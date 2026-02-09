Coway、企業価値向上計画（Corporate Value-Up Plan）の実施状況に関する評価を公表

2025年に企業価値向上計画を発表して以降、Cowayは売上成長、株主への還元、財務健全性、ガバナンスの各分野で具体的な成果を実現

これまでに、2,473億ウォンの株主還元を実施し、還元率40％の目標を達成

2026年度から現金配当を優先し、高配当企業としての地位確立と株主への税制優遇確保へ

主要なガバナンス指標の遵守率は74％、2027年までに93％達成を目指す

ソウル（韓国）、2026年2月9日 /PRNewswire/ -- 「Best Life Solution Company」を掲げるCoway Co., Ltd.は本日、企業価値向上計画（Corporate Value-Up Plan）の実施状況の評価を発表し、株主価値向上に向けた具体的な成果および中長期的な戦略ロードマップを明らかにしました。

Cowayは昨年、2027年までに達成すべき主要指標を含む企業価値向上計画を発表しました。この指標には、売上高5兆ウォン超の達成、株主還元率40％の維持、純有利子負債対EBIT倍率2.5倍までの管理、ガバナンス体制の強化を含みます。

Cowayは同計画を発表して以来、実施状況について社内で複数回のレビューを行うとともに、実効性を高めるための補完措置を積極的に準備してきました。今回の開示は、これまでの評価結果を透明性をもって伝え、今後の計画を株主や市場に示し、価値向上施策の信頼性と実効性を改めて提示することを目的としています。

売上目標に向けた初期の成果：5兆ウォン達成へのロードマップを加速

2025年、Cowayの売上高は前年比15.2％増の4兆9,600億ウォンを記録しました。この実績は、同社が目標とする年平均成長率（CAGR）6.5％を大幅に上回るもので、Cowayは2027年までに5兆ウォンという目標に対して予定を大きく前倒しして順調に進んでいます。

Cowayは、韓国国内での事業の競争力強化と海外事業の継続的拡大により、2025年も堅調な成長を維持しました。国内市場では、浄水器レンタルの順調な伸びにより中核事業の基盤が強化され、海外市場では、既存海外子会社の堅調な成長と新たな拠点の急成長が売上拡大を牽引しました。

この力強い成長は、Cowayの睡眠とウェルネスのブランド「BEREX」によって支えられました。BEREXは、新たな成長エンジンを確保するというJunhyuk Bang会長の戦略的ビジョンの一環として、2022年に立ち上げられました。2025年におけるBEREXの売上高は、国内外合わせて7,199億ウォンに上ります。

国際市場へのBEREX製品の投入や、さまざまなカテゴリーにわたる製品ラインナップの拡充が進む中、Cowayの売上高全体に占める海外市場の割合は2025年に約40％まで上昇し、海外市場における同社のプレゼンスが一段と強化されました。これは、同会長のグローバル拡大戦略に沿った取り組みです。

バランスの取れた施策により株主還元率40％を実現

Cowayは2025年に、株主総還元率40％を達成しました。これは、現金配当1,373億ウォンおよび自己株式取得1,100億ウォンのバランスの取れた組み合わせによるもので、総額は2,473億ウォンに達しました。特筆すべき点として、1株当たりの価値を直接的に高めるために、2017年と2024年に取得した約190万株の自己株式を消却しました。

Cowayは2027年まで40％の還元率を維持しつつ、株主が配当所得に対する分離課税の恩恵を受けることができる「高配当企業」の要件を満たすため、現金配当を優先します。配当性向は25％以上を維持し、配当総額は前年比10％以上の増加を目指します。残り15％の還元枠については、株主の税制的なメリットと総合利回りを最大化するため、自己株式の取得および追加の現金配当を柔軟に配分します。

財務健全性と安定的な資本構成の維持

Cowayは成長投資と株主還元を拡大する一方で、財務の安定性を確保するための資本構成の管理にも注力しています。2025年時点で同社の純有利子負債対EBIT倍率は2.1倍であり、継続的かつ一貫した資本構成管理により、2027年までに2.5倍以内で管理する方針です。

同社は成長投資、運転資金、株主還元のための資金を確保するため、借入による資金調達を活用して資本効率を高める一方、長期的な財務基盤を強化するために信用格付けリスクを厳格に管理しています。

主要なガバナンス指標の遵守率を向上

企業価値向上計画を発表して以降、Cowayの主要なガバナンス指標の遵守率は74％に上昇しました。これは、社外取締役の割合を67％に引き上げたことと、社外取締役のみで構成される報酬委員会を設置したことによるものです。

Cowayはまた、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた中長期的なロードマップを示しました。コーポレート・ガバナンスをさらに強化するため、2026年には社内取引委員会および筆頭独立社外取締役制度を設置するほか、このほど改正された韓国商法に対応するための定款変更にも着手する予定です。Cowayは電子投票制度や累積投票制度の導入などを通じて、主要なガバナンス指標の遵守率を2027年までに93％に引き上げることを目指しています。

Cowayの関係者は、「企業価値向上計画を発表して以降、成長率、株主還元、ガバナンスの各分野において具体的な成果を上げてきました。今後も、主要指標を用いて計画の実施状況を注意深く監視し、将来の成長エンジンへの投資と株主還元の双方を強化するバランスの取れたアプローチに専心することで、中長期的な企業価値の着実な向上に取り組んでいきます」と話しました。Cowayの企業価値向上計画の詳細については、同社の投資家情報（Investor Relations）ページをご覧ください。

Coway Co., Ltd.について

1989年に韓国で設立されたCowayは、「Best Life Solution Company」として、浄水器、空気清浄機、ビデ、マットレスなどの革新的な家庭用電化製品で人々の生活を健康で快適にする、業界をリードする環境家電企業です。BEREXは睡眠とウェルネスに関する同社のブランドで、最先端のマットレスとマッサージチェアを通じた生活の質の向上を目指しています。設立以来、Cowayは環境家電業界のリーダーとなり、集中的な研究、エンジニアリング、開発、そして顧客サービスを通じてその地位を築いてきました。同社は、受賞歴のある製品、家庭の健康に関する専門知識、比類のない市場シェア、顧客満足度、そしてブランド認知度を通じて、革新への献身を証明しています。Cowayは、韓国での事業成功を基盤に、製品ラインの多様化とマレーシア、米国、タイ、中国、インドネシア、ベトナム、欧州での海外事業の加速を通じて、革新を続けています。同社は2025年に、ライフステージに合わせてパーソナライズされたケアソリューションを提供するプレミアム高齢者ケアプラットフォーム「Coway Life Solution」を立ち上げました。詳細については、http://www.coway.com/またはhttp://newsroom.coway.comをご覧ください。

