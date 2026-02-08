Coway revela la evaluación de la implementación de su Plan de Valorización Corporativa

Desde el anuncio de su Plan de Valorización Corporativa en 2025, Coway ha experimentado un progreso tangible en el crecimiento de los ingresos, la rentabilidad para los accionistas, la solidez financiera y la gobernanza.

Hasta la fecha, la compañía ha generado 247.300 millones de KRW en rentabilidad para los accionistas, alcanzando el objetivo de una tasa de retorno del 40 %.

A partir del año fiscal 2026, Coway priorizará los dividendos en efectivo para asegurar la condición de empresa con altos dividendos y beneficios fiscales para los accionistas.

Con una tasa de cumplimiento mejorada del 74 % en los indicadores clave de gobernanza, Coway aspira a alcanzar el 93 % para 2027.

SEUL, Corea del Sur, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", anunció hoy una evaluación del estado de implementación de su Plan de Valorización Corporativa, describiendo logros concretos para mejorar el valor para los accionistas y detallando su hoja de ruta estratégica de medio a largo plazo.

El año pasado, Coway presentó su Plan de Valorización Corporativo, que incluye los siguientes indicadores clave que se alcanzarán para 2027: alcanzar ingresos superiores a 5 billones de KRW; mantener una tasa de retorno para los accionistas del 40 %; gestionar una ratio de deuda neta/EBIT de hasta 2,5; y mejorar sus marcos de gobernanza.

Desde el anuncio del plan, Coway ha realizado varias revisiones internas del progreso de su implementación y ha preparado proactivamente medidas complementarias para mejorar la eficacia de la ejecución. Esta divulgación tiene como objetivo comunicar de forma transparente una evaluación de los resultados hasta la fecha, comunicar los planes futuros a los accionistas y al mercado, y reafirmar la credibilidad y el impacto positivo de sus iniciativas de valorización.

Avances iniciales hacia los objetivos de ingresos: aceleración de la hoja de ruta de 5 billones de KRW

En 2025, Coway registró ingresos por 4,96 billones de KRW, un aumento interanual del 15,2 %. Este rendimiento supera significativamente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista por la compañía del 6,5 %, lo que sitúa a Coway muy por delante de lo previsto para superar su objetivo de 5 billones de KRW para 2027.

Coway mantuvo un sólido crecimiento en 2025 gracias al fortalecimiento de la competitividad de su negocio nacional y la continua expansión de sus operaciones en el extranjero. En el mercado nacional, el crecimiento constante de las cuentas de alquiler de purificadores de agua contribuyó a consolidar la base del negocio principal de la compañía, mientras que a nivel global, el crecimiento de los ingresos se vio impulsado por la continua expansión de las filiales existentes en el extranjero, así como por el rápido crecimiento de las nuevas entidades.

Este sólido rendimiento se vio impulsado, en particular, por BEREX, la marca de sueño y bienestar de Coway, lanzada por primera vez en 2022 como parte de la visión estratégica del presidente Junhyuk Bang para asegurar nuevos motores de crecimiento. En 2025, BEREX generó 719.900 millones de KRW en ingresos combinados nacionales y extranjeros.

Junto con el lanzamiento de los productos BEREX en los mercados internacionales y la expansión de la gama de productos en diversas categorías, en línea con la estrategia de expansión global del presidente, la contribución de los mercados extranjeros a los ingresos totales de Coway aumentó aproximadamente un 40 % en 2025, lo que fortaleció aún más su presencia global.

Logrando una tasa de retorno para el accionista del 40 % mediante una ejecución equilibrada

Coway logró una tasa de retorno total para el accionista del 40 % en 2025, lo que representa 247.300 millones de KRW. Esto se logró mediante una combinación equilibrada de 137.300 millones de KRW en dividendos en efectivo y 110.000 millones de KRW en adquisiciones de acciones en tesorería. Cabe destacar que la compañía retiró aproximadamente 1,9 millones de acciones en tesorería adquiridas en 2017 y 2024 para aumentar directamente el valor por acción.

