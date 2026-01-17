SHENZHEN, China, 17 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 16 de enero, Huawei publicó las 10 principales tendencias del sector de las redes de carga para 2026. Wang Zhiwu, presidente del área de redes de carga inteligente de Huawei, interpretó de manera exhaustiva las tendencias tecnológicas y del sector.

Tendencia 1: desarrollo de alta calidad

Juntos cargando el camino por delante | Huawei publica las 10 principales tendencias del sector de las redes de carga para 2026 (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Desde los vehículos de pasajeros hasta los vehículos comerciales, la "alta calidad" se ha convertido en un requisito imprescindible para la infraestructura de carga ultrarrápida, lo que ha impulsado una actualización a gran escala de los dispositivos de carga heredados para satisfacer las necesidades energéticas de los diferentes modelos de vehículos. El desarrollo de alta calidad se extenderá desde las "ciudades de carga ultrarrápida" hasta las "ciudades de carga de megavatios" mediante una planificación, normas, supervisión y operación y mantenimiento unificados, lo que permitirá a los socios del sector convertir la alta calidad en altos rendimientos.

Tendencia 2: carga ultrarrápida integral

Los modelos de vehículos con carga ultrarrápida, que antes eran un lujo, serán adoptados por todo el mundo. La amplia aplicación de materiales semiconductores de potencia de tercera generación y baterías de tracción de alta velocidad aumentará aún más la cuota de mercado de los vehículos de carga ultrarrápida. Los vehículos comerciales con carga de megavatios dominarán el mercado.

Tendencia 3: electrificación logística a escala de megavatios

La conversión de «combustible a electricidad» para negocios viables expandirá rápidamente los vehículos pesados de transporte, desde aplicaciones limitadas y cerradas hasta una adopción generalizada en todos los escenarios. La reducción del costo de las baterías de tracción y la innovación de las tecnologías de carga de megavatios harán que la electrificación logística a escala de megavatios sea una tendencia imparable, lo que aportará importantes valores económicos y sociales.

Tendencia 4: estaciones a escala de cien megavatios

En la tendencia hacia la logística electrificada, las estaciones de carga de 100 MW se convertirán en la infraestructura esencial para operaciones de alto rendimiento. Factores como las ventajas técnicas, los precios competitivos de la electricidad y la escalabilidad de la implementación permitirán obtener potentes efectos de agrupación y garantizarán la rentabilidad sostenible a largo plazo de las inversiones en estaciones de carga.

Tendencia 5: seguridad y fiabilidad

En comparación con los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales requieren una mayor potencia de carga y una mayor proporción de capacidad del sistema de almacenamiento de energía (ESS) en las estaciones de carga. Por lo tanto, la seguridad y la confiabilidad se convertirán en requisitos fundamentales para las redes de carga. La completa arquitectura de protección de seguridad eléctrica protegerá de manera integral a las personas, los vehículos y los cargadores, reforzada por una sólida base de ciberseguridad.

Tendencia 6: Carga ultrarrápida con refrigeración líquida

La carga ultrarrápida refrigerada por líquido ofrece una disipación del calor y una protección superiores, lo que permite un rendimiento confiable en escenarios de carga cada vez más distribuidos. Por el contrario, los sistemas convencionales refrigerados por aire tienen dificultades en entornos exigentes, como los que presentan altas temperaturas, humedad, niebla salina y mucho polvo. En el futuro, la tecnología de refrigeración líquida se aplicará en vehículos y cargadores, lo que permitirá una carga eficiente de megavatios y contribuirá a la reducción general del costo de los vehículos.

Tendencia 7: ESS + cargador con base en CC

Un sistema ESS+cargador basado en CC puede aumentar eficazmente la capacidad de energía, lo que ayuda a los clientes a implementar de forma rápida y rentable estaciones de carga ultrarrápidas, incluso en lugares con una red eléctrica limitada. Este sistema es ideal para actualizar estaciones antiguas de baja capacidad, ya que permite reutilizar rápidamente estaciones de carga ultrarrápidas o instalar otras nuevas con un consumo mínimo de la red eléctrica, y maximiza la capacidad para satisfacer las demandas de carga de los vehículos.

Tendencia 8: construcción de estaciones modulares

La solución modular a nivel de estación está diseñada para la construcción de ingeniería y la puesta en marcha de dispositivos, y se adapta a una amplia gama de escenarios de carga. Su bajo costo, rápida implementación y fácil reubicación lo convierten en una opción flexible, mientras que su diseño duradero garantiza un valor y una protección a largo plazo para los inversionistas.

Tendencia 9: microrred del campus

El sistema fotovoltaico + ESS que forma la red integra la tecnología de carga ultrarrápida refrigerada líquida y puede funcionar en modo conectado a la red o desconectado de la red. Esto conforma una solución integral "PV+ESS+cargador+vehículo+red" que aumenta la capacidad energética, maximiza el uso de energía verde y mejora los ingresos mediante el arbitraje del tiempo de uso.

Tendencia 10: empoderamiento de la IA

La evolución inteligente de las redes de recarga permitirá una colaboración fluida entre redes, estaciones, cargadores y vehículos. Al eliminar los silos digitales, mejorará la experiencia de carga integral para los propietarios de vehículos y aumentará la eficiencia general de la logística y el transporte.

Huawei seguirá colaborando con sus socios para acelerar el despliegue de redes de carga ultrarrápida, fluidas y de alta calidad, y aprovechar las oportunidades que ofrece la electrificación de la movilidad.

