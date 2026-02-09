Coway maakt evaluatie bekend van de uitvoering van zijn Bedrijfswaardeverhogingsplan

Sinds de aankondiging van zijn Bedrijfswaardeverhogingsplan (Corporate Value-Up Plan) in 2025 boekt Coway aantoonbare vooruitgang op het gebied van omzetgroei, aandeelhoudersrendement, financiële soliditeit en governance.

Tot op heden heeft het bedrijf KRW 247,3 miljard aan aandeelhoudersrendement gerealiseerd en daarmee de doelstelling van een rendement van 40% behaald.

Vanaf boekjaar 2026 zal Coway prioriteit geven aan contante dividenden om de status van hoog-dividendbedrijf te verwerven en fiscale voordelen voor aandeelhouders veilig te stellen.

Met een verbeterde nalevingsgraad van 74% op belangrijke governance-indicatoren streeft Coway naar 93% in 2027.

SEOEL, Zuid-Korea, 9 februari 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., de "Best Life Solution Company", heeft vandaag een beoordeling gepubliceerd van de implementatiestatus van zijn Bedrijfswaardeverhogingsplan. Daarin worden concrete resultaten uiteengezet ter versterking van de aandeelhouderswaarde, evenals de middellange- en langetermijnstrategische roadmap van het bedrijf.

Vorig jaar presenteerde Coway zijn Bedrijfswaardeverhogingsplan, waarin de volgende kernindicatoren zijn opgenomen die tegen 2027 moeten worden gerealiseerd: een omzet van meer dan KRW 5 biljoen, een aandeelhoudersrendement van 40%, een nettoschuld-tot-EBIT-ratio van maximaal 2,5 en verdere versterking van zijn governanceraamwerken.

Sinds de aankondiging van het plan heeft Coway meerdere interne evaluaties uitgevoerd om de voortgang te beoordelen en proactief aanvullende maatregelen voorbereid om de effectiviteit van de uitvoering te vergroten. Met deze bekendmaking wil het bedrijf transparant communiceren over de tot nu toe behaalde resultaten, toekomstige plannen toelichten aan aandeelhouders en de markt, en de geloofwaardigheid en positieve impact van zijn waardeverhogende initiatieven onderstrepen.

Vroege voortgang richting omzetdoelstellingen: Versnelling van de KRW 5 biljoen-roadmap

In 2025 realiseerde Coway een omzet van KRW 4,96 biljoen, een stijging van 15,2% op jaarbasis. Deze prestatie ligt aanzienlijk boven de beoogde samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van 6,5%, waardoor Coway ruimschoots op schema ligt om zijn doelstelling van KRW 5 biljoen tegen 2027 te overtreffen.

Coway handhaafde in 2025 solide groei dankzij versterkte concurrentiekracht in de binnenlandse activiteiten en de voortdurende uitbreiding van de internationale activiteiten. In de thuismarkt droeg een stabiele groei van huurcontracten voor waterzuiveraars bij aan een stevige basis voor de kernactiviteiten, terwijl internationaal de omzet werd gestimuleerd door verdere expansie van bestaande buitenlandse dochterondernemingen en snelle groei bij recent opgerichte entiteiten.

Deze sterke prestaties werden in het bijzonder gedreven door BEREX, Coways slaap- en wellnessmerk dat in 2022 werd gelanceerd als onderdeel van de strategische visie van voorzitter Junhyuk Bang om nieuwe groeimotoren veilig te stellen. In 2025 genereerde BEREX een gezamenlijke binnenlandse en internationale omzet van KRW 719,9 miljard.

In lijn met de wereldwijde expansiestrategie van de voorzitter en dankzij de internationale introductie van BEREX-producten en de uitbreiding van productlijnen in diverse categorieën, steeg het aandeel van internationale markten in Coways totale omzet tot ongeveer 40% in 2025, wat de wereldwijde positie van het bedrijf verder versterkte.

Realisatie van een aandeelhoudersrendement van 40% via evenwichtige uitvoering

Coway behaalde in 2025 met succes een totaal aandeelhoudersrendement van 40%, goed voor KRW 247,3 miljard. Dit werd gerealiseerd via een evenwichtige combinatie van KRW 137,3 miljard aan contante dividenden en KRW 110,0 miljard aan inkoop van eigen aandelen. Opmerkelijk is dat het bedrijf circa 1,9 miljoen ingekochte eigen aandelen, verworven in 2017 en 2024, heeft ingetrokken om de waarde per aandeel direct te verhogen.