Manteniendo una tasa de rentabilidad del 40 % hasta 2027, Coway priorizará los dividendos en efectivo para cumplir con los requisitos de "Empresa de Altos Dividendos", lo que permite a los accionistas beneficiarse de una tributación separada sobre los ingresos por dividendos. La compañía también mantendrá una tasa de pago de dividendos de al menos el 25% y aumentará el importe total del dividendo en más de un 10 % interanual. El 15% restante de la rentabilidad se asignará de forma flexible entre la compra de acciones propias y dividendos adicionales en efectivo para maximizar los beneficios fiscales para los accionistas y la rentabilidad total.

Mantenimiento de la solidez financiera y una gestión estable de la estructura de capital

Paralelamente a la expansión de las inversiones de crecimiento y la rentabilidad para los accionistas, Coway trabaja para gestionar su estructura de capital objetivo de forma que garantice la estabilidad financiera. En 2025, la ratio de deuda neta/EBIT de la compañía se situó en 2,1, y Coway prevé elevarla hasta 2,5 para 2027 mediante una gestión continua y consistente de la estructura de capital.

Para asegurar fondos para inversiones de crecimiento, capital circulante y rentabilidad para los accionistas, Coway utiliza activamente la financiación mediante deuda para mejorar la eficiencia del capital, manteniendo al mismo tiempo rigurosamente su riesgo crediticio para fortalecer aún más su viabilidad fiscal a largo plazo.

Fortalecimiento de los índices de cumplimiento de los indicadores clave de gobernanza

Desde el anuncio inicial de su Plan de Valorización Corporativa, Coway ha informado de un aumento en su índice de cumplimiento de los indicadores clave de gobernanza hasta el 74 %, un incremento impulsado por el aumento de la proporción de consejeros externos hasta el 67 %, así como por la creación de un Comité de Compensación compuesto íntegramente por directores externos.

Coway también ha delineado una hoja de ruta a medio y largo plazo para el avance de su gobierno corporativo. En 2026, la compañía planea establecer un Comité Interno de Transacciones y un sistema de Directores Independientes Sénior para fortalecer aún más su gobierno corporativo, y también implementará modificaciones a sus estatutos sociales de acuerdo con las recientes revisiones de la Ley Comercial de Corea del Sur. Para 2027, Coway aspira a alcanzar una tasa de cumplimiento de los indicadores clave de gobierno corporativo del 93 % mediante medidas como la adopción de sistemas de voto electrónico y voto acumulativo.

Un representante de Coway declaró: "Desde el anuncio de nuestro Plan de Valorización Corporativa, hemos obtenido resultados tangibles en cuanto a nuestra tasa de crecimiento, rentabilidad para los accionistas y estándares de gobierno corporativo. De cara al futuro, seguiremos monitoreando de cerca la implementación del plan utilizando indicadores clave y nos mantendremos comprometidos con un enfoque equilibrado que refuerce tanto la inversión en motores de crecimiento futuros como la rentabilidad para los accionistas, garantizando así la mejora constante del valor corporativo a medio y largo plazo".

Para obtener más información sobre el Plan de Valorización Corporativa de Coway, visite la página de Relaciones con Inversores de la compañía.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, la "Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. BEREX, la marca de sueño y bienestar de la empresa, pretende mejorar la calidad de vida mediante colchones y sillones de masaje de última generación. Desde su fundación, Coway se ha convertido en líder del sector de los electrodomésticos ecológicos, gracias a una intensa labor de investigación, ingeniería, desarrollo y atención al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación por medio de sus productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, una cuota de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa, basándose en el éxito empresarial en Corea. En 2025, la empresa lanzó Coway Life Solution, una plataforma premium dedicada al cuidado de ancianos que ofrece soluciones de cuidado personalizadas y adaptadas a las distintas etapas de la vida. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg