura, umidade, névoa salina e poeira pesada. No futuro, a tecnologia de resfriamento líquido será aplicada em veículos e carregadores, permitindo um carregamento eficiente em megawatts e contribuindo para a redução geral do custo dos veículos.

Tendência 7: Sistema de armazenamento de energia (ESS) baseado em corrente contínua + carregador

Um sistema ESS+carregador baseado em CC pode aumentar efetivamente a capacidade de energia, ajudando os clientes a implantar estações de carregamento ultrarrápido de forma rápida e econômica, mesmo em locais com energia de rede limitada. Esse sistema é ideal para modernizar estações antigas de baixa capacidade, permitindo que estações de carregamento ultrarrápido sejam rapidamente reaproveitadas ou instaladas com energia mínima na rede, e maximizando a capacidade de atender à demanda de carregamento de veículos.

Tendência 8: Construção de estação modular

A solução modular em nível de estação é projetada para engenharia de construção e comissionamento de dispositivos, se adaptando a uma ampla variedade de cenários de carregamento. Seu baixo custo, implantação rápida e fácil realocação a tornam uma escolha flexível, enquanto seu design durável garante valor e proteção a longo prazo para os investidores.

Tendência 9: Microrrede do campus

O sistema FV+ESS de formação de rede integra a tecnologia de carregamento ultrarrápido refrigerado a líquido, podendo operar tanto conectado à rede quanto em sistemas isolados. Isso forma uma solução única de "FV+ESS+carregador+veículo+rede" que aumenta a capacidade de geração energia, maximiza o uso de energia limpa e incrementa a receita por meio de arbitragem de tempo de uso.

Tendência 10: Capacitação da IA

A evolução inteligente das redes de carregamento permitirá uma colaboração perfeita entre redes, estações, carregadores e veículos. Ao derrubar silos digitais, melhorará a experiência de carregamento de ponta a ponta para os proprietários de veículos e aumentará a eficiência geral da logística e do transporte.

A Huawei continuará a trabalhar com parceiros para acelerar a implantação de redes de carregamento ultrarrápido, contínuas e de alta qualidade, e aproveitar oportunidades de eletrificação da mobilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863467/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg

FONTE Huawei Digital Power