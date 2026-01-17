미래를 향한 길을 함께 충전하다 | 화웨이, 2026 충전 네트워크 산업 10대 트렌드 발표

선전, 중국 2026년 1월 17일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 1월 16일 2026 충전 네트워크 산업 10대 트렌드(Top 10 Trends of Charging Network Industry 2026)를 발표했다. 왕즈우(Wang Zhiwu) 화웨이 스마트 충전 네트워크 도메인 사장은 산업 및 기술 전반의 주요 트렌드를 포괄적으로 설명했다.

트렌드 1: 고품질 발전

승용차에서 상용차에 이르기까지 '고품질'은 초고속 충전 인프라의 필수 요소가 됐으며, 이는 다양한 차종의 에너지 수요를 충족하기 위해 기존 충전 설비의 대규모 업그레이드를 주도하고 있다. 고품질 발전은 통합 계획, 표준, 감독, 운영•유지보수(O&M)를 기반으로 '초고속 충전 도시'에서 '메가와트 충전 도시'로 확장되며, 업계 파트너가 고품질을 고수익으로 전환할 수 있도록 지원할 것이다.

트렌드 2: 전면적인 초고속 충전

과거에는 프리미엄 사양의 필수 품목이었던 초고속 충전 차량 모델이 대중화될 전망이다. 3세대 전력 반도체 소재와 높은 충•방전율(C-rate)을 가진 구동 배터리의 광범위한 적용으로 초고속 충전 차량의 시장 점유율은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 메가와트급 충전을 지원하는 상용차가 시장을 주도하게 될 것이다.

트렌드 3: 메가와트급 물류 전동화

상업적으로 실현 가능한 '연료에서 전기로의(fuel-to-electricity)' 전환은 대형 화물차(HGV)의 적용 범위를 제한적이고 폐쇄적인 분야에서 광범위한 전체 시나리오로 빠르게 확장시킬 것이다. 구동 배터리 비용 절감과 메가와트 충전 기술 혁신은 메가와트급 물류 전동화를 거스를 수 없는 흐름으로 만들며, 막대한 경제적•사회적 가치를 창출할 것이다.

트렌드 4: 100MW급 충전소

물류 전동화 흐름 속에서 100MW급 충전소는 고처리량 운영을 위한 핵심 인프라로 자리 잡을 것이다. 기술 경쟁력, 경쟁력 있는 전력 요금, 확장 가능한 구축 역량 등이 결합되면 강력한 클러스터 효과를 창출하고, 충전소 투자에 있어 장기적이고 지속 가능한 수익성을 확보할 수 있다.

트렌드 5: 보안과 신뢰성

상용차는 승용차에 비해 충전소에서 더 높은 충전 출력과 더 큰 에너지 저장 시스템(ESS)이 필요하다. 이에 따라 보안과 신뢰성은 충전 네트워크의 기본 요건이 될 것이다. 종합적인 전기 안전 보호 아키텍처는 사람, 차량, 충전기를 전방위로 보호하며, 견고한 사이버 보안 체계를 통해 이를 더욱 강화한다.

트렌드 6: 액체 냉각식 초고속 충전

액체 냉각식 초고속 충전은 뛰어난 열 방출 성능과 보호 기능을 제공해 점차 분산되는 충전 환경에서도 안정적인 성능을 보장한다. 반면 기존 공랭식 시스템은 고온, 고습, 염무, 분진이 많은 환경에서 한계를 드러낸다. 향후 액체 냉각 기술은 차량과 충전기에 모두 적용돼 효율적인 메가와트 충전을 가능하게 하고, 차량 전체 비용 절감에도 기여할 것이다.

트렌드 7: 직류(DC) 기반 ESS+충전기

직류 기반 ESS+충전기 시스템은 전력 용량을 효과적으로 확대해 전력망 용량이 제한된 지역에서도 고객이 초고속 충전소를 신속하고 경제적으로 구축할 수 있도록 지원한다. 이 시스템은 기존 저용량 충전소 업그레이드에 적합하며, 최소한의 전력망 용량으로 초고속 충전소를 재구성하거나 신규 구축할 수 있어 차량 충전 수요 대응 역량을 극대화한다.

트렌드 8: 모듈형 충전소 구축

충전소 단위의 모듈형 솔루션은 시공과 장비 시운전을 고려해 설계돼 다양한 충전 시나리오에 유연하게 적용된다. 저비용, 신속한 배포, 손쉬운 이전이 가능해 활용도가 높으며, 견고한 설계를 통해 투자자에게 장기적인 가치와 자산 보호를 제공한다.

트렌드 9: 캠퍼스 마이크로그리드

그리드 포밍(grid-forming) 태양광(PV)+ESS 시스템은 액체 냉각 초고속 충전 기술과 결합돼 온그리드(on-grid) 또는 오프그리드(off-grid) 운전이 가능하다. 이를 통해 '태양광+ESS+충전기+차량+네트워크'를 아우르는 원스톱 솔루션이 구현되며, 전력 용량을 확대하고 친환경 에너지 활용을 극대화하는 동시에 시간대별 요금 차익 거래를 통해 수익성을 높일 수 있다.

트렌드 10: AI 역량 강화

충전 네트워크의 지능형 진화는 네트워크, 충전소, 충전기, 차량 간의 원활한 협업을 가능하게 한다. 디지털 사일로를 해소함으로써 차량 소유자의 전반적인 충전 경험을 향상시키고, 전반적인 물류 및 운송 효율성을 제고할 것이다.

화웨이는 앞으로도 파트너들과 협력해 고품질의 매끄러운 초고속 충전 네트워크 구축을 가속하고, 모빌리티 전동화가 제공하는 새로운 기회를 적극적으로 선점해 나갈 계획이다.

