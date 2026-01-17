Önümüzdeki Yolu Birlikte Şarj Ediyoruz | Huawei 2026 Yılı Şarj Ağı Sektörünün En İyi 10 Trendini Açıkladı

SHENZHEN, Çin, 17 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, 16 Ocak'ta 2026 Yılı Şarj Ağı Sektörünün En İyi 10 Trendini açıkladı. Huawei Akıllı Şarj Ağı Etki Alanı Başkanı Wang Zhiwu, sektör ve teknolojik trendlerini kapsamlı bir şekilde yorumladı.

Trend 1: Yüksek Kaliteli Geliştirme

Binek araçlardan ticari araçlara kadar, "yüksek kalite" ultra hızlı şarj altyapısı için bir zorunluluk haline geldi ve farklı araç modellerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için eski şarj cihazlarının büyük ölçekli bir şekilde yenilenmesini sağlamıştır. Yüksek kaliteli gelişim, birleşik planlama, standartlar, denetim ve İşletme ve Bakım yoluyla "ultra hızlı şarj şehirlerinden" "megawatt şarj şehirlerine" kadar uzanacak ve endüstri ortaklarının yüksek kaliteyi yüksek getiriye dönüştürmesini sağlayacaktır.

Trend 2: Kapsamlı Ultra Hızlı Şarj

Bir zamanlar premium bir ihtiyaç olan ultra hızlı şarjlı araç modelleri, artık herkes tarafından benimsenmeye başlayacak. Üçüncü nesil güç yarı iletken malzemelerin ve yüksek C-oranlı çekiş bataryalarının yaygın olarak uygulanması, ultra hızlı şarjlı araçların pazar payını daha da artıracaktır. Megawatt şarjlı ticari araçlar pazara hakim olacak.

Trend 3: Megawatt Ölçekli Lojistik Elektrifikasyonu

Uygulanabilir bir iş modeli için "yakıttan elektriğe" dönüşüm, ağır vasıtaların sınırlı ve kapalı uygulamalardan yaygın ve tüm senaryolarda kullanıma hızla yayılmasını sağlayacaktır. Çekiş bataryalarının maliyetinin düşürülmesi ve megawatt şarj teknolojilerinin inovasyonu, megawatt ölçekli lojistik elektrifikasyonunu durdurulamaz bir trend haline getirecek ve önemli ekonomik ve sosyal değerler getirecektir.

Trend 4: Yüz Megawatt Ölçekli İstasyonlar

Elektrikli lojistik trendinde, 100 MW ölçekli şarj istasyonları yüksek verimli operasyonlar için vazgeçilmez bir altyapı haline gelecektir. Teknik güçler, rekabetçi elektrik fiyatlandırması ve ölçeklenebilir dağıtım gibi faktörler, güçlü kümelenme etkilerinin kilidini açacak ve şarj istasyonu yatırımları için uzun vadeli, sürdürülebilir karlılığı güvence altına alacaktır.

Trend 5: Güvenlik ve Güvenilirlik

Binek araçlarla karşılaştırıldığında, ticari araçlar daha yüksek şarj gücüne ve şarj istasyonlarında daha büyük oranda enerji depolama sistemi (ESS) kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, güvenlik ve güvenilirlik, şarj ağları için temel gereksinimler haline gelecektir. Kapsamlı elektriksel güvenlik koruma mimarisi, sağlam bir siber güvenlik temeliyle güçlendirilmiş olarak insanları, araçları ve şarj cihazlarını sorunsuz bir şekilde koruyacaktır.

Trend 6: Sıvı Soğutmalı Ultra Hızlı Şarj

Sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj, üstün ısı dağılımı ve koruma sağlar, giderek yaygınlaşan şarj senaryolarında güvenilir performans sunar. Buna karşılık, geleneksel hava soğutmalı sistemler yüksek ısı, nem, tuz sisi ve yoğun toz gibi zorlu ortamlarda zorlanır. Gelecekte, sıvı soğutma teknolojisi araçlarda ve şarj cihazlarında uygulanarak verimli megawatt şarjı sağlayacak ve genel araç maliyetinin düşürülmesine katkıda bulunacaktır.

Trend 7: DC Tabanlı ESS+Şarj Cihazı

DC tabanlı bir ESS+şarj sistemi, güç kapasitesini etkili bir şekilde artırarak müşterilerin şebeke gücünün sınırlı olduğu yerlerde bile ultra hızlı şarj istasyonlarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde kurmalarına yardımcı olabilir. Bu sistem, eski düşük kapasiteli istasyonları yükseltmek, ultra hızlı şarj istasyonlarının minimum şebeke gücü ile hızla yeniden kullanılmasını veya yeni kurulmasını sağlamak ve araç şarj taleplerini karşılama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için idealdir.

Trend 8: Modüler İstasyon İnşaatı

İstasyon düzeyinde modüler çözüm, çok çeşitli şarj senaryolarına uyum sağlayarak mühendislik inşaatı ve cihazın devreye alınması için üretilmiştir. Düşük maliyeti, hızlı kurulumu ve kolay taşınabilirliği onu esnek bir seçenek haline getirirken, dayanıklı tasarımı yatırımcılar için uzun vadeli değer ve koruma sağlar.

Trend 9: Kampüs Mikro Şebekesi

Şebeke oluşturan PV+ESS sistemi, sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj teknolojisini entegre eder ve şebeke içi veya şebeke dışı modda çalışabilir. Bu, güç kapasitesini artıran, yeşil enerji kullanımını en üst düzeye çıkaran ve kullanım süresi arbitrajı yoluyla geliri artıran tek noktadan bir "PV+ESS+şarj cihazı+araç+ağ" çözümü oluşturur.

Trend 10: Yapay Zeka Güçlendirme

Şarj ağlarının akıllı evrimi, ağlar, istasyonlar, şarj cihazları ve araçlar arasında kesintisiz işbirliğini mümkün kılacaktır. Dijital siloları yıkarak, araç sahipleri için uçtan uca şarj deneyimini iyileştirecek ve genel lojistik ve nakliye verimliliğini artıracaktır.

Huawei, kesintisiz, yüksek kaliteli ultra hızlı şarj ağlarının yaygınlaştırılmasını hızlandırmak ve mobilite elektrifikasyonu fırsatlarını yakalamak için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2863441/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg