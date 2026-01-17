Spoločne nabíjame cestu vpred | Huawei zverejňuje 10 najdôležitejších trendov v odvetví nabíjacích sietí na rok 2026
Jan 17, 2026, 14:28 ET
SHENZHEN, Čína, 17. január 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei zverejnila 16. januára 10 najdôležitejších trendov v odvetví nabíjacích sietí na rok 2026. Wang Zhiwu, prezident divízie Huawei Smart Charging Network Domain, komplexne interpretoval trendy v odvetví aj technologické trendy.
1. trend: Vysokokvalitný rozvoj
Od osobných vozidiel až po úžitkové vozidlá sa „vysoká kvalita" stala nevyhnutnosťou pre infraštruktúru ultrarýchleho nabíjania, čo viedlo k rozsiahlej modernizácii starších nabíjacích zariadení tak, aby uspokojovali energetické potreby rôznych modelov vozidiel. Vysokokvalitný rozvoj sa bude rozširovať z „miest ultrarýchleho nabíjania" až po „mestá megawattového nabíjania" prostredníctvom jednotného plánovania, noriem, dohľadu, ako aj prevádzky a údržby, čo umožní priemyselným partnerom transformovať vysokú kvalitu na vysoké výnosy.
2. trend: Komplexné ultrarýchle nabíjanie
Modely vozidiel s ultrarýchlym nabíjaním, kedysi luxusná záležitosť, budú postupne prijímať všetci. Rozsiahle používanie polovodičových materiálov tretej generácie a trakčných batérií s vysokou kapacitou ďalej zvýši podiel vozidiel s ultrarýchlym nabíjaním na trhu. Úžitkové vozidlá s megawattovým nabíjaním ovládnu trh.
3. trend: Elektrifikácia logistiky na megawattovej úrovni
Prechod od „palív k elektrine" pre životaschopné podnikanie rýchlo rozšíri používanie ťažkých nákladných vozidiel z obmedzených, uzavretých aplikácií na rozsiahle a všestranné využitie. Vďaka zníženiu nákladov na trakčné batérie a inovácie v oblasti nabíjacích technológií s megawattovým výkonom sa z elektrifikácie logistiky na megawattovej úrovni stane nezastaviteľný trend, ktorý prinesie významné ekonomické a sociálne hodnoty.
4. trend: Stanice s výkonom stoviek megawattov
V rámci trendu elektrifikovanej logistiky sa nabíjacie stanice s výkonom 100 MW stanú základnou infraštruktúrou pre vysokokapacitné prevádzky. Faktory ako sú technické výhody, konkurencieschopné ceny elektriny a škálovateľné nasadenie uvoľnia silné klastrové efekty a zaistia dlhodobú a udržateľnú ziskovosť investícií do nabíjacích staníc.
5. trend: Bezpečnosť a spoľahlivosť
V porovnaní s osobnými vozidlami vyžadujú úžitkové vozidlá vyšší nabíjací výkon a väčší podiel kapacity systémov skladovania energie (ESS) v nabíjacích staniciach. Preto sa základnými požiadavkami na nabíjacie siete stanú bezpečnosť a spoľahlivosť. Komplexná architektúra ochrany elektrickej bezpečnosti, s podporou stabilného základu kybernetickej bezpečnosti, bezproblémovo ochráni ľudí, vozidlá a nabíjačky.
6. trend: Ultrarýchle nabíjanie chladené kvapalinou
Ultrarýchle nabíjanie chladené kvapalinou poskytuje vynikajúci odvod tepla a ochranu, čo umožňuje spoľahlivý výkon v stále častejších scenároch rozloženého nabíjania. Konvenčné, vzduchom chladené systémy majú oproti tomu problémy v náročných prostrediach, ako sú vysoké teploty, vlhkosť, soľná hmla a silný prach. Do budúcnosti sa technológia chladenia kvapalinou použije vo vozidlách a nabíjačkách, čo umožní efektívne nabíjanie s megawattovým výkonom a prispeje k celkovému zníženiu nákladov na vozidlá.
7. trend: ESS + nabíjačka s DC prepojením
Systém ESS + nabíjačka s jednosmerným prepojením dokáže efektívne zvýšiť kapacitu nabíjania a pomôcť zákazníkom rýchlo a nákladovo efektívne nasadiť ultrarýchle nabíjacie stanice, a to aj v miestach s obmedzeným výkonom elektrickej siete. Tento systém je ideálny na modernizáciu starších staníc s nízkou kapacitou, čo umožňuje rýchlu zmenu účelu alebo nové nasadenie ultrarýchlych nabíjacích staníc s minimálnym odberom energie zo siete a maximalizuje schopnosť spĺňať požiadavky na nabíjanie vozidiel.
8. trend: Modulárna konštrukcia stanice
Modulárne riešenie na úrovni stanice je určené na inžiniersku výstavbu a uvedenie zariadení do prevádzky, pričom sa prispôsobuje širokej škále scenárov nabíjania. Vďaka nízkym nákladom, rýchlemu nasadeniu a jednoduchému premiestneniu sa stáva flexibilnou voľbou, zatiaľ čo jeho odolná konštrukcia zaisťuje dlhodobú hodnotu a ochranu pre investorov.
9. trend: Mikrosieť pre areály
Systém PV+ESS s tvorbou siete integruje technológiu ultrarýchleho nabíjania chladeného kvapalinou a môže pracovať v režime pripojenia k sieti alebo mimo nej. Ide o komplexné riešenie „PV+ESS+nabíjačka+vozidlo+sieť", ktoré zvyšuje energetickú kapacitu, maximalizuje využitie zelenej energie a zvyšuje výnosy prostredníctvom arbitráže času spotreby.
10. trend: Posilnenie využitia AI
Inteligentný vývoj nabíjacích sietí umožní plynulú spoluprácu medzi sieťami, stanicami, nabíjačkami a vozidlami. Odstránením digitálnych síl sa zlepší komplexný zážitok z nabíjania pre majiteľov vozidiel a zdokonalí sa celková logistika a efektivita dopravy.
Huawei bude naďalej spolupracovať s partnermi na urýchlení zavádzania plynulých, vysokokvalitných ultrarýchlych nabíjacích sietí a na využití príležitostí elektrifikácie mobility.