Hoewel Coway de 40%-doelstelling tot en met 2027 handhaaft, zal het bedrijf prioriteit geven aan contante dividenden om te voldoen aan de vereisten voor de status van "hoog-dividendbedrijf", waardoor aandeelhouders kunnen profiteren van gescheiden belastingheffing op dividendinkomsten. Daarnaast zal Coway een dividenduitkeringsratio van minimaal 25% aanhouden en het totale dividendbedrag jaarlijks met meer dan 10% verhogen. De resterende 15% van het rendementspotentieel zal flexibel worden ingezet via een combinatie van aandeleninkoop en aanvullende contante dividenden, met als doel fiscale voordelen en het totale rendement voor aandeelhouders te maximaliseren.

Behoud van financiële soliditeit en stabiel kapitaalstructuurbeheer

Parallel aan de uitbreiding van groeigerichte investeringen en aandeelhoudersrendementen werkt Coway aan het beheren van zijn kapitaalstructuur op een wijze die financiële stabiliteit waarborgt. In 2025 bedroeg de nettoschuld-tot-EBIT-ratio 2,1 en het bedrijf is voornemens deze tegen 2027 te beheren tot maximaal 2,5 via consistent kapitaalstructuurbeheer.

Om middelen veilig te stellen voor groeinvesteringen, werkkapitaal en aandeelhoudersuitkeringen, maakt Coway actief gebruik van schuldfinanciering om de kapitaalefficiëntie te verhogen, terwijl het kredietrisico strikt wordt beheerst om de financiële duurzaamheid op lange termijn verder te versterken.

Versterking van nalevingsgraad op belangrijke governance-indicatoren

Sinds de eerste aankondiging van het Bedrijfswaardeverhogingsplan rapporteert Coway een stijging van de nalevingsgraad op belangrijke governance-indicatoren tot 74%. Deze verbetering is onder meer toe te schrijven aan een toename van het aandeel onafhankelijke bestuurders tot 67% en de oprichting van een beloningscommissie die volledig bestaat uit onafhankelijke bestuurders.

Coway heeft tevens een middellange- en langetermijnroadmap voor verdere governance-ontwikkeling gepresenteerd. In 2026 is het bedrijf van plan een interne transactiecommissie en een systeem met senior onafhankelijke bestuurders op te zetten om de corporate governance verder te verbeteren. Tevens zal het bedrijf zijn statuten aanpassen in lijn met de recente herzieningen van de Zuid-Koreaanse handelswet. Tegen 2027 streeft Coway naar een nalevingsgraad van 93% op belangrijke governance-indicatoren, onder meer door de invoering van elektronisch stemmen en cumulatieve stemsystemen.

Een woordvoerder van Coway verklaarde: "Sinds de aankondiging van ons Bedrijfswaardeverhogingsplan hebben we tastbare resultaten geboekt op het gebied van groei, aandeelhoudersrendement en governance-standaarden. Vooruitkijkend blijven we de uitvoering van het plan nauwgezet volgen aan de hand van kernindicatoren en blijven we inzetten op een evenwichtige aanpak die zowel investeringen in toekomstige groeimotoren als aandeelhoudersrendementen versterkt, om zo de ondernemingswaarde op middellange en lange termijn gestaag te blijven verhogen."

Voor meer informatie over Coways Bedrijfswaardeverhogingsplan kunt u de Investor Relations-pagina van het bedrijf raadplegen.

Over Coway Co.

Coway, de "Best Life Solution Company", werd in 1989 opgericht in Korea en is een toonaangevend bedrijf op het gebied van huishoudelijke apparaten die het leven van mensen gezond en comfortabel maken met innovatieve huishoudapparaten zoals waterzuiveraars, luchtzuiveraars, bidets en matrassen. BEREX, het merk van het bedrijf voor slaap & welzijn, is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit door middel van geavanceerde matrassen en massagestoelen. Sinds de oprichting is Coway uitgegroeid tot een leider in de milieuvriendelijke huishoudelijke apparatensector, met intensief onderzoek, engineering, ontwikkeling en klantenservice. Het bedrijf heeft haar toewijding aan innovatie bewezen met bekroonde producten, expertise op het gebied van thuiszorg, een ongeëvenaard marktaandeel, klanttevredenheid en merkwaardering. Coway blijft innoveren door productlijnen te diversifiëren, waarbij het de overzeese activiteiten in Maleisië, de VS, Thailand, China, Indonesië, Vietnam en Europa blijft versnellen, dankzij het zakelijke succes in Korea. In 2025 lanceerde het bedrijf Coway Life Solution, een vooraanstaand platform voor ouderenzorg dat gepersonaliseerde zorgoplossingen op maat voor verschillende levensfasen aanbiedt. Ga voor meer informatie naar http://en.coway.com of https://en.coway.com/blogs/news.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg